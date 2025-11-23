محادثات دولية في جنيف اليوم بشأن خطة ترامب لإنهاء حرب أوكرانيا

- تجري محادثات في جنيف بين مسؤولين من الولايات المتحدة وأوكرانيا ومستشارين أوروبيين لمناقشة خطة ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا، والتي تتضمن تنازلات أوكرانية كبيرة. - الرئيس الأوكراني زيلينسكي يأمل في نتائج إيجابية من المحادثات، بينما يواجه ضغوطًا للموافقة على الخطة قبل الموعد النهائي يوم الخميس، وسط تحذيرات من فقدان الدعم الأمريكي. - الخطة الأمريكية تواجه انتقادات واسعة في واشنطن وأوروبا، حيث تُعتبر مؤيدة للمطالب الروسية وتحتاج إلى تحسينات لضمان اتفاق أفضل لأوكرانيا.

يعقد مسؤولون كبار من الولايات المتحدة وأوكرانيا ومستشارون للأمن القومي من فرنسا وبريطانيا وألمانيا محادثات في جنيف، اليوم الأحد، لمناقشة مسودة خطة ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال مسؤول أميركي لـ"رويترز" إنّ وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصلا إلى جنيف لإجراء محادثات بهدف مناقشة مسودة الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وعبّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، عن أمله في أن تسفر المحادثات التي تجريها فرق أوكرانية وأميركية وأوروبية في جنيف عن نتائج. وذكر على منصة إكس "لا بد من وقف إراقة الدماء، ويجب أن نضمن عدم اشتعال الحرب مجدداً. أنا في انتظار نتائج محادثات اليوم وآمل أن يكون جميع المشاركين إيجابيين. جميعنا بحاجة إلى نتيجة إيجابية".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال، يوم الجمعة، إنّ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

لديه مهلة حتى يوم الخميس للموافقة على الخطة المكونة من 28 نقطة، التي تدعو أوكرانيا إلى التنازل عن أراضٍ وقبول القيود المفروضة على جيشها والتخلي عن طموحاتها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال مسؤول أميركي: "نأمل تسوية التفاصيل النهائية... لصياغة اتفاق مفيد لهم (أوكرانيا). لن يحصل الاتفاق على أي شيء حتى يجتمع الرئيسان معاً"، في إشارة إلى ترامب وزيلينسكي. وقال المسؤول إن وزير الجيش الأميركي دانيال دريسكول وصل إلى جنيف قبل المحادثات، وأكدت أوكرانيا مشاركتها. وسينضم مستشارو الأمن القومي من مجموعة الترويكا الأوروبية، التي تضم فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى جانب الاتحاد الأوروبي.

وقالت مصادر دبلوماسية إن إيطاليا سترسل أيضاً مسؤولاً للمشاركة في المحادثات. وقال قادة أوروبيون وغربيون آخرون، أمس السبت، إن خطة السلام الأميركية، التي تؤيد المطالب الروسية الرئيسية، هي الأساس لمحادثات إنهاء الحرب، لكنها تحتاج إلى "عمل إضافي"، حيث يسعون إلى اتفاق أفضل لكييف قبل الموعد النهائي المحدد يوم الخميس. وقال مصدر حكومي ألماني إن مسودة خطة السلام الأوروبية، التي تستند إلى المقترح الأميركي، أُرسلت إلى أوكرانيا وإلى الإدارة الأميركية.

وقبل المحادثات، حذر زيلينسكي من أن أوكرانيا تخاطر بفقدان كرامتها وحريتها أو دعم واشنطن بسبب الخطة. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخطة بأنها أساس لحل النزاع، لكن موسكو قد تعترض على بعض المقترحات الواردة في الخطة التي تتطلب انسحاب قواتها من بعض المناطق التي سيطرت عليها.

وتشهد واشنطن توتراً متصاعداً بعد الكشف عن الخطة الأميركية المؤلفة من 28 بنداً لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وهي الخطة التي تسببت منذ لحظة إعلانها غير الرسمي في خلافات داخل الإدارة الأميركية نفسها، ورفض أوروبي واسع، وتحفّظ أوكراني حذر. وبينما تستعد سويسرا لاحتضان الاجتماع، تتزايد الانتقادات في واشنطن، سواء داخل الكونغرس أو من قبل مسؤولين سابقين، حول طبيعة الخطة ودور الكرملين في صياغتها.

(رويترز، العربي الجديد)