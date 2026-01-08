مجلس النواب المصري وتسديد الفواتير: هشام بدوي يتصدر قائمة المعينين

- تصدر القاضي هشام بدوي قائمة الترشيحات لتعيينات مجلس النواب المصري، مع توقعات بتوليه منصباً رفيعاً، في سياق تعيينات الرئيس التي تشمل 5% من الأعضاء وتركز على تمثيل النساء. - تعكس تعيينات البرلمان مبدأ "تسديد الفواتير"، حيث يتم اختيار الأعضاء بناءً على خدماتهم للنظام، وتشمل قضاة وضباط سابقين وإعلاميين وفنانين مقربين من السلطة. - هشام بدوي، الذي دعم النظام بعد 30 يونيو، تولى التحقيق في قضايا ضد "الإخوان المسلمين" وقضايا فساد كبرى انتهت ببراءة المتهمين.

تصدر اسم القاضي المصري المثير للجدل هشام بدوي، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، الترشيحات الخاصة بقائمة تعيينات مجلس النواب، المرتقب صدورها خلال ساعات، تمهيداً لانعقاد المجلس بتشكيله الجديد يوم الاثنين المقبل، عقب انتهاء ماراثون الانتخابات الذي استمر لما يزيد على ثلاثة أشهر.

ويمنح الدستور المصري رئيس الجمهورية حق تعيين نسبة لا تزيد على 5% من أعضاء مجلس النواب المنتخبين، بما يوازي 28 نائباً من أصل 596، شرط أن يكون نصفهم على الأقل من النساء، وذلك في ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية.

ومن المرجح أن يتقلد هشام بدوي منصباً رفيعاً في مجلس النواب، إثر طرح اسمه ضمن قائمة المرشحين لرئاسته، التي تضم المستشار محمد عيد محجوب، رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض السابق، ووكيل المجلس السابق عن حزب مستقبل وطن أحمد سعد الدين، ضابط الشرطة ونائب رئيس مجلس الدولة السابق.

وأفاد مصدر قيادي في الحركة المدنية الديمقراطية، في حديث خاص مع "العربي الجديد"، بأن محجوب يظل الأوفر حظاً لتولي رئاسة المجلس، باعتبار أن الأعراف البرلمانية استقرت على اختيار الرئيس من الأعضاء المنتخبين، لا من المعينين بقرار من رئيس الجمهورية، على أن يتولى بدوي رئاسة لجنة الشؤون التشريعية، الأهم بين لجان المجلس، على غرار ما حدث مع المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية السابق، الذي ترأس اللجنة لمدة خمس سنوات بعد تعيينه بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2021.

وأضاف المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن تعيينات البرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ) يغلب عليها مبدأ "تسديد الفواتير"، إذ إن النائب المعين عادة ما يكون قد أدى خدمة للنظام الحاكم، وهو ما ظهر جلياً في تعيينات مجلس الشيوخ، التي لم تشمل أياً من رؤساء أحزاب المعارضة وممثليها، وتضمنت مجموعة كبيرة من القضاة وضباط الجيش والشرطة السابقين، إلى جانب كتاب وإعلاميين وفنانين مقربين من السلطة.

وكانت التعيينات قد شملت الممثل ياسر جلال، الذي أدى دور السيسي في مسلسل "الاختيار 3" عام 2022، حين كان وزيراً للدفاع في فترة حكم الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي، إلى جانب الكاتب المناوئ لجماعة "الإخوان" المعارضة، ثروت الخرباوي، والإعلامي أسامة كمال، المذيع في قناة "دي إم سي" المملوكة للمخابرات العامة.

وتضمنت التعيينات أيضاً عدداً من الضباط القدامى المقربين من رئيس الجمهورية، من بينهم اللواء مصطفى شوكت، قائد الحرس الجمهوري السابق، واللواء سليمان الزملوط، قائد المنطقة الشمالية العسكرية ومحافظ الوادي الجديد السابق، والفريق عبد العزيز سيف الدين، الذي شغل سابقاً منصب قائد قوات الدفاع الجوي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، إضافة إلى اللواء بهاء الدين زيدان، الرئيس السابق لهيئة الشراء الموحد.

وسبق أن عيّن بدوي رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات خلال الفترة من 2016 إلى 2024، عقب إصدار السيسي قراراً بعزل المستشار هشام جنينة من منصبه رئيساً للجهاز، بدعوى "إضراره بسمعة البلاد"، وذلك عقاباً على كشفه فساداً يقدر بنحو 600 مليار جنيه في أجهزة الدولة خلال أعوام (2012 – 2015). واستند السيسي في قراره إلى قانون عزل رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، الذي أصدره في غياب مجلس النواب، ووافق عليه الأخير في عام 2016، رغم اعتراضات محدودة.

ولعب بدوي دوراً بارزاً في خدمة ما يعرف بـ"جبهة 30 يونيو"، التي تولت الحكم عقب إطاحة الجيش، بقيادة السيسي، مرسي، إذ شغل منصب المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، وتولى التحقيق في قضايا تخص قيادات بارزة في جماعة "الإخوان المسلمين"، انتهت جميعها بإصدار أحكام مغلظة بحقهم، وصلت إلى السجن المؤبد.

في المقابل، حقق بدوي في قضية غسل الأموال المتهم فيها رجل الأعمال المعروف أحمد عز، وانتهت بالبراءة، وحقق في قضية بيع الغاز وتصديره إلى إسرائيل وست دول أوروبية بأسعار مخالفة للقانون، وحصل أيضاً على البراءة في هذه القضية كل من وزير البترول السابق سامح فهمي، ورجل الأعمال الراحل حسين سالم.

ويذكر أن جنينة، الذي شغل رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات بين عامي 2012 و2016، تعرض لاحقاً للتنكيل والمحاكمة أمام القضاء العسكري، والسجن لمدة خمس سنوات قضاها كاملة قبل إخلاء سبيله في عام 2023، ثم إدراجه متهماً في القضية رقم 441، المعروفة باسم "الحراك الإخواني"، على وقع كشفه الفساد المالي لعدد كبير من كبار المسؤولين في الدولة.