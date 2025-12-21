محادثات نووية بين موسكو وسيول: وساطة روسية بين الكوريتين؟

- عقدت كوريا الجنوبية وروسيا محادثات مغلقة في موسكو حول برنامج كوريا الشمالية النووي وقضايا أمنية إقليمية، حيث سافر مسؤول كوري جنوبي للقاء السفير الروسي المتجول أوليغ بورميستروف. - تسعى سيول لإعادة فتح الحوار مع كوريا الشمالية، وتطلب من روسيا دوراً بنّاءً في ضمان السلام في شبه الجزيرة الكورية، خاصة مع العلاقات الوثيقة بين موسكو وبيونغ يانغ. - الاجتماع الأخير هو الأول منذ أكتوبر 2024 بين مسؤولين معنيين بالملف النووي، حيث أعربت كوريا الجنوبية عن قلقها من التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية.

عقدت كوريا الجنوبية وروسيا أخيراً محادثات مغلقة في موسكو بشأن برنامج كوريا الشمالية النووي وقضايا أمنية إقليمية ملحة أخرى، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية اليوم الأحد. ووفقاً للمصادر، سافر مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية معنيّ بالملف النووي لكوريا الشمالية أخيراً إلى موسكو لعقد اجتماعات مع أوليغ بورميستروف، السفير الروسي المتجول بوزارة الخارجية لشؤون القضية النووية لكوريا الشمالية، ومسؤولين ذوي صلة، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ويبدو أن المسؤول الكوري الجنوبي طلب من روسيا القيام بدور بنّاء في ضمان السلام في شبه الجزيرة الكورية، في وقت تتطلع فيه سيول إلى إعادة فتح حوار مع كوريا الشمالية العام المقبل وسط الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا. ونظراً للعلاقات الوثيقة بين روسيا وكوريا الشمالية، فمن المرجح أن كوريا الجنوبية تعتقد أن موسكو يمكن أن تلعب دوراً حاسماً في ضمان عودة بيونغ يانغ إلى الحوار.

وباستثناء الاجتماع بين وزيري خارجية البلدين في سبتمبر/ أيلول من هذا العام، كان الاجتماع الأخير هو الأول الذي يجمع مسؤولين معنيين بالملف النووي لكوريا الشمالية من سيول وموسكو منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2024، عندما اتخذت علاقاتهما الثنائية منحى نحو الأسوأ بسبب نشر كوريا الشمالية لقواتها للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا.

كذلك كان بإمكان كوريا الجنوبية استخدام الاجتماع الأخير للإعراب عن قلقها بشأن التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية، وهو ما تراه سيول تهديداً أمنياً محتملاً لشبه الجزيرة الكورية.

(أسوشييتد برس)