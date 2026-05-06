محكمة إسرائيلية تمدد احتجاز ناشطي "أسطول الصمود"

- رفضت محكمة بئر السبع استئناف مركز "عدالة" لتمديد اعتقال الناشطين تياغو أفيلا وسيف أبو كشك، رغم اعتراضات قانونية حول صلاحية الاعتقال في المياه الدولية، واستندت المحكمة إلى مواد سرية لم يُسمح لفريق الدفاع بالاطلاع عليها. - يواصل الناشطان إضرابهما عن الطعام احتجاجاً على "اختطافهما غير القانوني"، ويواجهان تهديدات وإساءة معاملة في العزل الانفرادي، بينما تطالب الأمم المتحدة بالإفراج الفوري عنهما. - اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي 175 ناشطاً من جنسيات مختلفة في المياه الدولية، وأفرجت عن معظمهم باستثناء أفيلا وأبو كشك، الذين يهدفان لكسر الحصار على غزة.

رفضت محكمة بئر السبع، الأربعاء، الاستئناف الذي قدمه مركز "عدالة" الحقوقي لقرار تمديد اعتقال الناشطَين على متن "أسطول الصمود" تياغو أفيلا وسيف أبو كشك حتى الأحد، وفق ما قالت محاميتهما للصحافيين.

وقالت هديل أبو صالح من مركز "عدالة": "رفضت المحكمة المركزية في بئر السبع اليوم استئنافنا وقبلت جميع المسوغات التي قدمتها الدولة أو الشرطة أمام المحكمة، وأبقت على القرار السابق كما هو"، في إشارة إلى قرار محكمة الصلح في عسقلان الثلاثاء والذي قضى بتمديد اعتقالهما حتى الأحد المقبل.

وقال بيان للمركز: "تجاهلت المحكمة مسألة انعدام الصلاحية القانونية الأساسية للدولة لتنفيذ اختطاف، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، في المياه الدولية، إذ إن أي اعتقال قانوني في مثل هذه الظروف يستوجب إجراءات تسليم رسمية، وبحكم أنه لا توجد أصلاً أي صلاحية قانونية لتنفيذ هذا الاعتقال، فإن كل يوم إضافي من الاحتجاز يُعد غير قانوني". وأضاف البيان: "في قرارها، استندت المحكمة المركزية إلى مواد سرية لم يُتح لفريق الدفاع الاطلاع عليها أو الطعن فيها. كما تجاهلت المحكمة ادعاء طاقم الدفاع بأن جميع المعلومات التي قدمها الناشطان خلال التحقيقات للشرطة الإسرائيلية هي معلومات علنية ومتاحة بالكامل على شبكة الإنترنت".

وأشار البيان إلى أن "الناشطين يواصلان إضرابهما عن الطعام منذ ما يقارب أسبوعاً، فيما صعد سيف أبو كشك إضرابه، وأصبح يمتنع عن شرب الماء أيضاً". ولا يزال الناشطان محتجزين في عزل تام وتحت ظروف عقابية، رغم الطابع المدني والإنساني البحت لمهمتهما، وفقاً للبيان.

وكشف المركز الحقوقي في بيان صحافي الاثنين، عن تعرض ناشطَي "أسطول الصمود لتهديدات بالقتل والسجن المطول، بالتزامن مع دخولهما في إضراب مفتوح عن الطعام، واحتجازهما في العزل الانفرادي داخل مركز توقيف "شيكمة". وأوضح المركز، في أعقاب زيارة قامت بها محاميتاه هديل أبو صالح ولبنى توما، أن الناشطين يواجهان إساءة معاملة وتعذيباً نفسياً خلال احتجازهما، مشيراً إلى أن إضرابهما يأتي احتجاجاً على "اختطافهما غير القانوني" من المياه الدولية في أثناء مشاركتهما في مهمة إنسانية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وطالبت الأمم المتحدة إسرائيل، الأربعاء، بالإفراج "فوراً" عن أفيلا وأبو كشك. وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ثمين الخيطان "ينبغي لإسرائيل الإفراج بشكل فوري وغير مشروط عن سيف أبو كشك وتياغو أفيلا"، مشيراً إلى إفادات بتعرض الناشطين لـ"معاملة سيئة جداً".

يُذكر أن بحرية الاحتلال الإسرائيلي كانت قد اعتقلت نحو 175 ناشطاً من جنسيات مختلفة، الخميس الماضي، على بعد مئات الكيلومترات من غزة في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت اليونانية، في أثناء وجودهم على متن نحو 20 سفينة تابعة للأسطول، الذي يهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، حيث لا يزال وصول المساعدات الإنسانية مقيداً بشدة. وبينما أُفرج عن غالبية النشطاء، أبقت سلطات الاحتلال على اعتقال أبو كشك وأفيلا.