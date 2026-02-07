محافظ الحسكة يباشر مهامه وسط اعتراضات محلية

- تعيين نور الدين عيسى أحمد محافظاً للحسكة يعكس تفاهمات سياسية بين الحكومة السورية و"قسد"، وسط اعتراضات محلية تطالب بشخصية مستقلة لضمان حياد الإدارة. - أحمد، المعروف بـ"أبو عمر خانيكا"، يركز على الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات، محذراً من الفتنة، ومشدداً على حماية التنوع القومي والديني في المحافظة. - التعيين يأتي في سياق دمج "الإدارة الذاتية" بمؤسسات الدولة السورية، مع خلفية أحمد كمهندس وقيادي في "قسد"، وفقدانه أفراداً من عائلته خلال النزاع.

باشر محافظ الحسكة الجديد، نور الدين عيسى أحمد، مهامه الرسمية، صباح اليوم السبت، من داخل مبنى المحافظة في ترجمة للتفاهمات السياسية بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وسط اعتراضات أبداها أبناء المنطقة وتمسّكهم بتعيين شخصية مستقلة في المنصب.

وفي أول ظهور رسمي له عبر منصات التواصل التابعة للمكتب الصحافي لمحافظة الحسكة، وجّه أحمد، المعروف بلقب "أبو عمر خانيكا"، رسالة خاطب فيها "جميع مكونات وأبناء المحافظة" الواقعة شمال شرق سورية، مشدداً على أن الأولوية في المرحلة المقبلة هي "الأمن والأمان والاستقرار وتوفير الخدمات الأساسية"، وأكد أن "كرامة المواطن فوق أي اعتبار"، محذراً من محاولات إثارة "الفتنة أو زعزعة الاستقرار المحلي"، كما تعهد بحماية التنوع القومي والديني الذي تمثله الهوية التاريخية لمحافظة الحسكة. واختتم بالدعوة إلى التعاون مع جميع القوى والفعاليات المجتمعية، معتبراً أن دعم الأهالي يشكل الركيزة الأساسية لتحويل المرحلة المقبلة إلى بداية استقرار حقيقي يلمسه كل بيت.

يأتي هذا التعيين في ظل حالة من الاستياء بين سكان الحسكة، عرباً وأكراداً على حد سواء، على خلفية تعيين أحمد، وسط مطالبات أوسع من بعض المكونات الكردية التي طالبت بترشيح شخصية مستقلة لتولي منصب المحافظ، لضمان حياد الإدارة وحماية حقوق جميع الأطراف. وجاء تعيين نور الدين أحمد ضمن تفاهم سياسي بين الحكومة السورية و"قسد"، يهدف إلى دمج "الإدارة الذاتية" بمؤسّسات الدولة السورية تدريجياً، وإعادة ترتيب المشهد الأمني والإداري في محافظة الحسكة بعد سنوات من الإدارة الذاتية والتوترات المحلية.

وولد المحافظ الجديد في مدينة القامشلي عام 1969، ويحمل شهادة في الهندسة الميكانيكية والكهربائية من جامعة دمشق، وعمل مهندساً في مديرية الاتصالات في الحسكة حتى عام 2012، قبل أن ينخرط في العمل العسكري ضمن صفوف "قوات سوريا الديمقراطية"، إذ شغل مناصب قيادية، منها مسؤول العلاقات العامة وعضو القيادة العامة.

ويُعرف عن أحمد أنه فقد عدداً من أفراد عائلته خلال سنوات النزاع، بما في ذلك ابنه الذي قضى في معارك ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، فيما يتهمه بعض الناشطين العرب بالمسؤولية عن عديد من الانتهاكات في المحافظة خلال السنوات الماضية.