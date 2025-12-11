محادثات بين بوتين وأردوغان غداً على وقع تصعيد مستمر في أوكرانيا

- يلتقي الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في تركمانستان لمناقشة جهود السلام بين روسيا وأوكرانيا، وسط تصعيد ميداني مستمر. - تسعى روسيا لاتفاق سلام طويل الأمد مع أوكرانيا بضمانات أمنية، وتؤكد على أهمية معالجة الأسباب الرئيسية للصراع، مع إشارات إلى دور الوساطة الأميركي. - تتهم روسيا أوكرانيا بشن هجوم جوي واسع النطاق، حيث أُسقطت 287 طائرة مسيّرة، مما أدى إلى تحويل مسار الرحلات الجوية في موسكو.

يلتقي الرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارة مقررة لتركمانستان غداً الجمعة، على وقع تصعيد ميداني متواصل بين روسيا وأوكرانيا وجهود التوصل إلى سلام طويل الأمد بين الجانبين بضمانات أمنية. وقال الكرملين اليوم الخميس، إن بوتين سيجري محادثات مع الرئيس التركي خلال الزيارة لتركمانستان غداً.

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم، إن روسيا تريد حزمة من الوثائق المتفق عليها تضمن اتفاق سلام طويل الأمد ومستدام في أوكرانيا مع ضمانات أمنية لجميع الأطراف المعنية. وأضاف أن موسكو تعتقد أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب جاد في مساعيه للتوسط في اتفاق، وأكد لافروف ضرورة معالجة "الأسباب الرئيسية" للصراع.

ومضى لافروف بالقول: "نصرّ على مجموعة من الاتفاقات من أجل سلام دائم ومستدام مع ضمانات أمنية لجميع الدول المعنية. وتركز محادثاتنا مع الرئيس الأميركي وفريقه على وجه التحديد على إيجاد حل طويل الأمد للقضاء على الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة".

اتهام روسي لأوكرانيا بشنّ هجوم واسع على مناطق بينها موسكو

ميدانياً، وفي ظل التصعيد المستمر، قالت روسيا اليوم الخميس إن أوكرانيا شنت هجوماً جوياً واسع النطاق، وأُسقِط ما لا يقل عن 287 طائرة مسيّرة فوق عدد من المناطق، من بينها موسكو. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن ما لا يقل عن 40 طائرة مسيّرة أُسقطت فوق منطقة موسكو التي يبلغ عدد سكانها مع المدينة نفسها أكثر من 22 مليون نسمة.

ولم يتضح بعد حجم الأضرار، إلا أنه جرى تحويل مسار رحلات جوية من جميع مطارات موسكو الرئيسية. وبدأت روسيا غزواً لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، وهي تسيطر حالياً على ما يقارب خُمس الأراضي الأوكرانية.

وتشن روسيا غارات مكثفة على جارتها الأصغر بالصواريخ والطائرات المسيّرة، وركزت استهدافاتها في الآونة الأخيرة على قطاع الطاقة الأوكراني. وتسعى أوكرانيا هي الأخرى لاستهداف مصافي النفط ومحطات النفط الروسية باستخدام الطائرات المسيّرة.

(رويترز)