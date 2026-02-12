محادثات في طرابلس لتعزيز التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة

- أجرى الفريق صلاح الدين النمروش محادثات مع نائب قائد أفريكوم لتعزيز التعاون الدفاعي بين ليبيا والولايات المتحدة، وركزت اللقاءات على تطوير برامج التدريب ورفع جاهزية الجيش الليبي. - أكدت الولايات المتحدة التزامها بدعم المؤسسة العسكرية الليبية وتوسيع برامج الدعم الفني والتدريبي لتعزيز الاستقرار والأمن في ليبيا، مما يعكس تنامي الانخراط الدولي في دعم تطوير المؤسسة العسكرية. - زيارة المسؤول الأميركي تأتي لدعم ترتيبات أمنية مشتركة، مع الإعلان عن استضافة ليبيا جزءاً من مناورات "فلينتلوك 2026"، ضمن مقاربة أميركية لتوحيد السلطتين وتسهيل تفاهمات اقتصادية.

أجرى رئيس الأركان العامة للجيش الليبي التابع لحكومة الوحدة الوطنية، الفريق صلاح الدين النمروش، محادثات في العاصمة طرابلس مع نائب قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، الفريق جون برينان، في إطار تحركات متواصلة لتعزيز مسارات التعاون الدفاعي بين ليبيا والولايات المتحدة. وجاء اللقاء عقب وصول المسؤول العسكري الأميركي إلى العاصمة الليبية، حيث عقد سلسلة اجتماعات شملت رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة

، بصفته وزير الدفاع، ووكيل وزارة الدفاع عبد السلام زوبي، فيما يُنتظر أن يقوم بزيارة مماثلة إلى بنغازي، للقاء قائد مليشيات شرق ليبيا خليفة حفتر.

وأفادت رئاسة الأركان العامة، في بيان رسمي، بأن اللقاء بين النمروش وبرينان "ركز على تعزيز الشراكة الدفاعية بين ليبيا والولايات المتحدة، مع بحث آليات تطوير برامج التدريب والتأهيل، ورفع جاهزية قوات الجيش الليبي، بما يواكب المعايير العسكرية الحديثة". وأكد البيان أن المباحثات تناولت ملفات فنية تتعلق ببناء القدرات العسكرية، وتطوير برامج الدعم والتأهيل.

ونقل البيان عن نائب قائد "أفريكوم"، تأكيده التزام واشنطن بمواصلة دعم المؤسسة العسكرية الليبية، واستعدادها "لتوسيع برامج الدعم الفني والتدريبي، في إطار شراكة استراتيجية تستهدف تعزيز الاستقرار والأمن في ليبيا والمنطقة". ويأتي هذا التصريح في سياق تأكيدات أميركية متكررة بشأن دعم جهود الاستقرار وإعادة بناء المؤسسات الأمنية في البلاد. من جانبها، اعتبرت رئاسة الأركان العامة أن اللقاء يندرج ضمن ما وصفته بـ"المكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها المؤسسة العسكرية الليبية على المستوى الدولي، ودورها المحوري في ترسيخ الأمن وحماية السيادة الوطنية". وأشارت إلى أن هذه اللقاءات تعكس تنامي مستوى الانخراط الدولي في دعم مسارات تطوير المؤسسة العسكرية.

وقبل لقائه النمروشَ، التقى رينان الدبيبة، مساء أمس الأربعاء، حيث تناول لقاؤهما آفاق تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، مع التركيز على تطوير برامج التدريب والتأهيل، ودعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية، إضافة إلى التنسيق المشترك في مجالات تبادل المعلومات وبناء القدرات. ونقل المكتب الإعلامي عن الدبيبة تأكيده "أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة في دعم الاستقرار، وتعزيز جاهزية المؤسسات العسكرية النظامية"، وضرورة أن "يتركز التعاون على نقل الخبرات ورفع الكفاءة الفنية، بما يخدم سيادة الدولة وأمنها".

وفي سياق متصل، استقبل النمروش قائد الأسطول الفرنسي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، الأدميرال كريستوف لوكاس، الأربعاء، في زيارة رسمية وُصفت بأنها الأولى لمسؤول عسكري فرنسي بهذا المستوى إلى البلاد. وأكدت رئاسة الأركان العامة أن اللقاء شهد بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة مجالات التعاون الثنائي بما يخدم الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وتأتي زيارة المسؤول الأميركي ضمن سلسلة اتصالات وزيارات أجراها قادة "أفريكوم" إلى ليبيا منذ العام 2024، شملت اجتماعات في طرابلس وبنغازي، في إطار مساعٍ أميركية لدعم مسارات بناء ترتيبات أمنية مشتركة بين الأطراف العسكرية في شرق وغرب البلاد. وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وعقب زيارة أجراها قائد "أفريكوم" الجنرال داغفين أندرسون إلى ليبيا، حيث التقى مسؤولين سياسيين وعسكريين في طرابلس وبنغازي، من بينهم عبد الحميد الدبيبة وخليفة حفتر

، أعلنت "أفريكوم" أن ليبيا ستستضيف جزءاً من مناورات "فلينتلوك 2026" العسكرية لأول مرة، في مدينة سرت ومناطق شمال البلاد، بمشاركة مشتركة من الشرق والغرب.

وتُعد هذه المناورات أكبر تدريب سنوي لقوات العمليات الخاصة التابعة لـ"أفريكوم"، إلا أنه لم يحدَّد موعد إجرائها للعام الجاري، التي من المنتظر أن تجري في عدة دول أفريقية، منها بمدينة سرت بليبيا، التي يقع فيها المقر الرئيس للجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5. وتندرج هذه التحركات ضمن مقاربة أميركية أوسع ذات أبعاد سياسية وأمنية، شملت رعاية لقاءات مباشرة بين شخصيات بارزة من شرق وغرب البلاد، أبرزها لقاء صدام حفتر ممثلاً عن والده، وإبراهيم الدبيبة المستشار الأمني لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، في روما خلال سبتمبر/ أيلول الماضي وفي باريس الشهر الماضي، لمناقشة سبل توحيد السلطتين في طرابلس وبنغازي، إضافة إلى تسهيل تفاهمات تتعلق بإدارة بنود إنفاق تنموية ضمن آلية مشتركة مرتبطة بعائدات النفط، في سياق جهود دولية مستمرة لدعم الاستقرار وإعادة بناء المؤسسات في ليبيا.