محادثات أميركية إيرانية فنية غير مباشرة في الدوحة

- تجري محادثات فنية غير مباشرة بين المبعوثين الأميركيين والإيرانيين في الدوحة، بوساطة قطرية وباكستانية، لمناقشة مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في المنطقة، مع التركيز على الأصول الإيرانية المجمدة ومضيق هرمز. - التقى المبعوثان الأميركيان كوشنر وويتكوف برئيس الوزراء القطري لوضع الأسس للجلسات الفنية، مع تأكيد قطر على دورها الوسيط ودعمها لحل شامل ومستدام يعزز أمن المنطقة. - رغم مناقشة الرئيس ترامب خيار العودة إلى الحرب مع إيران، إلا أنه يفضل المسار الدبلوماسي، مما يعكس التزام الولايات المتحدة بالجهود الدبلوماسية لتحقيق اتفاق شامل.

يعقد المبعوثون الأميركيون والإيرانيون محادثات فنية غير مباشرة، اليوم الأربعاء، في الدوحة، في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب في المنطقة، على ما نقلت وكالة فرانس برس عن دبلوماسي مطّلع على سير المفاوضات طلب عدم ذكر اسمه. وقال إنّ "مسؤولين أميركيين وإيرانيين يُجرون الأربعاء في الدوحة محادثات فنية غير مباشرة عبر الوسطاء القطريين والباكستانيين في شأن مذكرة التفاهم، استناداً إلى التقدّم المحرز خلال قمة بحيرة لوسيرن" في سويسرا. وأضاف أن الموفدين الأميركيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، لن يشاركا في المحادثات الفنية.

بدورها، أكدت وكالة رويترز نقلاً عن مصدر مطلع، أن ويتكوف وكوشنر التقيا برئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أمس الثلاثاء، لوضع الأسس اللازمة للجلسات الفنية اليوم، لكن دون حضور المحادثات. من جهته، قال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز، إن المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن مستمرة منذ مساء أمس الثلاثاء في الدوحة، مضيفاً أن المناقشات تركز على الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ومضيق هرمز. وقال المسؤول "بدأت المفاوضات غير المباشرة مساء الثلاثاء. وعقدت إيران اجتماعات مع مسؤولين قطريين وباكستانيين، والذين بدورهم التقوا بالجانب الأميركي. واستمرت المحادثات غير المباشرة اليوم الأربعاء وركّزت على الأصول الإيرانية المجمدة ومضيق هرمز".

وكانت وزارة الخارجية القطرية، قد أعلنت في وقت متأخر الثلاثاء، أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عقد اجتماعاً في الدوحة مع ويتكوف وكوشنر. وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري استمرار دولة قطر في جهود الوساطة، ودعمها مسارات المحادثات المنبثقة عن مذكرة التفاهم، وصولاً إلى حل شامل ومستدام يعزز أمن المنطقة، ويصون مصالح شعوبها، ويدعم الأمن والسلم الدوليين. وأعرب المبعوثان الأميركيان خلال اللقاء، عن تقدير الولايات المتحدة الأميركية للدور الذي تضطلع به دولة قطر، بالشراكة مع باكستان، في تيسير مسار المحادثات، مؤكدين التزام الولايات المتحدة بمواصلة المسار التفاوضي، ودعم الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق شامل.

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يأتي ذلك فيما قالت صحيفة وول ستريت جورنال، الثلاثاء، نقلاً عن مسؤولين أميركيين مطلعين، إنّ الرئيس دونالد ترامب بحث في الأيام الأخيرة خيار العودة إلى حرب شاملة مع إيران، في محادثات متكررة مع وزير الحرب بيت هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، لكنه قرر حتى الآن التمسّك بالمسار الدبلوماسي.