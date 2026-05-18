محكمة حوثية تقضي بإعدام 19 يمنياً بتهمتَي "إعانة العدو والإرهاب"

- أصدرت المحكمة الجزائية في صنعاء أحكاماً بالإعدام بحق 19 يمنياً والسجن لأربعة آخرين بتهم "إعانة العدو" وتشكيل عصابة مسلحة مرتبطة بـ"القاعدة" و"داعش"، وفقاً لوكالة "سبأ" التابعة للحوثيين. - المتهمون أُدينوا بتنفيذ عمليات تفجير واغتيال ونهب واستهداف نقاط أمنية ومقرات حكومية، وتلقوا دعماً من قيادات مرتبطة بتنظيمات مسلحة في معسكرات بمحافظة الضالع والساحل الغربي. - تأتي الأحكام بعد إعلان الأمم المتحدة عن اتفاق لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين، وسط انتقادات للمحاكم الحوثية بإصدار أحكام سياسية.

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، أحكاماً بالإعدام بحق 19 يمنياً، والسجن بحق أربعة آخرين، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بـ"إعانة العدو" وتشكيل عصابة مسلحة مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء "سبأ" بنسختها التابعة للجماعة.

وبحسب منطوق الحكم، قضت المحكمة بإعدام خمسة مدانين حداً وقصاصاً وتعزيراً، وإعدام اثنين حداً وقصاصاً، إضافة إلى إعدام 12 آخرين تعزيراً، كما أصدرت أحكاماً بالسجن عشر سنوات بحق اثنين من المدانين، وأربع سنوات لمدان ثالث، وسنتين لمدان رابع.

وذكرت المحكمة أن المتهمين أُدينوا بالمشاركة في عصابة مسلحة مرتبطة بما وصفته بـ"العدو السعودي والأميركي"، وتنفيذ عمليات تفجير واغتيال ونهب واستهداف نقاط أمنية ومقرات حكومية، إلى جانب مهاجمة عناصر من الجيش واللجان الشعبية التابعة للحوثيين. وأقرت المحكمة كذلك بانقضاء الدعوى الجزائية بحق خمسة متهمين آخرين بسبب الوفاة.

ووفقاً لقرار الاتهام الذي تلاه الادعاء الجزائي، فإن المتهمين التحقوا، خلال الفترة بين عامي 2015 و2023، بمعسكرات تابعة لقوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات في مناطق بمحافظة الضالع والساحل الغربي، بينها معسكرات في مريس والمخا، وتلقوا دعماً من قيادات مرتبطة بتنظيمات مسلحة.

واتهمت النيابة المتهمين بتنفيذ عمليات استهدفت مواطنين وعناصر أمنية وعسكرية في مديرية جبن بمحافظة الضالع، عبر نصب كمائن واستخدام عبوات ناسفة وعمليات خطف ونهب، إلى جانب تجنيد رجال ونساء لأغراض الرصد والمتابعة لتحركات قوات الحوثيين.

وتأتي هذه الأحكام بعد أيام من إعلان الأمم المتحدة التوصل إلى اتفاق جديد لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين، خلال مشاورات عُقدت في العاصمة الأردنية عمّان، في خطوة اعتُبرت محاولة لإحياء مسار التهدئة الإنسانية المتعثّر في اليمن. وتواجه المحاكم الخاضعة لسيطرة الحوثيين انتقادات متكررة من منظمات حقوقية محلية ودولية، تتهمها بإصدار أحكام ذات طابع سياسي، لا سيما في القضايا المرتبطة بالنزاع الدائر في البلاد منذ أكثر من عقد.