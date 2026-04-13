محادثات بريطانية فرنسية بشأن مضيق هرمز

- تستضيف بريطانيا وفرنسا محادثات لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، حيث يسعى الرئيس الفرنسي لتنظيم مهمة بحرية دفاعية متعددة الجنسيات، بينما يؤكد رئيس الوزراء البريطاني على أهمية إعادة فتح المضيق دون حرب مع إيران. - تتجنب ناقلات النفط مضيق هرمز بعد إعلان الرئيس الأميركي عن نية البحرية الأميركية فرض سيطرتها، مما يزيد التوترات بعد فشل محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران. - أعلنت القيادة المركزية الأميركية عن فرض السيطرة على الملاحة البحرية، ووصفت إيران هذه الخطوة بأنها قرصنة بحرية، مؤكدة على ضرورة أن يكون أمن الموانئ متاحًا للجميع.

تستضيف بريطانيا وفرنسا هذا الأسبوع محادثات مشتركة تهدف إلى استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، ومنها مناقشات حول ما وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمهمة بحرية دفاعية محتملة. وتهدف المحادثات إلى جمع بريطانيا وفرنسا ودول أخرى للانضمام إلى مهمة سلمية متعددة الجنسيات تعمل على استعادة حرية الملاحة في المضيق.

وذكر ماكرون على منصة إكس: "في ما يتعلق بمضيق هرمز، سننظم في الأيام المقبلة مؤتمراً مع بريطانيا والدول الراغبة في الانضمام إلينا في مهمة سلمية متعددة الجنسيات تهدف إلى استعادة حرية الملاحة في المضيق". وأضاف "هذه المهمة الدفاعية البحتة، التي ستكون بعيدة عن الأطراف المتحاربة، من المقرر نشرها بمجرد أن تسمح الظروف بذلك".

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنّ بلاده لن تنجر إلى حرب إيران مهما كانت الضغوط، كما أنها لن تدعم السيطرة على مضيق هرمز. وفي حديث لشبكة "بي.بي.سي"، قال ستارمر إنّ إعادة فتح المضيق أمر بالغ الأهمية، وأضاف "أرى أنه من الضروري فتح المضيق كلياً، وهذا ما ركزت عليه جهودنا خلال الفترة الماضية، وسنواصل العمل على ذلك".

وبخصوص المحادثات، كتب ستارمر على منصة "إكس": "ستستضيف المملكة المتحدة وفرنسا هذا الأسبوع قمة مشتركة لتعزيز العمل على خطة دولية مستقلة ومنسقة لحماية الملاحة البحرية الدولية بعد انتهاء الصراع". وجمعت بريطانيا في السابق ممثلين عن أكثر من 40 دولة تتشارك في هدف استعادة حرية الملاحة. ولم تشارك الولايات المتحدة في تلك المحادثات.

وأظهرت بيانات الشحن أن ناقلات النفط تتجنّب مضيق هرمز قبل فرض أميركا سيطرتها على حركة الملاحة البحرية اليوم، وذلك في أعقاب فشل محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران في مطلع الأسبوع. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأحد، إن البحرية الأميركية ستبدأ في فرض سيطرتها على مضيق هرمز، ما رفع حدة التوتر بعد أن فشلت المحادثات المطولة مع إيران في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، ما يعرض للخطر وقف إطلاق النار الهش الذي يستمر أسبوعين.

وأوضح ترامب: "سنغلق مضيق هرمز"، مشيراً إلى أنّ "حلف شمال الأطلسي يرغب الآن في المساعدة بشأن المضيق، ونعتقد أن العديد من الدول ستساعدنا في ذلك... سنحضر أيضاً المزيد من كاسحات الألغام التقليدية، ونتوقع أن ترسل بريطانيا ودول أخرى كاسحات ألغام أيضاً".

وقالت القيادة المركزية الأميركية إنّ القوات الأميركية ستبدأ في فرض سيطرتها على جميع حركة الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية في الساعة 10 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:00 بتوقيت غرينتش) اليوم الاثنين. وأضافت في بيان على منصة إكس أنه سيجري "تطبيقه بشكل محايد على سفن جميع الدول التي تدخل أو تغادر الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، بما في ذلك جميع الموانئ الإيرانية على الخليج وخليج عُمان".

وذكرت أنّ القوات الأميركية لن تعيق حرية الملاحة للسفن العابرة لمضيق هرمز من وإلى الموانئ غير الإيرانية، وسيجري تزويد البحارة التجاريين بمعلومات إضافية من خلال إشعار رسمي قبل بدء فرض السيطرة على حركة الملاحة. وقال المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيرانية العميد إبراهيم ذو الفقاري، اليوم، إن "قيام أميركا المجرمة بفرض قيود على حركة عبور السفن في المياه الدولية عمل غير قانوني، ويُعدّ مصداقاً للقرصنة البحرية"، مشيراً إلى أن القوات المسلحة "تعلن بصراحة وحزم" أن أمن الموانئ في الخليج وبحر عُمان "إمّا أن يكون للجميع أو لا يكون لأحد".

(رويترز، العربي الجديد)