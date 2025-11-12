محكمة ألمانية ترفض دعويَين تطالبان بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

- رفضت المحكمة الإدارية في برلين دعويَين قضائيتين من فلسطينيين في غزة لوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، مشيرة إلى أسباب إجرائية تتعلق بتراخيص التصدير. - المدعون، بمن فيهم طبيب ألماني من أصل فلسطيني، اعتبروا أن صادرات الأسلحة تنتهك التزامات ألمانيا الدولية، لكن محاولاتهم السابقة لوقفها باءت بالفشل. - صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل زادت بعد بدء الحرب في غزة، رغم أمر المستشار الألماني بوقف مؤقت، وبلغت قيمتها 2.46 مليون يورو في سبتمبر 2023.

رفضت المحكمة الإدارية في برلين، اليوم الأربعاء، دعويَين قضائيتين رفعهما عدد من الفلسطينيين في قطاع غزة، طالبوا بوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل. وقال المدعون إن الموافقات الألمانية الحالية على تصدير الأسلحة تنتهك التزامات ألمانيا بموجب القانون الدولي. لكن المحكمة الإدارية في برلين رفضت الدعويَين لأسباب إجرائية، تتعلق بإجراءات الحكومة الاتحادية الألمانية الخاصة بمنح تراخيص التصدير.

واضطرت المحكمة إلى النظر في دعويَين قضائيتين منفصلتين تتعلقان بالأمر نفسه. ويُذكر أن المدعيَين في إحدى القضيتين، طبيب استشاري يعيش في برلين منذ أكثر من 20 عاماً، ويحمل الجنسية الألمانية منذ عام 2014، ووالده المقيم في غزة. ويطالب الاثنان بمنع الحكومة الألمانية من تصدير أسلحة إلى إسرائيل لحين انتهاء العمليات الحربية في غزة، معتبرين أن سياسة برلين في منح تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل تنتهك الالتزامات القانونية الدولية لألمانيا. وكان المدعيان قد تقدما بعدة طلبات عاجلة سابقاً لوقف صادرات الأسلحة الحربية، لكنها باءت بالفشل.

أما القضية الثانية، فقد أقامها أربعة فلسطينيين يعيشون في قطاع غزة، وقد توفي أحدهم لاحقاً، بحسب المحكمة، وطعنوا في ترخيص لتصدير 3 آلاف سلاح محمول مضاد للدبابات، مطالبين باعتبار هذا الترخيص مخالفاً للقانون.

وتثير صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل جدلاً منذ أشهر. وبعد بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، زادت الحكومة الألمانية كثيراً من صادراتها العسكرية إلى إسرائيل، واعتبرت الطلبات الإسرائيلية أولوية قصوى، إلا أن المستشار الألماني فريدريش ميرز أمر في أغسطس/ آب الماضي، رداً على تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية، بوقف مؤقت لمنح تراخيص تصدير الأسلحة التي يمكن استخدامها في حرب غزة.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، وافقت الحكومة الألمانية على صادرات عسكرية لإسرائيل بقيمة لا تقل عن 2.46 مليون يورو، وفقاً لرد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من كتلة حزب اليسار في البرلمان الألماني (بوندستاغ). وللمقارنة، فقد منحت الحكومة الألمانية تراخيص تصدير لإسرائيل بقيمة نحو 250 مليون يورو في الفترة من الأول من يناير/ كانون الثاني حتى 8 أغسطس/ آب 2025.

(أسوشييتد برس)