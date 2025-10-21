محكمة تجيز لترامب نشر قوات في بورتلاند رغم اعتراض حاكم الولاية

أجازت محكمة استئناف أميركية الاثنين للرئيس دونالد ترامب نشر قوات الحرس الوطني في بورتلاند على الرغم من اعتراض حاكم ولاية أوريغون. وخلصت محكمة الاستئناف إلى أنه "من المحتمل أن يكون الرئيس قد مارس سلطته القانونية" عندما أصدر أمرا فدراليا بنشر الحرس الوطني في بورتلاند.

ويمهّد القرار القضائي الطريق أمام نشر 200 عنصر لحماية مبان فيدرالية حيث تقول السلطات إن متظاهرين يعوقون إنفاذ قوانين الهجرة. ومؤخرا أمر ترامب بنشر قوات الحرس الوطني في بورتلاند وشيكاغو في إطار حملة لمكافحة الهجرة غير النظامية شهدت كذلك نشر وحدات فيدرالية في لوس أنجليس وواشنطن العاصمة وممفيس.

وفي إطار هذه الحملة تنفّذ وحدات عسكرية تضمّ عناصر ملثّمين ومسلّحين يستخدمون مركبات لا تحمل ما يدلّ على الجهة التابعة لها وأخرى مصفّحة، عمليات دهم تستهدف أحياء سكنية وأعمالا تجارية، ما أدّى إلى اندلاع تظاهرات احتجاجية.

وشهد أكثر من 1700 مدينة وموقع في جميع الولايات الخمسين بالولايات المتحدة، تظاهرات ضد ترامب، يوم السبت وصفه المنظمون بأنه "أكبر يوم احتجاج في تاريخ الولايات المتحدة الحديث". ورفع المتظاهرون لافتات لإعلان رفضهم توسيع الرئيس دونالد ترامب لسلطاته، وأطلقوا على هذه الفعالية يوم "لا للملوك"، وهي التظاهرة الثانية ضمن هذه الفعاليات، إذ عقدت الأولى في يونيو/حزيران الماضي. وقال المنظمون إن ما يقرب من 7 ملايين شخص شاركوا في تظاهرات سلمية في حوالى 2700 مدينة وبلدية، أي مئات المواقع الإضافية عما كان عليه الاحتجاج السابق في يونيو/حزيران.

(فرانس برس، العربي الجديد)