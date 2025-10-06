مجلس الوزراء اللبناني يقرر إبقاء خطة الجيش لحصر السلاح سراً

اطّلع مجلس الوزراء اللبناني خلال جلسة في قصر بعبدا، الاثنين، برئاسة الرئيس جوزاف عون، على تقرير قدّمه قائد الجيش العماد رودولف هيكل حول خطة حصر السلاح في مناطق لبنان كافة. وقرّر المجلس إبقاء مضمون الخطة ومداولاته بشأنها سراً.

وقالت مصادر عسكرية لبنانية لـ"العربي الجديد" إنّ "قائد الجيش عرض خلال الجلسة المهام التي قام بها الجيش في جنوب نهر الليطاني والمواقع التي انتشر فيها والعوائق التي تحول دون استكمال انتشاره، لا سيما استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واحتلال جزء من الأراضي اللبنانية". وأشارت المصادر إلى أن قائد الجيش شدد على ضرورة انسحاب إسرائيل ووقف خروقاتها لاتفاق وقف الأعمال العدائية الذي جرى توقيعه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وذلك من أجل استكمال انتشار الجيش جنوباً وتنفيذ الخطة.

وأضافت المصادر أن "تقرير الجيش الشهري تضمّن المهام التي قام بها منذ جلسة 5 سبتمبر/أيلول الماضي الوزارية، التي رحّبت بخطته لحصر السلاح على الأراضي اللبنانية، والعمليات النوعية التي قام بها سواء على صعيد المخيمات الفلسطينية أو على الحدود مع سورية، والتعاون الذي يحصل بينه وبين قوات الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل)، كما تطرق إلى الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف الأعمال العدائية، واحتياجات الجيش للقيام بمهامه في هذه المرحلة الدقيقة".

على صعيدٍ ثانٍ، قرّر مجلس الوزراء تعليق عمل "الجمعية اللبنانية للفنون- رسالات" بانتظار انتهاء التحقيقات بالتجمّع أمام منطقة الروشة في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، بمناسبة الذكرى الأولى لاغتيال الأمينين العامين السابقين لحزب الله حسن نصر الله وهاشم صفي الدين.

وبحسب معلومات "العربي الجديد"، فإنّ رئيس الوزراء نواف سلام أصرّ على أن يُتخذ اليوم قرار بشأن الجمعية، رافضاً في هذا الإطار المقترح الذي تقدّم به وزير الصحة ركان ناصر الدين، المحسوب على حزب الله، بتأجيل القرار لحين انتهاء التحقيقات، في حين لم يسجّل اعتراض الوزراء الآخرين المحسوبين على حزب الله وحركة أمل. وتبعاً للمعلومات أيضاً، فإنّ الرئيس عون فضّل عدم اتخاذ قرار اليوم بشأن الجمعية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات، في خطوة من شأنها تهدئة الأجواء، لا سيما بعدما رفع حزب الله لهجته أخيراً ورفض أي قرار من هذا.

وبالتزامن مع انعقاد الجلسة، نظمت فعالية تضامنية مع الجمعية تحت عنوان "رسالات تمثلني". وندّدت الكلمات التي ألقيت بسلوك سلام تجاه الجمعية، كما أكدت أن نشاط إضاءة صخرة الروشة بصور نصر الله وصفي الدين كان عملاً فنياً مشروعاً.

وقال وزير الإعلام بول مرقص خلال تلاوته مقررات الجلسة إنّ قرار التعليق جاء انطلاقاً من أن حرص الحكومة على حرية الجمعيات في ممارسة عملها كما كفلها الدستور والقانون لا يتعارض مع إمكان اتخاذ تدابير إدارية تسمح للإدارة بممارسة صلاحياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان المحافظة على الانتظام العام والمصلحة العامة، إلى حين صدور نتيجة التحقيقات الإدارية والجزائية التي باشرتها النيابة العامة التمييزية والتي عرضها كل من وزير العدل ووزير الداخلية والبلديات في الجلسة.

وأشار مرقص إلى المخالفات التي أوردتها وزارة الداخلية والبلديات في كتابها المعروض، ومن بينها مخالفة النظام الداخلي والالتزامات المحددة من قبل وزارة الداخلية والبلديات، وكذلك مخالفة القوانين التي ترعى الأملاك العمومية، بالإضافة إلى مخالفة تدابير الضابطة الإدارية من خلال عدم احترام مضمون الترخيص المُعطى من محافظ مدينة بيروت والإساءة في استعمال الحق في التعبير والتجمع.

وضمن المواقف الصادرة في مستهلّ الجلسة، قال الرئيس جوزاف عون: "لا نية لتأجيل الانتخابات النيابية، ويعود لمجلس النواب اختيار القانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات، فيما يعود للحكومة تأمين اجراء هذا الاستحقاق في موعده".

وأشاد عون بعدد الوافدين إلى لبنان خلال الصيف الفائت والذي لم يتحقق منذ العام 2018، مشيراً إلى وجود دراسة تفيد بأن الحكومة الحالية حققت أرقاماً لم تحققها أي حكومة منذ 20 سنة، وهو ما يناقض "كل التشويش الذي يصدر من هنا وهناك ويشكك في مسار العمل الحكومي". كما لفت إلى أن المساعدات الأميركية التي أقرت للجيش (190 مليون دولار) وقوى الأمن (40 مليون دولار) هي الأكبر التي تقدمها واشنطن للمؤسسة العسكرية، وتعكس الثقة بهذه المؤسسة.

وتطرق عون إلى الاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة، متمنياً أن ينعكس إيجاباً على المنطقة ككل. وأضاف أن "الجهود العربية كان لها دور أساسي في الوصول إلى هذا الاتفاق". وتطرق عون إلى زيارته الأخيرة إلى نيويورك، موضحاً أنه أجرى لقاءات عدة على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنها اللقاء الذي جمعه بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو. وقال إن "الأجواء إيجابية جداً، ولكن بعض الإعلام حاول للأسف الإيحاء بأن نتائج اللقاءات لم تكن جيدة". كما لفت عون إلى أننا "مقبلون على عدد من الاستحقاقات، منها المؤتمر الاقتصادي الذي يعمل عليه وزير الاقتصاد مع الهيئات الاقتصادية، وزيارات عدة ذات أهمية لمسؤولين عرب وأجانب".

من جهته، رحّب سلام بمبادرة ترامب لوقف الحرب في غزة، وشدد على أن الموقف اللبناني هو قيام دولتين على أساس ما تضمنته مبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت. وقبيل انعقاد الجلسة، استهدف جيش الاحتلال بغارة جوية سيارة على طريق زبدين- قضاء النبطية، جنوبي لبنان، ما أدى إلى سقوط شهيدين، هما رجل سبق أن أصيب بـ"تفجيرات البيجر"، بعينيه، وفقد نظره، إضافة إلى زوجته، وذلك بينما كانا ذاهبان لإحضار أولادهما من المدرسة. كذلك، شن طيران الاحتلال سلسلة غارات على جرود بعلبك الهرمل، زاعماً أنه هاجم أهدافاً لحزب الله في منطقة البقاع، فيما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن الغارات على الهرمل استهدفت معسكرات تدريب لقوة الرضوان التابعة لحزب الله.

وفي إطار الخروقات الإسرائيلية أيضاً، أقام جيش الاحتلال، الاثنين، جداراً أسمنتياً بين منطقة هرمون وموقع الحدب العسكري عند الحدود الجنوبية لبلدة يارون، بحسب ما أفادت وسائل إعلام تابعة لحزب الله.