- يجتمع مسؤولون دوليون في باريس مع قائد الجيش اللبناني لمناقشة خريطة طريق لنزع سلاح "حزب الله"، بهدف تعزيز قدرات الجيش اللبناني وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. - تركز المحادثات على دعم الجيش اللبناني وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، مع حصر السلاح بيد الدولة، خاصة جنوب نهر الليطاني، وسط تساؤلات حول جدية الجيش في تنفيذ الخطة. - يهدف الاجتماع إلى تحسين آليات نزع السلاح والتحقق منها، مع إشراك خبراء دوليين، وسط مخاوف من انهيار وقف إطلاق النار وتصاعد التوترات مع اقتراب الانتخابات اللبنانية.

يُجري مسؤولون فرنسيون وسعوديون وأميركيون، اليوم الخميس، محادثات مع قائد الجيش اللبناني في باريس، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على خريطة طريق تمهّد لتفعيل آلية نزع سلاح "حزب الله"، بحسب ما أفاد به دبلوماسيون مطّلعون لوكالة رويترز. وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الدولية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية في عام 2024، وأنهى عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على لبنان.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، أن الأطراف المجتمعة في باريس اتفقت على عقد مؤتمر لدعم القوات المسلحة اللبنانية في فبراير/ شباط 2026، في إطار تعزيز قدرات الجيش وتمكينه من أداء مهامه الوطنية. وأوضح متحدث باسم الخارجية الفرنسية أن المجتمعين شددوا على "ضرورة توثيق التقدم الذي يحرزه الجيش اللبناني في مجال نزع السلاح"، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز سيادة الدولة اللبنانية.

ومنذ دخول الاتفاق حيّز التنفيذ، كثّفت إسرائيل ضرباتها الجوية على مواقع "حزب الله" في الجنوب، وصولاً إلى تنفيذ غارات داخل العاصمة بيروت، وسط تشكيك إسرائيلي متواصل في مدى جدية الجيش اللبناني بتنفيذ خطة نزع سلاح الحزب. وينتظر لبنان محطات مفصلية يُعوّل عليها لتثبيت الاستقرار في الجنوب ودعم المؤسسة العسكرية، وفي مقدمتها الاجتماع الدولي المنعقد في باريس اليوم الخميس. ويبحث الاجتماع في ملفات عدّة، على رأسها الاعتداءات الإسرائيلية وسبل احتوائها، ودعم الجيش اللبناني، وإعادة الإعمار، والنهوض الاقتصادي، إضافة إلى ملف حصر السلاح بيد الدولة وآليات التحقق من ذلك، خاصة جنوب نهر الليطاني، إلى جانب الإصلاحات الشاملة.

اجتماع باريس لتحصين وقف النار ودعم آليات نزع السلاح

قال أربعة دبلوماسيين ومسؤولين من أوروبا ولبنان لوكالة "رويترز" إن اجتماع باريس يهدف إلى تهيئة ظروف أفضل لتحديد ودعم آليات عملية نزع السلاح والتحقق منها، بما يدفع إسرائيل إلى الإحجام عن التصعيد، مع تزايد المخاوف من انهيار وقف إطلاق النار. وأضافوا أن اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في لبنان، المقررة في عام 2026، أثار مخاوف من أن يؤدي الجمود السياسي إلى تفاقم الاضطرابات في البلاد، ويَثني قائد الجيش، جوزاف عون، عن الضغط لمواصلة عملية نزع السلاح.

وقال أحد المسؤولين الكبار، الذي طلب عدم ذكر اسمه: "الوضع مضطرب للغاية ومليء بالتناقضات، ولن يتطلب الأمر الكثير لإشعال الموقف". وأضاف: "لا يريد عون أن يجعل عملية نزع السلاح علنية أكثر من اللازم، لأنه يخشى من أن يؤدي ذلك إلى إثارة حفيظة الشيعة في الجنوب وتصعيد التوتر".

وأوضح الدبلوماسيون والمسؤولون أن الفكرة الأساسية تتمحور حول تعزيز آلية وقف إطلاق النار القائمة، عبر إشراك خبراء عسكريين فرنسيين وأميركيين وربما من دول أخرى، إلى جانب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، في ظل افتقار الجيش اللبناني إلى القدرات اللازمة لنزع سلاح "حزب الله". وتأمل الأطراف المعنية بتنظيم مؤتمر في مطلع العام المقبل لدعم الجيش اللبناني، إلى جانب مؤتمر منفصل للمساعدة في إعادة الإعمار، خاصة في الجنوب.

وتؤكد مصادر لبنانية أهمية دعم الجيش للقيام بمهامه الممتدة في مختلف المناطق، وليس فقط في الجنوب، فيما يُعوَّل على اجتماع "الميكانيزم" المرتقب يوم الجمعة لدعم مسار الحل الدبلوماسي، وسط تمسّك لبنان بخيار التفاوض، لا الحرب. في المقابل، تدفع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية نحو التصعيد، بذريعة تحجيم قدرات "حزب الله" في الجنوب ومناطق أخرى، مع التركيز على بيروت، حيث تقول تل أبيب إن الحزب يُعيد بناء بناه التحتية العسكرية. وبينما تُواصل إسرائيل هجماتها في لبنان بوتيرة شبه يومية، تشير تقديرات إسرائيلية إلى احتمال التصعيد خلال الفترة القريبة، بالتزامن مع زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى واشنطن.

وبحسب موقع "واينت" العبري، فإن الموعد النهائي لنزع سلاح "حزب الله" جنوب الليطاني حُدّد بنهاية العام الحالي. وتؤكد تقارير إسرائيلية أن المواجهة مع الحزب "لا مفرّ منها"، بينما ترى واشنطن أن الوقت لا يزال متاحاً لتجنّب التصعيد.

وشنّ جيش الاحتلال، صباح اليوم الخميس، سلسلة غارات استهدفت مناطق في جنوب وشرق لبنان، طاولت جرود الهرمل وبوداي في البقاع، والمنطقة الواقعة بين دير سريان والقصير، ومجرى نهر الليطاني قرب بلدة زوطر في النبطية، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وزعم جيش الاحتلال أنه استهدف مواقع عسكرية ومنصات إطلاق صواريخ ومخازن أسلحة تابعة لـ"حزب الله"، ضمن معسكرات تدريب لعناصره. كما أعلن استهداف مبانٍ في مناطق أخرى في العمق اللبناني، قال إنها كانت تُستخدم لتخزين الأسلحة. والثلاثاء الماضي، استُشهد شخصان في غارتين إسرائيليتين، إحداهما استهدفت بلدة قرب بيروت، والأخرى مركبة على طريق العديسة – مركبا جنوباً، وفق وزارة الصحة اللبنانية ومصدر أمني. وزعم جيش الاحتلال أنه استهدف عنصرين من "حزب الله".

ومن المقرر أن يُعقد، يوم غدٍ الجمعة، الاجتماع الثاني للجنة مراقبة وقف العمليات العدائية (الميكانيزم) في الناقورة، بحضور السفير اللبناني السابق سيمون كرم، وسط معلومات عن احتمال مشاركة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، والمبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، في زيارة ثانية له إلى لبنان خلال أسبوعين، وإن لم تُحسم مشاركته بعد.

(رويترز، العربي الجديد)