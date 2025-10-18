محادثات باكستانية أفغانية بوساطة قطرية في الدوحة

- تستضيف الدوحة محادثات بين باكستان وأفغانستان لنزع فتيل التوترات الحدودية المتصاعدة، حيث يشارك وفدان رفيعا المستوى من البلدين برئاسة وزيري الدفاع. - تهدف المحادثات، التي تُجرى بوساطة قطرية، إلى تحقيق وقف إطلاق نار طويل الأمد بعد سلسلة من الغارات والهجمات الانتقامية التي أودت بحياة مدنيين. - بدأت المواجهات بعد انفجارات في كابول، حيث تبادلت باكستان وحركة طالبان الاتهامات، مما أدى إلى اشتباكات دموية أسفرت عن عشرات القتلى من المدنيين والمسلحين.

تستضيف الدوحة، اليوم السبت، محادثات باكستانية أفغانية لنزع فتيل الاشتباكات الحدودية المتصاعدة بين الجارتين. فقد أفاد التلفزيون الرسمي الباكستاني بأن وفداً رفيع المستوى يتوجه اليوم إلى الدوحة لإجراء محاجثات مع حركة طالبان الأفغانية. ويتألف الوفد الباكستاني من وزير الدفاع خواجة آصف ومدير الاستخبارات اللفتنانت جنرال عاصم ملك، بحسب وكالة فرانس برس.

وبالتزامن مع ذلك، أعلن المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، أن أفغانستان وباكستان ستعقدان محادثات سلام في الدوحة اليوم قائلاً: "كما وعدنا، ستعقد مفاوضات مع الجانب الباكستاني اليوم في الدوحة" وفقا لوكالة رويترز. وأضاف أن الوفد الأفغاني غادر بالفعل إلى الدوحة ويرأسه وزير الدفاع محمد يعقوب.

ومن المتوقع أن تجرى المحادثات بوساطة مسؤولين قطريين، بحسب "فرانس برس، وذلك في أعقاب تقارير بأن الجانبين يسعيان لوقف إطلاق النار طويل الأمد، بعد سلسلة من الغارات الجوية الدموية والهجمات الانتقامية التي وقعت في الأيام الأخيرة.

واتهم مسؤول في حركة طالبان الجمعة بتنفيذ ضربات على منطقة أفغانية محاذية للحدود بعد ساعات على انتهاء هدنة من 48 ساعة بين البلدين الجارين، ما تسبب بمقتل عشرة مدنيين. وكان البلدان قد توصلا الأربعاء إلى هدنة بعد اشتباكات دامية استمرّت أياماً، قبل أن يعود التوتر الجمعة. وقالت باكستان إنها ستستمر 48 ساعة، بينما قالت أفغانستان إن استمرارها يتوقف على عدم خرقها من الجانب الآخر.

وقال مسؤول في حركة طالبان، طالباً عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس، الجمعة: "خرقت باكستان وقف إطلاق النار وقصفت ثلاث مناطق من باكتيكا"، مضيفاً: "أفغانستان ستردّ". وقال مسؤول في مستشفى باكتيكا الإقليمي لوكالة فرانس برس، طالباً عدم الكشف عن هويته، إن "عشرة مدنيين قتلوا وأصيب 12 آخرون في غارة جوية على منطقة أرغون"، موضحاً أنّ هناك طفلين من بين القتلى. وقال اتحاد الكريكت إن ثمانية لاعبي كريكت كانوا قد توجهوا الى المنطقة للمشاركة في دورة، قتلوا في غارة جوية. ولم يتضح ما إن كانوا من بين العشرة الذين أعلن المستشفى مقتلهم.

وعندما أُعلنت الهدنة يوم الأربعاء في الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش، أكدت إسلام آباد أنها ستستمر 48 ساعة. وبعد انتهاء هذه الفترة، لم يُعلن أيٌّ من الطرفين تمديدها، ولم يُعلن رسمياً إجراء مفاوضات ثنائية بهذا الشأن. واعتبر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الخميس، أنّ "الكرة في ملعب" حكومة طالبان الأفغانية لتصبح هذه الهدنة دائمة، مجدداً تنديده بـ"إرهابيين يعملون على الجانب الأفغاني من الحدود من دون عقاب".

وبدأت المواجهات بين باكستان وحركة طالبان الأسبوع الماضي عقب انفجارات شهدتها العاصمة الأفغانية حمّلت سلطات طالبان إسلام آباد المسؤولية عنها. ورداً على ذلك، شنّت قوات طالبان الأفغانية هجوماً قرب الحدود، ما دفع باكستان إلى التعهّد بردّ قوي. وأوقعت المواجهات عشرات القتلى، بينهم مسلّحون ومدنيون.

(أسوشييتد برس، فرانس برس)