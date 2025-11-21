محكمة أميركية تقضي بعدم قانونية نشر قوات الحرس الوطني في واشنطن

- قضت محكمة فيدرالية بعدم قانونية نشر الرئيس ترامب لقوات الحرس الوطني في واشنطن، وأمرت بوقف الانتشار مع تعليق التنفيذ لمدة 21 يوماً للسماح بالاستئناف. - نشر ترامب الحرس الوطني في مدن ديمقراطية مثل واشنطن ولوس أنجليس لمكافحة الجريمة والهجرة غير النظامية، لكن قضاة فيدراليين منعوا مؤقتاً نشر القوات في شيكاغو وبورتلاند. - اعتبرت القاضية جيا كوب أن إدارة ترامب تجاوزت سلطتها بنشر الحرس الوطني دون طلب السلطات المدنية، مما يعرض المنطقة للخطر.

قضت محكمة فيدرالية، أمس الخميس، بعدم قانونية نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب

الآلاف من قوات الحرس الوطني في العاصمة الأميركية واشنطن. وأمرت القاضية جيا كوب بوضع حد لهذا الانتشار، لكنها علّقت تنفيذ قرارها لمدة 21 يوماً لإعطاء إدارة ترامب مهلة زمنية لتقديم استئناف. وأمر ترامب بنشر قوات من الحرس الوطني في واشنطن ولوس أنجليس وممفيس، وكلها معاقل للديمقراطيين، لمكافحة الجريمة والمساعدة في إنفاذ حملته ضد الهجرة غير النظامية.

ومنع قضاة فيدراليون مؤقتاً نشر القوات في مدينتي شيكاغو وبورتلاند، وهما أيضاً معقلان للديمقراطيين، في حين من المتوقع أن تبت المحكمة العليا قريباً في قانونية الإجراءات. وأمر ترامب نحو 2300 عنصر من الحرس الوطني بتسيير دوريات في واشنطن في 11 أغسطس/ آب، واصفاً المدينة بأنها مصدر "عار قذر ومليء بالجرائم". وتقدّم مدعي عام العاصمة الأميركية براين شوالب بدعوى قضائية تهدف لوضع حد لنشر الحرس الوطني للتعامل مع الجريمة في المدينة.

وقال شوالب إنّ "نشر الحرس الوطني للقيام بمهمة إنفاذ القانون ليس أمراً غير ضروري ولا مرغوب فيه فحسب، بل إنه يعرّض المنطقة وسكانها للخطر والأذى". وفي قرارها، رأت كوب أنّ إدارة ترامب "تصرّفت على نحو مخالف للقانون"، من خلال نشر الحرس الوطني "لتنفيذ مهمات غير عسكرية وردع الجريمة، دون أن تطلب ذلك السلطات المدنية للمدينة". وأضافت القاضية التي عيّنها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن أنّ الإدارة تجاوزت سلطتها بجلبها قوات الحرس الوطني من خارج الولاية لتسيير دوريات في العاصمة.

وكانت سلطات ولاية كاليفورنيا قد تقدّمت بشكوى ضد قرار ترامب نشر الحرس الوطني في مدينة لوس أنجليس لقمع احتجاجات أثارتها حملة اعتقال للمهاجرين غير النظاميين. وقضت محكمة بعدم قانونية القرار الرئاسي، لكن هيئة استئنافية سمحت بالمضي قدماً في نشر الحرس الوطني في لوس أنجليس. ونفى ترامب استهداف مدن تُعدّ معاقل لخصومه السياسيين حصراً في حملته لمكافحة الجريمة والهجرة غير النظامية.

(فرانس برس)