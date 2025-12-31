- يقود عضوا مجلس القيادة الرئاسي وساطة لإقناع المجلس الانتقالي الجنوبي بالانسحاب من حضرموت والمهرة، مع التهديد بالعمل العسكري وفرض عقوبات في حال فشل الوساطة، بينما نفى السكرتير الصحافي للعرادة دوره في الوساطة. - أكد العليمي أن التمرد المسلح يهدد أمن اليمن، مشددًا على مكافحة الإرهاب كقرار سيادي، واستعرض الجهود الرئاسية لتفادي التصعيد، بما في ذلك منع التحركات العسكرية وتشكيل لجنة تواصل. - رفض المجلس الانتقالي الجنوبي القرارات الرئاسية الأخيرة، بينما دعت "مرجعية قبائل حضرموت" للحوار، والتقى وزير الخارجية السعودي بنظيره العماني لدعم المسار السياسي في اليمن.

كشف مصدر سياسي رفيع في السلطة الشرعية اليمنية في الرياض لـ"العربي الجديد" عن وساطة يقوم بها عضوا مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة وطارق صالح في محاولة أخيرة لإقناع المجلس الانتقالي الجنوبي بالانسحاب بشكل كامل من حضرموت والمهرة. وبحسب المصدر، إن لم تنجح هذه الوساطة، فإن العمل العسكري وفرض عقوبات باتا جاهزين. لكن السكرتير الصحافي لعضو مجلس القيادة سلطان العرادة علي الغليسي نفى مساء اليوم بحديث لـ"العربي الجديد" وجود أي دور للعرادة بالوساطة.

وفي سياق الاتصالات المتعلقة بالوضع في اليمن، علم "العربي الجديد" من مصادر معنية أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي التقى، أمس الثلاثاء في الرياض، رئيس حلف قبائل حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش، ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي، وبحث معهما الترتيبات في المحافظة بعد خروج الإمارات والمجلس الانتقالي الجنوبي منها.

العليمي: تمرد مسلح يهدد أمن اليمن

وقال العليمي، خلال استقباله اليوم الأربعاء، السفير الأميركي لدى اليمن، ستيفن فاغن، إن "ما تواجهه الدولة اليوم لا يندرج في إطار تباينات سياسية، بل يتمثل بتمرد مسلح على سلطة الدولة وقراراتها السيادية، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وهو ما أحدث فجوة خطيرة تهدد بتحويل اليمن إلى بؤرة اضطراب إقليمي واسع، وتقويض ما تحقق من تقدم في مسارات الأمن والاستقرار على المستويات كافة"، وفق وكالة "سبأ" بنسختها الشرعية.

وأشار العليمي إلى أن "هذا التمرد انعكس بصورة مباشرة على أولويات المجتمع الدولي في اليمن، وفي مقدمتها مواجهة المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، ومكافحة تنظيمي القاعدة وداعش، وحماية أمن الممرات البحرية وإمدادات الطاقة، وأمن دول الجوار"، مؤكداً أن "استمرار هذه الإجراءات الأحادية أتاح للمليشيات الحوثية إعادة التحشيد، وخلق بيئة مواتية لعودة الجماعات الإرهابية بعد أن كانت في أضعف حالاتها". وشدد على أن "مكافحة الإرهاب قرار سيادي للدولة اليمنية تمارسه مؤسساتها المختصة، وقد حققت القوات اليمنية، بدعم الولايات المتحدة، والشركاء الإقليميين والدوليين، نجاحات ملموسة في هذا الملف"، محذراً من "استخدام هذا العنوان ذريعة لتبرير فرض أمر واقع بالقوة، أو تقويض مؤسسات الدولة".

واستعرض رئيس مجلس القيادة "الجهود التي بذلتها الرئاسة لتفادي التصعيد، وفي مقدمتها توجيهاته الصريحة بمنع أي تحركات عسكرية خارج إطار الدولة، وإقرار خطة وطنية لإعادة التموضع في وادي حضرموت، ولم يتبق منها سوى مرحلة واحدة، إلى جانب تشكيل لجنة تواصل رفيعة المستوى بعد استنفاد قنوات الحوار كافة، وتعطيل المجلس الانتقالي وحلفائه لاجتماعات مجلس القيادة، وعمل الحكومة". وأشار إلى أن القرارات الرئاسية الأخيرة اتُّخذت وسيلةً سلميةً لحماية المدنيين، ووقف الانتهاكات ودعم جهود التهدئة التي تقودها السعودية، وذلك استناداً إلى الدستور، وبموجب الصلاحيات الحصرية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، وفي مقدمتها القيادة العليا للقوات المسلحة وإعلان حالة الطوارئ، وفق إعلان نقل السلطة والقواعد المنظمة لأعمال المجلس، وبعد مشاورات مكثفة مع الجهات والهيئات الاستشارية المعنية، موضحاً أن "هذه القرارات لم تكن خياراً سياسياً، بل ضرورة دستورية لحماية الدولة والمواطنين، واستعادة الأمن والاستقرار".

وجدد التشديد على "التزام الدولة بحل منصف للقضية الجنوبية باعتبارها قضية عادلة لها أبعادها التاريخية والاجتماعية، وفق خيارات تقررها الإرادة الشعبية الحرة، مع رفض فرض أي حل بقوة السلاح أو اختزاله في تمثيل حصري"، محذراً من أن اختطاف القضية الجنوبية "يسيء إلى عدالتها ويقود إلى صراع طويل الأمد". وأكد العليمي "تقدير الجمهورية اليمنية للدور الذي اضطلعت به الإمارات في مراحل سابقة"، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن "دعم أي مكونات خارجة عن إطار القانون للإضرار بالمركز القانوني للدولة، والتوافق القائم، يمثل مخالفة صريحة لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وأسس تحالف دعم الشرعية، وفرص توجيه الجهود نحو العدو الحقيقي الذي تسبب بكل هذا الخراب".

من جانبه، جدد السفير الأميركي تأكيد دعم بلاده لوحدة اليمن، وأمنه واستقراره، وحرصها على مواصلة العمل مع القيادة اليمنية وشركائها الإقليميين والدوليين لتحقيق السلام الشامل والعادل، وإنهاء معاناة الشعب اليمني التي طال أمدها، وفق وكالة "سبأ".

المجلس الانتقالي: القرارات الرئاسية دون سند دستوري وسياسي

في المقابل، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي رفضه القرارات الرئاسية الأخيرة، واعتبرها "انفرادية" وتفتقر، بحسب بيانه، إلى السند الدستوري والسياسي، محمّلًا رئيس مجلس القيادة المسؤولية المباشرة عن استهداف ميناء المكلا، وواصفاً ما جرى بأنه اعتداء على منشأة مدنية وبنية تحتية حيوية، وانتهاك للقانون الدولي الإنساني.

وأكدت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية التابعة للانتقالي أن إعلان الطوارئ والإجراءات المصاحبة له لا تمثل مجلس القيادة الرئاسي ولا تُلزم الجنوب سياسياً، مشددة على تمسكها بما وصفته بالشراكة والتوافق، ورافضة فرض أي حلول أو قرارات بالقوة. كما جدّدت تمسكها بالقضية الجنوبية وحق أبناء الجنوب، وفي مقدمتهم أبناء حضرموت، في تقرير مستقبلهم، مع الإشادة بالدور الإماراتي في تثبيت الأمن ومكافحة الإرهاب في حضرموت والجنوب.

دعوة إلى تحكيم العقل

في سياق قريب، دعت "مرجعية قبائل حضرموت"، في بيان صدر عنها اليوم، "كافة عقلاء وأبناء حضرموت، وكذلك المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى تحكيم العقل والجلوس إلى طاولة الحوار لإحراز أكبر مكاسب للقضية الجنوبية والحضرمية، وعدم جر المحافظة إلى مزيد من الويلات التي لا تحمد عقباها". ورحبت المرجعية بالقرارات الرئاسية الأخيرة الصادرة عن العليمي، التي حددت توجهات المرحلة المقبلة، بما في ذلك العمل على تأمين محافظتي حضرموت والمهرة، وإعطاء الصلاحيات كافة لمحافظي المحافظتين، لما من شأنه تعزيز الاستقرار والأمن وتطبيع الحياة في هذه المحافظات الحيوية. وثمنّت "مرجعية قبائل حضرموت" "التعامل الحكيم والموقف المسؤول الذي قامت به المملكة العربية السعودية استجابة لطلب رئيس مجلس القيادة في منع وصد استمرار تدفق الشحنات العسكرية غير المرخصة، التي لا يعرف وجهتها ولا الهدف من جلبها في هذا الوقت الحساس والمفصلي". كذلك، رأت المرجعية أن القرار القاضي بخروج القوات الإماراتية من اليمن يأتي في سياق تمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤونهم الأمنية والعسكرية والمدنية.

لقاء سعودي عماني

إلى ذلك، التقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في الرياض اليوم، نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي. وبحسب وكالة الأنباء السعودية، عُرضَت خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، وضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار فيها.

بدورها، قالت وكالة الأنباء العمانية إن اللقاء "بحث مستجدات الأوضاع في اليمن وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، وتناول الجهود المبذولة لاحتواء التصعيد وسبل دعم المسار السياسي الرامي إلى معالجة جذور الأزمة وتحقيق تسوية شاملة ومستدامة تحفظ للجمهورية اليمنية الشقيقة السيادة على أمنها واستقرارها وتراعي تطلعات أبنائها والمصالح العليا للأمن الوطني لدول الجوار وباقي دول المنطقة".