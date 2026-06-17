مجموعة السبع تدعم المبادرة الفرنسية البريطانية في هرمز

- أعلنت مجموعة السبع دعمها للمبادرة البحرية الدفاعية بقيادة فرنسا وبريطانيا لتأمين مضيق هرمز، وأكدت على أهمية حماية السفن التجارية وطمأنة شركات الملاحة. - أبدت المجموعة استعدادها لدعم الاتفاق الأميركي الإيراني لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مع تعزيز المفاوضات بمشاركة الأطراف الإقليمية والدولية. - دعت المجموعة إلى وقف إطلاق النار في لبنان، ودعم جهود نزع سلاح حزب الله، وزيادة الدعم العسكري لأوكرانيا، وتشديد العقوبات على قطاعي النفط والغاز الروسيين.

بعد يوم من تقليل الرئيس الأميركي دونالد ترامب من حاجة بلاده إلى دعم لإبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وتأمين حركة الملاحة فيه، قال قادة مجموعة السبع إنّ المبادرة البحرية الدفاعية التي تقودها فرنسا وبريطانيا يمكن أن تؤدي "دوراً مهماً" في استئناف الملاحة عبر المضيق، وأعلنوا رسمياً دعمهم الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران واستعدادهم للمساهمة في تطبيقه.

وجاء الموقفان في بيان مشترك نشره القصر الرئاسي الفرنسي بعد منتصف ليل الثلاثاء ــ الأربعاء، في ختام اليوم الثاني من قمة إيفيان التي تستمر حتى الأربعاء. وكان ترامب قد قال، قبيل افتتاح القمة الاثنين، إنه يعتقد أنّ الولايات المتحدة "لن تحتاج إلى مساعدة" لتأمين المضيق، في تعليق على المبادرة التي طرحتها باريس ولندن منذ إبريل/ نيسان الماضي.

ولم يصل البيان إلى حد تبني المبادرة أو اتخاذ قرار ببدء العمل فيها، لكنه منحها دعماً سياسياً جماعياً من قادة المجموعة، بمن فيهم الرئيس الأميركي، فيما كانت إعلانات دعمِها فردية وجزئية حتى عصر الثلاثاء. وأوضح البيان أنّ المبادرة الدولية، التي يُفترض أن تشارك فيها أكثر من 20 دولة، يمكن أن تساهم في حماية السفن التجارية وطمأنة شركات الملاحة والمساعدة في التحقق من إزالة جميع الألغام، مؤكداً أن العبور عبر المضيق من دون قيود أو رسوم يشكل أساساً للتجارة الدولية.

وبالتوازي مع العمل على إعادة فتح المضيق، قررت المجموعة تسريع العمل في "تنويع" ممرات إمدادات الطاقة وزيادة المخزونات، بهدف تقليل الاعتماد على هرمز والتخفيف من أي أثر ممكن على الاقتصاد العالمي في حال وقوع أزمة جديدة في المضيق. ورحب القادة بالاتفاق الأميركي الإيراني، معتبرين أنه يوفر فرصة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي ومعالجة برنامجها الباليستي، وكذلك التهديدات التي يمكن أن تتسبب بها في المنطقة، معلنين في الوقت نفسه استعدادهم للمساهمة في تنفيذ الاتفاق، ودعم مفاوضات لاحقة أوسع بمشاركة "الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، ولا سيما الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

تقارير دولية الأوروبيون يحدّدون لترامب ما يتوقعونه من الاتفاق مع إيران

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقطع مصور نشره على حسابه في إكس بالتزامن مع البيان، إنّ الاتفاق الأميركي الإيراني سيتيح استعادة الاستقرار في المنطقة وإعادة فتح مضيق هرمز وخفض أسعار النفط والغاز والأسمدة، مضيفاً أن قادة المجموعة قرروا اتخاذ "خطوات ملموسة جداً" للمساهمة في تنفيذ الاتفاق وتقليل اعتماد اقتصاداتهم على المضيق.

وربط ماكرون الاتفاق بالوضع في لبنان، قائلاً إنه سيتيح إحلال السلام في البلد ويسهّل "عمل الجيش اللبناني والقوات الدولية المساندة له من أجل استعادة احتكار الدولة للسلاح". ودعا بيان المجموعة إلى وقف فوري ومتين لإطلاق النار في لبنان، معلناً دعم جهود السلطات اللبنانية لنزع سلاح حزب الله واستعادة احتكار الدولة للسلاح وحماية سيادة لبنان ووحدة أراضيه، بالتوازي مع "ضمانات أمنية دولية مناسبة".

وتعهد القادة بـ"تسريع الجهود الإنسانية وإعادة الإعمار" في غزة والدفع من أجل "تطبيق سريع للإجراءات السياسية والأمنية المناسبة"، ودعوا إلى "إنهاء العنف في الضفة الغربية"، من دون التوقف عند تفاصيل أكثر. أما على الصعيد الأوكراني، فقد اتفقوا على زيادة في العديد من المعدات العسكرية المقدمة إلى كييف، ولا سيما أسلحة الدفاع الجوي والصواريخ الاعتراضية والأسلحة بعيدة المدى، إلى جانب تشديد العقوبات على قطاعي النفط والغاز الروسيين.