محسوبون على تيار دحلان في لجنة إدارة غزة

يُنتظر في وقت قريب إعلان تشكيل لجنة إدارة غزة التي ستتولى الحكم في القطاع خلفاً للحكومة التي تقودها حركة حماس منذ عام 2007، وذلك بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ووفق تسريبات متعددة سيرأس اللجنة علي شعث وسيكون أيضاً مسؤولاً عن الطاقة والنقل، فيما سيتولى بشير الريس ملف المالية، وجبر الداعور التعليم، وعائد ياغي الصحة، وعائد أبو رمضان الاقتصاد والتجارة والصناعة، وعلي برهوم المياه والبلديات، وعدنان أبو وردة القضاء والعدل، ورامي حلس الشؤون الدينية، وأسامة الصيداوي الأراضي والإسكان، وعبد الكريم عاشور الزراعة، وحسني المغني شؤون العشائر، واللواء سامي نسمان الداخلية. وقالت مصادر لـ"العربي الجديد" إن القائمة غير نهائية وقد يجري عليها تعديلات وقد تبقى كما هي.

وشعت والداعور والمغني من المحسوبين على ما يعرف بتيار "الإصلاح الديمقراطي" في حركة "فتح" الذي يتزعمه القيادي المفصول من الحركة ومستشار الإمارات الأمني محمد دحلان، فيما يعتبر نسمان من أشد خصوم حركة حماس.

وكانت مصادر قد كشفت لـ"العربي الجديد" أنّ بعض أعضاء لجنة إدارة غزة أُبلغوا هاتفياً بالأمر، في حين أُرسلت رسائل قصيرة على الهواتف للباقين، من قبل نيكولاي ميلادنيوف المرشح الأبرز لتولي منصب المدير التنفيذي لـ"مجلس السلام" في غزة. وذكرت مصادر أخرى أنّ الاجتماع الأول للجنة سيكون يوم غدٍ الخميس في القاهرة.

ما نعرفه عن أبرز شخصيات لجنة إدارة غزة

علي شعث: رئيس اللجنة

علي شعت هو الاسم الذي وقع عليه الاختيار ليكون رئيساً للجنة وهو شخصية فلسطينية تمتلك خبرة طويلة في مجال العمل التنموي والهندسة المدنية وتطوير المؤسسات وسبق أن عمل في السلطة الفلسطينية. ولد شعت في مدينة خانيونس جنوبي القطاع ثم غادرها إلى القاهرة للدراسة، ويقيم حالياً في الضفة الغربية. حصل على درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية من جامعة كوينز في المملكة المتحدة عام 1989.

وعمل شعت في عدة مناصب رفيعة داخل السلطة الفلسطينية، أكسبته خبرة طويلة في المجال الاقتصادي والتنموي، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الحرة الفلسطينية، ووكيلاً مساعداً في وزارة التخطيط والتعاون الدولي منذ عام 1995، ووكيلاً لوزارة النقل والمواصلات في السلطة الفلسطينية عدة سنوات إلى جانب كونه خبيراً في سياسات إعادة الإعمار والتكامل الاقتصادي عبر الحدود.

لعب دورًا بارزاً في تطوير المدن والمناطق الصناعية الفلسطينية، والمشاركة في توقيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات أكاديمية لدعم القطاع الصناعي، إلى جانب خبرته في مجال الإعمار والاقتصاد على مدار حياته.

سامي نسمان

أما ملف الداخلية (الشرطة والأمن) وهو الأهم والأصعب، فيديره اللواء سامي نسمان وهو مستشار رئيس جهاز المخابرات العامة للمحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، ومن الشخصيات الأمنية البارزة في السلطة، ومن أشد خصوم حركة حماس. وسبق أن حضر اسم نسمان عدة مرات خلال الفترة ما بين 2007 وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2023، على خلفية التراشق والاتهامات بين الأجهزة الأمنية في غزة ونظيرتها في الضفة الغربية. وسبق أن أصدرت المحكمة العسكرية التابعة لهيئة القضاء العسكري في غزة حكماً غيابياً عليه بالسجن 15 عاماً بتهمة "الإخلال بالأمن العام" في أعقاب اتهامات له بدعم خلايا قالت حماس إنها تستهدف زعزعة الوضع في القطاع وإحداث إشكاليات أمنية.

عائد أبو رمضان

وعائد أبو رمضان يرأس الغرفة التجارية والصناعية بعد انتخابه من قبل أعضائها. درس الهندسة في الولايات المتحدة، وعمل سابقاً مديراً في البنك الإسلامي الفلسطيني في غزة. رفض أبو رمضان مغادرة القطاع خلال حرب الإبادة على القطاع، وكان من الشخصيات التي رفضت التعاطي مع آليات الاحتلال الإسرائيلي لإدخال المساعدات والبضائع التجارية إلى غزة وفقاً للآلية التي كانت متبعة.

جبر الداعور

أما حقيبة التعليم فستذهب لجبر الداعور وهو أكاديمي فلسطيني بارز في غزة يشغل منصب رئيس جامعة فلسطين حالياً وحاصل على درجة الأستاذية في المحاسبة الإدارية من جامعة مانشستر في المملكة المتحدة. شغل الداعور سابقاً مناصب قيادية في جامعات فلسطينية، منها نائب رئيس جامعة الأزهر للشؤون المالية والإدارية، ورئيس جامعة القدس المفتوحة، ورئيس جمعية المحاسبين والمراجعين، وعضو مجلس مهنة التدقيق.

حسني المغني

أما ملف العشائر، فبرز اسم حسني المغني المعروف بـ"أبو سلمان" لتوليه، وهو من الشخصيات البارزة في ملف العائلات والعشائر على مدار السنوات الماضية، وهو من مواليد الشجاعية في مدينة غزة عام 1941. حاصل على دبلوم المعلمين في التربية الرياضية في مدينة غزة عام 1960، ودرجة البكالوريوس في اللغة العربية من كلية الآداب في جامعة بيروت العربية عام 1985. عمل مدرساً في مصر ثم في الكويت ثم في هيئة التوجيه السياسي في السلطة الفلسطينية حتى تقاعده عام 2005، ثم انخرط في العمل العشائري وعين منسقاً عاماً للهيئة العليا لشؤون العشائر في القطاع.

عائد ياغي

من المقرر أن يتولى ملف الصحة وهو من مواليد مدينة غزة عام 1967، ويشغل حالياً منصب مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في القطاع، وحاصل على شهادة الطب والجراحة العامة، والبورد الفلسطيني في جراحة المسالك. وبحسب المعلومات المتوفرة عن ياغي فقد حصل على ماجستير الإدارة الصحية من جامعة القدس في أبو ديس، إلى جانب كونه رئيس الجمعية الوطنية للتأهيل في غزة، إلى جانب عضويته في المجلس الاستشاري لوزارة الصحة في القطاع.

وسبق أن شغل الطبيب ياغي مناصب إدارية عدة كان من أبرزها منسق القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية، وعضو مجلس إدارة مركز تطوير المؤسسات غير الحكومية، وعضو مجلس إدارة الشبكة العربية للتنمية في بيروت، إضافة إلى أنه قيادي بارز في المبادرة الوطنية الفلسطينية.