محادثات ثالثة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن الخميس والجمعة المقبلين

- ستُعقد جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، بمشاركة ضباط من الجيشين ودبلوماسيين، بهدف التوصل إلى اتفاق سلام دائم وسط استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان. - يرأس الوفد اللبناني السفير سيمون كرم، مع احتمالية رفع مستوى التمثيل، ويهدف لبنان إلى وقف كامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة، مع عرض الخروق الإسرائيلية واستنكار استهداف المدنيين. - تواجه المفاوضات تحديات وضغوط سياسية، حيث يسعى لبنان للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، بينما يضغط نتنياهو على ترامب لعدم تمديد الهدنة دون اتفاق إطار، مما يعقد الوضع.

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، لوكالة رويترز، اليوم الخميس، إنّ مسؤولين من لبنان وإسرائيل سيعقدون جولة جديدة من المحادثات في واشنطن يومي الخميس والجمعة المقبلين 14 و15 مايو/أيار، في وقت تضغط فيه الولايات المتحدة على الجانبين للتوصل إلى اتفاق سلام دائم، رغم استمرار إسرائيل في شنّ هجمات على لبنان تدعي أنها تستهدف فيها حزب الله.

إلى ذلك، أكد مسؤولون إسرائيليون وأميركيون لوسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس، أن جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان ستُجرى يومي الخميس والجمعة المقبلين. ونقل موقع والاه العبري عن مسؤولين أميركيين كبار لم يسمّهم، أنه في غضون أسبوع تماماً، يومي الخميس والجمعة، ستُستأنف المحادثات بين إسرائيل ولبنان كجزء من المفاوضات في واشنطن. كما أكد مسؤول إسرائيلي هذه الأنباء.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي (كان) بأن ضباطاً من الجيش الإسرائيلي سيشاركون في الاجتماع، وعلى ما يبدو أيضاً سيشارك ممثلون من الجيش اللبناني. وإلى جانب الدبلوماسيين الإسرائيليين واللبنانيين والأميركيين، سيحضر المحادثات مسؤولون مهنيون لمناقشة الخرائط، في محاولة لتخطيط المراحل التالية لتمديد وقف إطلاق النار.

ويستعد الجيش الإسرائيلي لإرسال رئيس الشعبة الاستراتيجية في الجيش الإسرائيلي عميحاي ليفين، بعدما حصل على موافقة خاصة من وزير الأمن يسرائيل كاتس. ومن المتوقع أن يرسل الجانب اللبناني طاقماً مهنياً، وممثلين عسكريين أيضاً.

ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان الضباط العسكريون سيدخلون غرفة المفاوضات، أو سيكتفون بإطلاع الدبلوماسيين على المستجدات خلال فترات الاستراحة، أو سيقدمون عرضاً مباشراً للمشاركين حول الوضع الحالي والمطلب الإسرائيلي من لبنان بالتحرك ضد حزب الله. وأضافت هيئة البث أن الولايات المتحدة معنية بتمديد اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينتهي بعد نحو أسبوع.

وكانت مصادر رسمية لبنانية أفادت لـ"العربي الجديد"، بأنّ المحادثات الجديدة بين لبنان وإسرائيل ستعقد في واشنطن يومي الخميس والجمعة المقبلين، على أن يرأس الوفد اللبناني السفير سيمون كرم. وذكرت المصادر أنّ لبنان سيضغط خلال هذه الفترة من أجل وقف إطلاق النار بشكل كامل، كاشفة أنّ الولايات المتحدة أبدت تفهماً لضرورة التهدئة وخفض التصعيد.

وكان "العربي الجديد" قد علم أنّ لبنان يبحث رفع مستوى التمثيل في اللقاء المقبل مع إسرائيل بهدف تفادي اجتماع رئيسه جوزاف عون مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وذلك خياراً بديلاً لتحضير أرضية جدية للمفاوضات المباشرة، لا سيما في ظلّ مخاوف جدية من تجدّد الحرب وانهيار الهدنة بشكل كامل.

وقبل الإعلان عن الموعد، قالت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد"، إنّ "لبنان يبحث رفع مستوى تمثيله، من خلال ترؤس السفير سيمون كرم وفداً يضمّ السفيرة اللبنانية لدى واشنطن ندى حمادة معوض والملحق العسكري للسفارة، لكن كل ذلك لم يُحسَم بعد". وأشارت مصادر رسمية أيضاً إلى أنه "في حال ترؤس كرم الوفد، سيكون الاجتماع الأول كمفاوضات مباشرة وليس مباحثات ثالثة، فيما ينتظر لبنان وقف إطلاق النار".

ولفتت المصادر أيضاً إلى أن "لبنان يتمسّك بضرورة وقف كلي لإطلاق النار مساراً أساسياً للتفاوض المباشر مع إسرائيل، مع ضرورة انسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها جنوباً، أو أقله وضع جدول زمني قصير للانسحاب التدريجي، كما سيعرض في أي اجتماع مقبل الخروق الإسرائيلية للهدنة، ويستنكر استهداف المدنيين والمسعفين والصحافيين والبنى التحتية، ويؤكد رفضه لهذه الانتهاكات وضرورة وقفها".

وبينما يكثف لبنان اتصالاته للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، يتصاعد الحديث عن ضغط يقوم به نتنياهو على خطّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعدم تمديد الهدنة، إلّا في حال حصول اتفاق إطار لبناني إسرائيلي، وذلك في وقتٍ، تضغط الولايات المتحدة على عون لتبديل رأيه، والموافقة على عقد لقاء مع نتنياهو خطوةً أساسيةً للحلّ. وبدأت الهدنة التي أعلنها ترامب ليل 16-17 إبريل/ نيسان الماضي، لمدة 10 أيام، وجرى تمديدها حتى 17 مايو/ أيار الجاري، غير أن إسرائيل تواصل خرقها يومياً عبر قصف يخلف شهداء وجرحى، فضلاً عن تفجير واسع لمنازل في عشرات القرى جنوبي لبنان.