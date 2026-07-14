محكمة تركية تصدر نشرة حمراء للقبض على نتنياهو

- أصدرت محكمة تركية نشرة حمراء للإنتربول للقبض على بنيامين نتنياهو بتهم تتعلق بالهجوم على أسطول الصمود العالمي، تشمل "جرائم ضد الإنسانية" و"الإبادة الجماعية". - بدأت تركيا تحقيقات في الهجومين على الأسطول، واتخذت إجراءات قضائية بالتعاون مع ناشطين ضد مسؤولين إسرائيليين في أكثر من 40 دولة، بما في ذلك تركيا ودول أوروبية. - يواجه نتنياهو ملاحقات قضائية دولية، حيث أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

أصدرت محكمة تركية، اليوم الثلاثاء، نشرة حمراء للإنتربول الدولي للقبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية اتهامه بالضلوع في الهجوم على أسطول الصمود العالمي. وجاء القرار الصادر عن محكمة إسطنبول الجنائية العليا الـ11 ضمن القضية المتعلقة بالهجوم على القافلة.

ونقلت صحيفة "صباح" أن نتنياهو وبقية المتهمين في الدعوى يواجهون تهماً تشمل ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، و"الإبادة الجماعية"، و"إتلاف الممتلكات"، و"السرقة"، و"الإيذاء المتعمد"، و"التعذيب"، و"عرقلة حركة وسائل النقل"، و"الاختطاف أو الاحتجاز"، و"حرمان أفراد من حريتهم"، فيما كان ناشطو أسطول الحرية في القافلتين الأولى والثانية قد نقلوا إلى تركيا، حيث خضعوا لفحوصات لدى الطب العدلي، تمهيداً للمحاكمات ومواصلة المسار القضائي.

وأطلقت النيابة العامة في تركيا تحقيقاً في الهجومين على أسطول الصمود العالمي، اللذين وقع أولهما العام الماضي والثاني قبل أكثر من شهرين، فيما بدأت جهات تركية، بالتعاون مع ناشطين من الأسطول، اتخاذ إجراءات قضائية ضد مسؤولين إسرائيليين في أكثر من 40 دولة، من بينها تركيا ودول أوروبية، على خلفية الجرائم المرتكبة في قطاع غزة والانتهاكات التي تعرض لها ناشطو الأسطول.

وكشف ممثل أسطول الصمود العالمي في تركيا بهشتي إسماعيل سونغور، لـ"العربي الجديد"، أن الملفات دخلت بالفعل المرحلة القضائية، فيما أكد بلال أردوغان، نجل الرئيس التركي، استمرار الملاحقات القضائية في تركيا ودول أخرى بحق المسؤولين الإسرائيليين.

ويأتي القرار التركي في وقت يواجه فيه نتنياهو ملاحقات قضائية دولية على خلفية الحرب على قطاع غزة، إذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ما يجعله مطلوباً لدى الدول الأطراف في نظام روما الأساسي.