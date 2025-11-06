عقد مجلس الوزراء اللبناني اليوم الخميس، جلسة برئاسة الرئيس جوزاف عون

، في قصر بعبدا الجمهوري لبحث جدول أعمال من 37 بنداً، على رأسها، عرض قيادة الجيش التقرير الشهري حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة إنفاذاً للقرار الصادر في 5 سبتمبر/أيلول الماضي. وبالتزامن مع انعقاد الجلسة أصدر متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارين بالإخلاء إلى سكان مبانٍ في بلدات عيتا الجبل والطيبة وطيردبا جنوبي لبنان، بزعم مهاجمته بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله.

وشهد لبنان اليوم تصعيداً إسرائيلياً جديداً بحيث نفذ جيش الاحتلال غارات على بلدة طورا قضاء صور في الجنوب أدت في حصيلة نهائية صادرة عن وزارة الصحة لوقوع شهيد وإصابة ثمانية آخرين بجروح. كما سُجل تمشيط كثيف بالأسلحة الرشاشة من قبل جيش الاحتلال باتجاه وادي هونين لجهة بلدة مركبا.

وقال مصدر عسكري لبناني لـ"العربي الجديد"، إن الجيش يعرض في تقريره الثاني، العمليات التي قام بها في إطار تطبيق خطة حصر السلاح التي تتألف من خمس مراحل، ولا سيما في إطار المرحلة الأولى، التي تشمل جنوب الليطاني، والمهام الجديدة التي نفذها خلال هذا الشهر. وأشار المصدر إلى أن "الجيش يعرض التقدّم الكبير الذي حقّقه على صعيد حصر السلاح في جنوب الليطاني، وتفكيكه العديد من المنشآت العسكرية، وإقفاله أنفاقاً عدة، وعثوره منذ شهر سبتمبر حتى اليوم على أكثر من عشر مخابئ أسلحة، ومصادرته كميات من الأسلحة، منها أتلِف، كما تعزيز انتشاره في المناطق الحدودية، وهو عازمٌ على انهاء المرحلة الأولى بحلول نهاية العام الجاري، لكن يبقى العائق الكبير أمام استكمال الانتشار، في استمرار احتلال إسرائيل أجزاءً من الأراضي الجنوبية".

وأشار المصدر إلى أن "التقرير سيتضمن عرضاً كذلك لمضامين اجتماعات لجنة وقف العمليات العدائية (ميكانيزم)، والذي يسلّط الجيش خلالها الضوء على المهام التي يقوم بها، والخروقات الإسرائيلية إلى جانب العمليات التي يقوم بها مع يونيفيل". يأتي ذلك أيضاً على وقع تطورات سياسية شهدها لبنان اليوم، من خلال توجيه حزب الله كتابا مفتوحا إلى الرؤساء جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام، والشعب اللبناني، أكد خلاله، رفض التفاوض السياسي مع إسرائيل، مشدداً على أن لبنان معني ‏راهناً بوقف العدوان بموجب نص إعلان اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والضغط على الاحتلال للالتزام ‏بتنفيذها.

واعتبر حزب الله أن قرار الحكومة اللبنانية حول حصرية السلاح متسرّع، وقد "حاول البعض تقديمه ‏للعدو وحماته على أنه عربون حسن نية لبنانية تجاهه، إلا أن العدو استثمر هذه الخطيئة ‏الحكومية ليفرض موضوع نزع سلاح المقاومة من كل لبنان كشرط لوقف الأعمال العدائية ‏وهو ما لم ينص عليه إعلان وقف إطلاق النار ولا يمكن قبوله ولا فرضه". وشدد على أن "موضوع حصرية السلاح لا يبحث استجابة لطلب أجنبي أو ابتزاز إسرائيلي وإنما يناقش ‏في إطار وطني يتم التوافق فيه على استراتيجية شاملة للأمن والدفاع وحماية السيادة الوطنية".

وأكد حزب الله "الحق ‏المشروع في مقاومة الاحتلال والعدوان والوقوف إلى جانب جيشنا وشعبنا لحماية سيادة ‏بلدنا"، وأضاف "لا يندرج الدفاع المشروع تحت عنوان قرار السلم أو قرار الحرب، بل يأتي في إطار الحق ‏بالدفاع ضد عدو يفرض الحرب على بلدنا ولا يوقف اعتداءاته بل يريد إخضاع دولتنا"، مشدداً على أن "الوقت الراهن هو لتوحيد ‏الجهود من أجل وقف الانتهاكات والعدوان والتمادي الصهيوني ضد بلدنا ودفع المخاطر ‏الأمنية والوجودية عنه".

وقالت مصادر حكومية لبنانية لـ"العربي الجديد" إن "الدولة ماضية في تطبيق قرار حصر السلاح"، مشددة على أن "المفاوضات مع إسرائيل هي لإنهاء الاحتلال ويجب وقف الاعتداءات الإسرائيلية أولاً وعلى المجتمع الدولي أن يضغط بهذا الاتجاه"، مؤكدة أن "الجيش يقوم بجهد كبير في إطار تطبيق خطة حصر السلاح ويمكن أن ينهي المرحلة الأولى نهاية العام الجاري في جنوب الليطاني ولكن من أبرز العراقيل التي تحول دون ذلك هو استمرار الاحتلال".

من جهته، قال مصدر في حزب الله لـ"العربي الجديد" إن "عدد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر 2024 تجاوز 6 آلاف خرق وأسفر عن استشهاد أكثر من 320 شخصاً وجرح ما يزيد عن 630 وعلى إسرائيل أن تنفذ الاتفاق وتلتزم به". وأضاف "البيان اليوم لا يعني أن حزب الله يريد الدخول في حرب فهو لا يرغب بالحرب لكن لا يمكن إخضاع لبنان بالقوة والابتزاز والضغط والتهديد".