مجلس حقوق الإنسان يبحث الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج

يعقد مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، جلسة عاجلة، يوم الأربعاء، لبحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج. وأفاد المجلس، في بيان، الثلاثاء، بأن مجموعة من البلدان ستعرض مسودة قرار على المجلس "بشأن الاعتداء العسكري الإيراني أخيراً على البحرين والأردن والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة.. الذي يستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية والذي أدى إلى مقتل أبرياء".

من جانبه، أفاد المتحدث باسم المجلس، باسكال سيم، للصحافيين، في جنيف، الثلاثاء، بأن رئيس مجلس حقوق الإنسان تلقّى رسالة موقعة من كل من إيران والصين وكوبا تطالب أيضاً بعقد جلسة عاجلة لبحث "حماية الأطفال والمؤسسات التعليمية في النزاعات الدولية المسلّحة". وأضاف أن مكتب المجلس الذي يعقد دورته السنوية في جنيف حتى نهاية الشهر، سينظر في هذا الطلب الثلاثاء. وتفيد السلطات الإيرانية بأن قصفاً جويّاً طاول في 28 فبراير/شباط مدرسة للبنات في مدينة ميناب بجنوب البلاد، وأسفر عن سقوط أكثر من 150 قتيلاً. واتهمت إيران الولايات المتحدة وإسرائيل بقصف المدرسة.

وأظهرت رسالة، اليوم الثلاثاء، أن إيران طلبت إجراء مناقشة عاجلة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الغارة الجوية التي استهدفت مدرسة للتعليم الابتدائي، وسقط فيها عدد كبير من القتلى في أول أيام الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران. وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف، علي بحريني، في رسالة إلى رئيس المجلس بتاريخ 23 مارس/ آذار إن "استهداف مدرسة خلال ساعات الدراسة يمثل اعتداء سافراً على الأطفال والتعليم ومستقبل المجتمع بأكمله". وذكر مسؤولون إيرانيون أن الهجوم على مدرسة (الشجرة الطيبة) تضمن ضربتين صاروخيتين بفاصل زمني قصير وأسفرتا عن مقتل 168 طفلاً، معظمهم من الفتيات.

وذكرت "رويترز" في الخامس من مارس أن محققين عسكريين أميركيين يعتقدون بأنّ القوات الأميركية هي المسؤولة عن هذا الهجوم على ما يبدو، لكنهم لم يتوصلوا حتى الآن إلى استنتاج نهائي أو ينتهوا من تحقيقاتهم.

(فرانس برس، رويترز)