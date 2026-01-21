محادثات "إيجابية" بين مبعوثي ترامب وبوتين حول أوكرانيا

- اجتماع دافوس بين مبعوثي ترامب وبوتين كان إيجابياً وبناءً، حيث ناقشوا اتفاق سلام محتمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وسط مخاوف أوروبية من تنازلات إقليمية قد تُطلب من كييف. - تأجيل إعلان خطة ازدهار بقيمة 800 مليار دولار لأوكرانيا بسبب معارضة أوروبا لمبادرات ترامب، مثل السيطرة على غرينلاند و"مجلس السلام"، مما أثر على التركيز على الملف الأوكراني في دافوس. - ميدانياً، استهدفت طائرات مسيّرة أوكرانية بلدات في جنوب روسيا، مما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص وإشعال النيران في 15 مركبة، مع إجلاء السكان وإنشاء مراكز إيواء مؤقتة.

قال مبعوثو الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن اجتماعهم في دافوس لمناقشة اتفاق سلام محتمل في المستقبل لإنهاء الحرب في أوكرانيا كان "إيجابياً للغاية وبناءً". في المقابل، يتخوف حلفاء كييف الأوروبيون من أن تطالب الولايات المتحدة أوكرانيا بتنازلات إقليمية في إطار أي صفقة محتملة مع موسكو.

وقال كيريل دميترييف، مبعوث بوتين، بعد محادثات مع ستيف ويتكوف مبعوث ترامب وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي في دافوس، إن "الحوار كان بناءً، ويتفهم سلامة الموقف الروسي". كما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ويتكوف قوله إن "الاجتماع كان إيجابياً للغاية"، فيما ذكر مصدر، اشترط عدم نشر اسمه، أن الاجتماع استمر نحو ساعتين.

في السياق، ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" اليوم الأربعاء أن معارضة أوروبا لمساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسيطرة على غرينلاند، ولمبادرته المعروفة باسم "مجلس السلام"، عطلت خطط إعداد حزمة دعم اقتصادي لأوكرانيا في مرحلة ما بعد الحرب.

ونقلت الصحيفة عن ستة مسؤولين أن إعلاناً مزمعاً عن خطة ازدهار بقيمة 800 مليار دولار، كان من المقرر الاتفاق عليها بين أوكرانيا وأوروبا والولايات المتحدة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا الأسبوع، جرى تأجيله. وقال مسؤول للصحيفة "لا أحد في حالة تسمح بإقامة استعراض كبير حول اتفاق مع ترامب في الوقت الراهن"، مضيفاً أن الخلافات حول غرينلاند و"مجلس السلام" طغت على التركيز السابق على الملف الأوكراني في اجتماعات دافوس.

ولم يتسن لوكالة رويترز التحقق من ما ورد في التقرير حتى الآن، كما لم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن، أمس الثلاثاء، استعداده للسفر إلى دافوس، حيث يجتمع قادة العالم في منتدى اقتصادي سنوي، فقط إذا كانت واشنطن مستعدة للتوقيع على وثائق تتعلق بالضمانات الأمنية لأوكرانيا وخطة للازدهار بعد الحرب.

ميدانياً، استهدفت طائرات مسيّرة أوكرانية بلدات في جنوب روسيا، ما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص. وأوضح مراد كومبيلوف، حاكم جمهورية أديجيا في شمال القوقاز بروسيا، أن طائرة مسيّرة قصفت مبنى سكنياً في بلدة بمنطقة تخطموكايسكي، ما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص، بينهم طفل، مشيراً إلى نقل سبعة منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكتب كومبيلوف على منصة "تليغرام" أن النيران اشتعلت في 15 مركبة على الأقل جراء الهجوم. من جهته، قال فنيامين كوندراتيف، حاكم منطقة كراسنودار، إن طائرة مسيّرة سقطت قرب مبنى سكني في بلدة تقع جنوبي المركز الإقليمي الرئيسي لكراسنودار، مؤكداً أنه جرى إجلاء السكان وإنشاء مراكز إيواء مؤقتة.