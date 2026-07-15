محكمة الجنايات في دمشق تؤجل محاكمة وسيم الأسد حتى الأربعاء المقبل

- أجلت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق محاكمة وسيم الأسد، ابن عم الرئيس السوري المخلوع، إلى 22 يوليو لاستكمال الإجراءات القضائية، حيث يواجه تهمًا تتعلق بتجارة المخدرات وتهريب الكبتاغون وتشكيل مليشيات مسلحة. - شهدت الجلسة الثانية للمحاكمة العلنية حضور ممثلين عن منظمات حقوقية، حيث استمعت المحكمة إلى شهادات شهود الحق العام لتعزيز النظر في التهم الموجهة إلى وسيم الأسد. - تتزامن محاكمة وسيم الأسد مع محاكمات أخرى لمسؤولين بارزين من عهد النظام السابق، ضمن حملة قضائية تستهدف ملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات وجرائم.

قررت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة المتهم وسيم الأسد، ابن عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد

، إلى يوم الأربعاء المقبل. وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بأن محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي، حددت الـ 22 من تموز/ يوليو الجاري موعداً للجلسة القادمة، لاستكمال الإجراءات القضائية.

وكانت المحكمة قد عقدت في وقت سابق من اليوم، الجلسة الثانية للمحاكمة العلنية للمتهم، في إطار سلسلة المحاكمات التي تطاول مسؤولين بارزين من أركان النظام المخلوع، بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية. وقالت (سانا)، إن الجلسة التي عقدت بصورة مغلقة وترأسها القاضي فخر الدين العريان، خصصت للاستماع إلى أقوال شهود الحق العام، حيث أدلى الشهود بإفاداتهم أمام هيئة المحكمة، وقدموا شهاداتهم في مواجهة المتهم ضمن إطار إجراءات الإثبات القضائي، بما يعزّز استكمال نظر المحكمة في الوقائع والتهم المسندة إليه وفق الأصول القانونية.

وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت في 21 يونيو/حزيران 2025 إلقاء القبض على وسيم الأسد، الذي يُعد من أبرز الشخصيات المرتبطة بعائلة الرئيس السوري السابق، خلال كمين أمني محكم، ضمن حملة أمنية استهدفت مسؤولين أمنيين وعسكريين سابقين في عهد النظام المخلوع. وتشمل التهم الموجهة إلى وسيم الأسد، بحسب السلطات السورية، التورط في تجارة المخدرات، ولا سيما تهريب مادة الكبتاغون، وإدارة شبكات تهريب عابرة للحدود بالتعاون مع تجار مخدرات إقليميين، إضافة إلى تشكيل وقيادة مليشيات محلية مسلحة متهمة بارتكاب أعمال قمع وترهيب بحق المدنيين، فضلاً عن تحقيق ثروات كبيرة بطرق غير مشروعة واستغلال النفوذ.

وتزامنت جلسة محاكمة وسيم الأسد مع استمرار محاكمات مسؤولين بارزين آخرين من عهد النظام السابق، إذ اختتمت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، أمس الثلاثاء، الجلسة الخامسة لمحاكمة الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا، عاطف نجيب، المتهم بارتكاب جرائم بحق السوريين، بعد نحو ساعتين من انعقادها.

أخبار وسيم الأسد أمام محكمة الجنايات في دمشق بتهم ارتكاب جرائم حرب

وخُصصت الجلسة الخامسة، التي عُقدت بحضور ممثلين عن منظمات دولية وحقوقية، للاستماع إلى أقوال شهود الحق العام، في خطوة وصفت بأنها من أبرز المراحل الإجرائية في مسار المحاكمة، قبل أن تقرر المحكمة تحديد 21 يوليو/تموز الجاري موعداً لانعقاد الجلسة المقبلة لاستكمال النظر في القضية.

وكانت أولى جلسات محاكمة وسيم الأسد قد انطلقت في 24 يونيو/حزيران الماضي أمام محكمة الجنايات في القصر العدلي بدمشق، ضمن مسار قضائي أعلنت السلطات السورية أنه يهدف إلى ملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات وجرائم خلال فترة حكم النظام السابق. وتقول السلطات السورية، إن حملة الملاحقات القضائية التي بدأت عقب سقوط النظام السابق شملت عدداً من كبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين، من بينهم وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم الشعار، والرئيس السابق لإدارة المخابرات الجوية إبراهيم حويجة، والمفتي السابق للجمهورية أحمد بدر الدين حسون، إلى جانب عاطف نجيب وعدد من الضباط والمسؤولين السابقين، الذين أُحيلوا إلى القضاء أو ما زالت الإجراءات القضائية مستمرة بحقهم، بتهم تتعلق بارتكاب انتهاكات خلال سنوات الحرب.