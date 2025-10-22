محكمة العدل الدولية: إسرائيل ملزمة بتسهيل مساعدات غزّة وبينها أونروا

- أكدت محكمة العدل الدولية على ضرورة تلبية إسرائيل للاحتياجات الأساسية لسكان غزة ودعم جهود الإغاثة، مشددة على عدم استخدام التجويع كسلاح حرب. - انتقد مندوب إسرائيل قرار المحكمة بشأن أونروا، مطالبًا بالتركيز على أفعال حماس، بينما طلبت الأمم المتحدة توضيح التزامات إسرائيل كقوة احتلال. - اتهم المسؤول الفلسطيني عمار حجازي إسرائيل باستخدام منع المساعدات كسلاح، وأكد مدير أونروا على دور الوكالة كـ"شريان حياة" للاجئين الفلسطينيين.

قالت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل مُلزمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في قطاع غزة، لا سيما كل ما يحتاجون إليه للبقاء على قيد الحياة. جاء ذلك خلال جلسة النطق بالحكم في القضية المرتبطة بمسألة التزامات تل أبيب حيال الوكالات التي تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع. وأضافت هيئة المحكمة المكونة من 11 قاضيا برئاسة يوجي إيواساوا أن إسرائيل مُلزمة أيضا بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها في القطاع، بما فيها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وتابعت أن إسرائيل لم تُثبت ادعاءاتها بأن قطاعا كبيرا من موظفي الوكالة الأممية أعضاء في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، مشددة على أن إسرائيل لم تدعم مزاعمها بشأن عدم استقلالية وكالة أونروا بالدلائل الكافية.

وقالت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها إن إسرائيل لا يمكن لها استخدام التجويع كسلاح حرب، وأن عليها كسلطة احتلال أن تسهّل خطط الإغاثة إذا لم يكن السكان المحليون يحظون بالمستلزمات الأساسية. وأضافت المحكمة أنها "لا ترى أي سبب لرفض النظر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التزامات إسرائيل في إدخال مساعدات لغزة"، مشددة على أنه "لا يحق لإسرائيل تطبيق قوانينها الداخلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة أو منع الفلسطينيين من ممارسة حقهم في تقرير مصيرهم".

من جهته، قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن وكالة أونروا "مخز"، مضيفا: "نتوقع من محكمة العدل أن تنظر فيما تفعله حماس في غزة وألا تحمل إسرائيل المسؤولية"، على حد زعمه.

وكانت الأمم المتحدة قد طلبت من محكمة العدل الدولية توضيح التزامات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تجاه الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات "بما في ذلك ضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية" من دون عوائف من أجل "بقاء" الفلسطينيين. ومع أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ليس ملزما قانونيا، تعتبر المحكمة أنه يحمل "ثقلا قانونيا كبيرا وسلطة أخلاقية".

وفي إبريل/نيسان الفائت، استمع القضاة لشهادات عشرات الدول والمنظمات على مدى أسبوع، وكان معظمها يتعلق بوضع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكن وزير خارجيتها جدعون ساعر وصفها بأنها "جزء من اضطهاد ممنهج ونزع الشرعية عن إسرائيل". وصرح لصحافيين في ذلك الوقت "ليست إسرائيل من يجب أن يحاكم بل الأمم المتحدة وأونروا".

وحظرت إسرائيل عمل أونروا على الأراضي الفلسطينية بعد اتهام بعض موظفيها بالمشاركة في الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتوصلت سلسلة من التحقيقات، بما في ذلك تحقيق قادته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، إلى أن إسرائيل "لم تقدم بعد أدلة داعمة" لمزاعمها بأن "عددا كبيرا من موظفي أونروا هم أعضاء في منظمات إرهابية".

وخلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، قال المسؤول الفلسطيني عمار حجازي لقضاة المحكمة إن إسرائيل تمنع وصول المساعدات لاستخدام ذلك "سلاح حرب"، متسببة بالتالي بالمجاعة في غزة. ووصف المدير العام لوكالة "أونروا" فيليب لازاريني منظمته بأنها "شريان حياة" لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني يعتمدون عليها. وما زال هناك 12 ألف موظف لدى الوكالة في غزة، وهي تهدف إلى تأدية دور رئيسي في إعادة إعمار القطاع بعد وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من الشهر الحالي. وبحسب الوكالة، قتلت إسرائيل أكثر من 370 من موظفي "أونروا" منذ بداية الحرب.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)