محادثات حركة "الصراصير" والحكومة الهندية من دون تقدّم

- تشهد الهند أزمة سياسية متصاعدة مع احتجاجات شبابية ضد نظام التعليم، مدعومة من المعارضة، وسط اتهامات باستخدام الشرطة للعنف ضد المتظاهرين في نيودلهي، وهو ما نفته السلطات. - لم تحقق المحادثات بين الحكومة وحركة "الصراصير" الشبابية أي تقدم، حيث يطالب المتظاهرون باستقالة وزير التعليم بسبب تسريب أوراق امتحان "نيت"، بينما أكدت الحكومة استمرار المحادثات. - أثارت تقارير عن استخدام بنادق الخرز غضب المعارضة، التي طالبت بشهادات من مودي ووزير الداخلية، فيما نفت الشرطة استخدامها، مؤكدة توثيق إصابات جراء الخرز.

لا تبدو الأزمة بين المعارضة والحكومة في الهند قريبة من الحلحلة، وسط حركة الاحتجاجات الشبابية ضد نظام التعليم في البلاد، والتي انضم إليها معارضو حكومة ناريندرا مودي

. فقد طالبت أحزاب المعارضة الهندية، الحكومة، اليوم الجمعة، بالرد على اتهامات بأن الشرطة استخدمت بنادق الخرز (الرصاص البلاستيكي أو المعدني الصغير) ضد المتظاهرين من الطلاب في نيودلهي، وهو ادعاء نفته السلطات. في غضون ذلك، لم تحرز المحادثات بين الحكومة وقادة حركة "الصراصير" الشبابية أي تقدم اليوم، إذ احتشد آلاف المتظاهرينن في نيودلهي، إذ يواصلون اعتصامهم في العاصمة منذ أيام، في تحرك يشكل إحدى أكبر التحديات أمام مودي، المنتمي لحزب بهاراتا جاناتا القومي الهندوسي، في ولايته الثالثة بعد انتخابات 2024.

ويطالب المتظاهرون بمحاسبة الحكومة واستقالة وزير التعليم دارمندرا برادان بعد تسريب أوراق أسئلة امتحان "نيت" (اختبار القبول بكليات الطب في الهند)، ما أجبر أكثر من مليونَي متقدم على إعادة الاختبار، كما يطالب المحتجون بتعويض قدره 10 ملايين روبية (104 آلاف دولار) لعائلات نحو 20 طالباً يُقال إنهم أنهوا حياتهم بعد تسريب الاختبار.

محادثات متواصلة مع حركة "الصراصير"

واجتمع الوزيران البارزان، وزير الصحة جاي بي نادا، ووزير الدولة جيتندرا سينغ، مع قادة حركة "الصراصير" اليوم لمدة ساعتين، لمناقشة مطالب الحركة. وأعلن الجانبان أن المحادثات ستُستأنف غداً السبت. وقال المتحدث باسم الحركة أشوتوش رانكا، للصحافيين عقب الاجتماع في نيودلهي: "أوضحنا أننا لا نطالب بأقل من استقالة دارمندرا برادان أو إقالته من مجلس الوزراء". في المقابل، أكد نادا الذي التقى أيضاً المتظاهرين الاثنين الماضي، أنّ الحكومة "استمعت إلى مطالبهم"، ومن المتوقع أن ترد في محادثات لاحقة. وشهدت ساحة جانتار مانتار في وسط العاصمة الهندية موجات من الاضطرابات والعنف خلال أسبوع، تصاعدت حدتها بعدما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واستخدمت الهراوات لتفريق المتظاهرين أثناء محاولتهم التوجه إلى البرلمان.

تقارير دولية لماذا تسعى السلطات في الهند لكبح حركة الصراصير؟

في هذا السياق احتج نواب المعارضة داخل البرلمان اليوم الجمعة، مطالبين بإدلاء كل من مودي ووزير الداخلية أميت شاه ببيانات، بشهادتهما، وذلك بعد تقارير ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لمتظاهرين مصابين قالوا إنه جرى إطلاق النار عليهم بسلاح الخرز، خلال مسيرتهم في 20 يوليو/تموز الحالي نحو برلمان البلاد.

ونفت شرطة نيودلهي، المنتشرة إلى جانب قوات شبه عسكرية في العاصمة في وقت سابق من هذا الأسبوع، استخدام بنادق الخرز ضد المتظاهرين. يشار إلى أن هذا السلاح، الذي يطلق خرزات معدنية أو بلاستيكية صغيرة، استُخدم في عام 2016 لتفريق متظاهرين في كشمير، ذات الأغلبية المسلمة. ورغم وجود تقارير عن استخدامه في احتجاجات المزارعين في دلهي عام 2024، فقد رفضت الشرطة الادعاءات منذ ذلك الحين.

ساجاريكا جوش: استخدام القوة ضد طلاب غير مسلحين كانوا يحتجون بشكل شرعي هو أمر غير قانوني

في غضون ذلك، قالت النائبة ساجاريكا جوش، عن حزب "مؤتمر ترينامول" (معارض)، لوكالة بلومبيرغ نيوز اليوم، إن "هذه الوحشية غير مقبولة تماماً، مضيفة أن استخدام القوة ضد "طلاب غير مسلحين كانوا يحتجون بشكل شرعي هو أمر غير قانوني". وشددت على أن مستشفى محلياً قد وثق إصابة شاب بجروح ناجمة عن الخرز خلال الاحتجاج، مضيفة أن حزبها يجري تحقيقاً مستقلاً.

وانطلقت حركة "الصراصير" في 16 مايو/أيار الماضي، رداً على تصريحات أدلى بها رئيس المحكمة العليا الهندية سوريا كانت، شبّه فيها الشباب العاطلين من العمل بـ"الصراصير" و"طفيليات المجتمع". وتطورت الحركة لتشمل التعبير عن مخاوف بشأن البطالة، وفرص الشباب، وأسلوب مودي الذي يصفه معارضوه بأنه ينحو إلى الاستبداد، وتعهدت الحركة بمواصلة الضغط حتى تُلبى مطالبها.

يذكر أن مودي لم يدلِ بأي تصريح علني حول الاحتجاجات، لكن أحد الوزراء قال إن رئيس الحكومة تعهد باتخاذ "أقوى الخطوات الممكنة" لحماية مصالح الطلاب. لكن الجدل حول بنادق الخرز قد يعطي دفعاً للمعارضين لتوسيع لتصعيد مواجهاتها مع حكومة مودي، فيما قد يشكل إصرار المحتجين الشباب إزعاجاً متنامياً لها، خصوصاً أن حركات شبابية في نيبال وبنغلادش المجاورتَين، خلال العامَين الماضيَين، أدت إلى إسقاط السلطة هناك.

(فرانس برس، أسوشييد برس)