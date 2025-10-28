محادثات باكستان وأفغانستان في إسطنبول انتهت دون إعلان نتائج

ذكرت وسائل إعلام أفغانية رسمية ومصدر أمني باكستاني، اليوم الثلاثاء، أن المحادثات بين أفغانستان وباكستان في إسطنبول للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد انتهت دون صدور قرار. وكان محادثات الطرفين في إسطنبول بدأت يوم السبت الماضي في جولتها الثانية بعد عقد الأولى في قطر في 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري والتي توصلا فيها إلى إعلان هدنة، وكان من المفترض أن تركز جولة إسطنبول على تحديد آلياتها وإعادة الاستقرار إلى الحدود بين البلدين.

وكان وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف قال، السبت الماضي، إنه يعتقد أنّ أفغانستان تريد السلام، لكن عدم التوصل إلى اتفاق خلال محادثات إسطنبول سيعني "حرباً مفتوحة"، وكان من المفترض أن تخلص المحادثات إلى وضع آلية طويلة الأمد لتطبيق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه خلال محادثات في الدوحة. وأشار آصف إلى عدم وقوع أي حوادث خلال الأيام الأربعة أو الخمسة التي انقضت منذ الاتفاق، وأن كلا الجانبين ملتزم بالهدنة. وأضاف في تصريحات تلفزيونية من باكستان: "لدينا الخيار لخوض حرب مفتوحة معهم في حالة عدم التوصل إلى اتفاق... لكنني رأيت أنهم يرغبون في السلام".

وكانت مصادر لـ"العربي الجديد"ذكرت أنّ حركة طالبان الأفغانية "سوف تستمر على موقفها حيال طالبان الباكستانية مع تعديل بسيط، وهو أنها لن تسمح لأي جهة أن تستخدم الأراضي الأفغانية ضد باكستان سواء كانت طالبان الباكستانية أو أي جماعة أخرى، ولكن في حالة وجود معلومة موثوقة لدى باكستان، فعليها أن تقدم تلك المعلومات إلى الاستخبارات الأفغانية، وهي ستقوم بإجراءات لازمة ومناسبة، لكن يستثنى منها اللاجئون من مقاطعتي وزيرستان الشمالية والجنوبية الباكستانيتين". وتعتبر طالبان سكان وزيرستان الذين يعيشون في الجنوب الأفغاني لاجئين جاؤوا بسبب عمليات الجيش الباكستاني ضد أفغانستان، في حين أكدت باكستان، أكثر من مرة، أن من بينهم قادة وعناصر طالبان الباكستانية، ولا بد من اتخاذ إجراءات لازمة ضدهم. في المقابل، يقدم الجانب الأفغاني ثلاثة مطالب إلى الجانب الباكستاني هي: "أن تكون كل المنافذ الحدودية مفتوحة في وجه التجار، وألا تخضع عملية التبادل التجاري بين الدولتين لتأثيرات العلاقات السياسية بين الدولتين".

وجاءت المحادثات بين البلدين الجارين بعد اشتباكات حدودية عنيفة اندلعت بعد تنفيذ الجيش الباكستاني ضربات جوية على الأراضي الأفغانية، 10 أكتوبر الجاري، قال إنها استهدفت قيادات في حركة طالبان الباكستانية، حيث تتهم إسلام أباد الحكومة الأفغانية بدعم الحركة، وبعد أيام من الاشتباكات تمكن الوسيط القطري من جمع الطرفين في الدوحة ليعودا السبت الماضي لاستئناف محادثاتهما في إسطنبول.

