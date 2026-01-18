محادثات مصرية يونانية قبرصية حول فلسطين والهجرة والطاقة

- تعزيز التعاون الثلاثي: بحثت مصر واليونان وقبرص في القاهرة قضايا إقليمية مهمة مثل القضية الفلسطينية وأمن شرق المتوسط والهجرة والطاقة، مؤكدين على أهمية التعاون الثلاثي ودورية الاجتماعات لتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. - توسيع الشراكة الاقتصادية: دعا الوزراء إلى تعزيز التعاون في التجارة والاستثمار والسياحة، مع التركيز على الطاقة والغاز والربط الكهربائي، والتطلع لتوسيع الشراكة إلى التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي. - التنسيق في القضايا الإقليمية: ناقش الوزراء تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا وسورية ولبنان واليمن، مؤكدين على أهمية الحفاظ على وحدة الدول وسيادتها، مع استمرار التشاور لتحقيق مصالح الدول الثلاث.

بحثت مصر واليونان وقبرص، في محادثات ثلاثية بالقاهرة، تطورات القضية الفلسطينية وأمن شرق المتوسط وملفات الهجرة والطاقة، في إطار آلية التعاون الثلاثي، خلال اجتماع جمع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي مع وزير خارجية اليونان جيورجوس جيرابيتريتيس ووزير خارجية قبرص كونستانتينوس كومبوس اليوم الأحد.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير تميم خلاف إن الوزير عبد العاطي أكد خصوصية العلاقات التي تجمع الدول الثلاث، وما أفضت إليه من توافق في الرؤى أسهم في تأسيس آلية القمة الثلاثية نموذجاً للتعاون والتكامل الإقليمي. وشدد على أهمية دورية انعقاد اجتماعات الآلية والمتابعة المستمرة لتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. وأكد عبد العاطي ضرورة تفعيل مختلف أوجه العلاقات على المستوى الثلاثي، ومواصلة التنسيق داخل الأمم المتحدة والمحافل الدولية والفعاليات متعددة الأطراف، معرباً عن تقديره مواقف اليونان وقبرص الداعمة مصرَ داخل الاتحاد الأوروبي، والتطلع إلى استمرار التنسيق خلال فترات رئاستهما الاتحاد.

وفي الشق الاقتصادي، دعا الوزير إلى تطوير التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة، وإتاحة فرص أوسع للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن الشراكة تشمل قطاعات محورية، في مقدمتها الطاقة والغاز والربط الكهربائي، مع التطلع لتوسيعها إلى مجالات التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي.

كما تناول الاجتماع ملف الهجرة، حيث شدد عبد العاطي على ضرورة اقتران جهود مكافحة الهجرة غير النظامية بتيسير الهجرة الشرعية المنظمة، في ظل استضافة مصر أكثر من عشرة ملايين أجنبي خلال السنوات الماضية، مبرزاً أهمية أطر التعاون الخاصة بإيفاد العمالة الموسمية من مصر إلى اليونان وقبرص وفق احتياجات أسواق العمل.

وبحث الوزراء أيضاً تطورات القضية الفلسطينية والخطوات التالية بعد الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبدء عمل لجنة التكنوقراط الفلسطينية عقب الإعلان عن تشكيلها، إلى جانب مناقشة الأوضاع في ليبيا وسورية ولبنان واليمن والسودان والصومال، مع تأكيد ضرورة الحفاظ على وحدة الدول وسيادتها وضمان أمن البحر الأحمر. وفي ختام الاجتماع، اتُّفق على مواصلة التشاور وتنسيق المواقف بما يحقق مصالح الدول الثلاث، ويعزز الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط.