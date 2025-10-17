محادثات تركية سورية على مستوى وزراء الخارجية والدفاع

- أجرى وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والسوري أسعد الشيباني اتصالاً هاتفياً لمتابعة القضايا الأمنية التي نوقشت في اجتماع أنقرة الأخير بين البلدين، والذي شمل وزراء الدفاع والاستخبارات من الجانبين. - زار الفريق إلكاي ألتنداغ دمشق على رأس وفد تركي، حيث أجرى مباحثات مع وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة حول قضايا الدفاع والأمن. - تعتزم تركيا تزويد سوريا بمعدات عسكرية تشمل سيارات مصفحة وطائرات مسيّرة، ضمن تفاهمات لدعم إعادة بناء الجيش السوري وتجنب التوتر مع إسرائيل.

أجرى وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان

ونظيره السوري أسعد الشيباني اتصالاً هاتفياً بحث القضايا التي تناولها الاجتماع الأمني الأخير بين البلدين في العاصمة التركية أنقرة. ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر في وزارة الخارجية التركية قولها إن الوزيرين أجريا متابعة للقضايا التي ناقشها الاجتماع الأمني الذي عُقد في أنقرة، نهاية الأسبوع الماضي، بين مسؤولين من البلدين.

وكان وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والدفاع يشار غولر ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن عقدوا اجتماعاً الأسبوع الفائت في أنقرة مع وفد سوري حضره وزيرا الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات حسين السلامة، بحث الطرفان خلاله التطورات الراهنة والتعاون الأمني بين سورية وتركيا. في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، عن لقاء جمع بين المدير العام للدفاع والأمن بالوزارة إلكاي ألتنداغ ووزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة في دمشق.

وذكر حساب وزارة الدفاع على منصة "إن سوسيال" التركية أن الفريق إلكاي ألتنداغ زار دمشق على رأس وفد تركي، وأجرى مباحثات مع وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة حول قضايا الدفاع والأمن. وكانت وكالة بلومبيرغ الأميركية نقلت، اليوم الجمعة، عن مسؤولين أتراك لم تكشف هويتهم قولهم إن تركيا تعتزم تزويد سورية بمعدات عسكرية تشمل سيارات مصفحة وطائرات مسيّرة ومدفعية وصواريخ وأنظمة دفاع جوي خلال الأسابيع المقبلة.

وبحسب الوكالة، ستُنشر المعدات في شمال سورية لتجنّب أي توتر مع إسرائيل في الجنوب الغربي، وأشار المسؤولون الأتراك إلى أن الخطوة تأتي ضمن تفاهمات أوسع مع الحكومة السورية بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع، لدعم جهوده في إعادة بناء الجيش السوري بعد الدمار الذي لحق بالترسانة العسكرية خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل.