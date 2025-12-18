- يجتمع مسؤولون أميركيون وروس في ميامي لمناقشة خطة الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وسط إشادة الرئيس الأوكراني زيلينسكي بالتقدم المحرز في الاجتماعات السابقة وتحذيره من استعداد موسكو لعام جديد من الحرب. - يشارك مبعوث ترامب ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر في المحادثات، بينما يمثل روسيا المبعوث الاقتصادي كيريل ديميترييف، مع استمرار الخلافات حول الأراضي الأوكرانية. - استهدف هجوم بطائرات مسيّرة منطقة روستوف أون دون الروسية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين، وتمت السيطرة على الحريق الناتج عن الهجوم.

يجتمع مسؤولون أميركيون وروس في ميامي نهاية هذا الأسبوع لإجراء محادثات جديدة حول خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وفق ما أفاد مسؤول في البيت الأبيض وكالة "فرانس برس" الأربعاء.

وتأتي هذه المحادثات بعدما أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالتقدم المحرز خلال يومين من الاجتماعات في برلين بين كييف ومبعوثي ترامب، محذرا في الوقت نفسه من أن موسكو تستعد ل"عام جديد من الحرب".

وبحسب موقع بوليتيكو، من المتوقع أن يشارك مبعوث ترامب ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر في الجانب الأميركي، بينما من المقرر أن يكون المبعوث الاقتصادي لبوتين كيريل ديميترييف ضمن الوفد الروسي.

من جهته، لم يقدم المسؤول في البيت الأبيض أي تفاصيل عن الوفدَين الأميركي والروسي. وشهدت الأسابيع الأخيرة جهودا دبلوماسية مكثفة لإنهاء حرب أوكرانيا المستمرة منذ قرابة أربع سنوات، مع لقاء ويتكوف وكوشنر بوتين في الكرملين في نوفمبر/تشرين الثاني، والقيادات الأوكرانية والأوروبية في برلين. لكن ما زال هناك الكثير من الاختلافات في وجهات النظر.

وتقول أوكرانيا والولايات المتحدة إنه تم إحراز تقدم في مسألة الضمانات الأمنية المستقبلية لكييف، لكن هناك خلافات حول الأراضي التي سيتعين على أوكرانيا التنازل عنها. في الأثناء، قال بوتين الأربعاء إن موسكو ستحقق "بالتأكيد" أهدافها في الحرب، بما في ذلك السيطرة على الأراضي التي تقول إنها تابعة لها.

ميدانيا، استهدف هجوم بطائرات مسيّرة منطقة روستوف أون دون الروسية المطلقة على بحر آزوف، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وفق ما أفاد حاكم المنطقة يوري سليووسار الخميس.

وقال سليووسار على تليغرام إن الهجوم تسبب في اندلاع حريق على متن سفينة شحن في ميناء العاصمة الإقليمية، ما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم وإصابة ثلاثة آخرين، فيما لقي مدني حتفه وأصيب ستة آخرون في بلدة باتاييسك المجاورة لمرافق الميناء. وأكد أنه تمت السيطرة على الحريق.

(فرانس برس)