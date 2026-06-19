مجلس معايير المحامين البريطاني يوقف كريم خان عن ممارسة المهنة

- أوقف مجلس معايير المحامين البريطاني كريم خان مؤقتاً عن ممارسة المهنة، مع جلسة استماع مرتقبة خلال الأسابيع الأربعة المقبلة لتأكيد القرار. - جاء الإيقاف بعد تعليق مهامه كمدعي عام في المحكمة الجنائية الدولية، إثر تحقيق في اتهامات بالتحرش الجنسي، حيث خلص التحقيق إلى ارتكابه مخالفة جسيمة. - من المتوقع أن يجرى تصويت في 24 يوليو/تموز في الأمم المتحدة بشأن إقالته، مما قد يؤدي إلى مواجهة بين أعضاء المحكمة، خاصة بعد العقوبات الأمريكية على خان بسبب مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين.

أعلن مجلس معايير المحامين البريطاني، اليوم الجمعة، إيقاف كريم خان مؤقتاً عن ممارسة المهنة. وأوضح المجلس أنه "بموجب اللوائح التنفيذية لمجلس معايير المحامين، يجب الآن أن تنظر لجنة الإيقاف المؤقت في قرار الإيقاف المؤقت خلال جلسة استماع تُعقد في غضون الأسابيع الأربعة المقبلة"، مضيفاً أن الإيقاف سيسري بأثر فوري، بحسب "رويترز".

ويأتي القرار في أعقاب تعليق الهيئة الإدارية العليا في المحكمة الجنائية الدولية مهام المدعي العام للمحكمة كريم خان إلى حين بتّ الدول الأعضاء في مصيره خلال تصويت، وذلك عقب تحقيق في اتهامه بالتحرش الجنسي. وبحسب ما خلص إليه المكتب التنفيذي للهيئة، فإن خان ارتكب مخالفة جسيمة بعد تحقيق استمر 18 شهراً في اتهامات بأنه دخل في علاقات جنسية من دون تراضٍ مع محامية في مكتبه.

وقد أصدر محامو خان بياناً عبروا فيه عن رفضهم الشديد لتلك الاتهامات، مجددين نفي ارتكاب خان أي مخالفة.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد أفادت، أمس الخميس، بأن المحكمة الجنائية الدولية حددت يوم 24 يوليو/تموز موعداً بشأن التصويت على إقالة كريم خان من منصب المدعي العام. ومن المقرر أن يجرى التصويت على عزل خان في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. ونقلت "وول ستريت جورنال" عن أشخاص مطلعين، أن خان أبلغ إحدى زميلاته بأن تهم التحرش الجنسي ضده جزء من عملية استخباراتية إسرائيلية تستهدفه، لكن محامين نفوا إدلاءه بمثل هذا التصريح.

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ومن المرجح أن يؤدي التصويت، بحسب ما نقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، إلى مواجهة بين غالبية أعضاء المحكمة ومجموعة أصغر من الدول، معظمها أفريقية، ساندت خان خلال التحقيق. وفجرت التحقيقات المتعلقة بخان إلى جانب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليه بسبب إجراءات اتخذتها المحكمة، بما في ذلك إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالات بتهمة ارتكابهما جرائم حرب في غزة، أزمة داخل المحكمة.