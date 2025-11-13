مجلس النواب الأميركي يمرر مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي

- أقر الكونغرس الأميركي مشروع قانون ينهي الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، حيث سيوقع الرئيس ترامب النص ليدخل حيز التنفيذ، منهياً 43 يوماً من التعطيل الاقتصادي. - توصل الجمهوريون والديمقراطيون إلى اتفاق مؤقت لتمويل الحكومة حتى يناير، بعد خلافات حول الرعاية الصحية والإعانات الغذائية وقرارات فصل الموظفين الفدراليين. - الاتفاق يعيد تمويل الوكالات الاتحادية ويمنع تسريح العمال حتى 30 يناير، مما يترك الحكومة على مسار إضافة 1.8 تريليون دولار سنوياً إلى ديونها.

أقر مجلس النواب الأميركي الأربعاء مشروع قانون من شأنه أن ينهي الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة. وقال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب سيوقّع النص ليدخل حيز التنفيذ في الساعة 21:45 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ما ينهي 43 يوما من "الإغلاق" الذي عطل قطاعات عدة من الاقتصاد الأميركي.

وعاد أعضاء مجلس النواب إلى العاصمة بعد ما يقرب من ثمانية أسابيع من الغياب، حيث استخدم الجمهوريون أغلبيتهم الضئيلة لإقرار المشروع بالتصويت 222 مقابل 209. وكان مجلس الشيوخ قد أقر المشروع بالفعل، ووصف ترامب القانون بأنه "انتصار كبير جدا".

وجاء هذا التطور بعدما توصل الجمهوريون والديمقراطيون إلى اتفاق مؤقت لتمويل الحكومة حتى يناير/كانون الثاني، بعد خلافات بشأن دعم الرعاية الصحية والإعانات الغذائية وقرارات ترامب فصل موظفين فدراليين.

وأشاد ترامب، الاثنين، باتفاق التسوية ووصفه بأنه "جيد جدا". وقال ترامب لصحافيين في المكتب البيضاوي إن الإغلاق الحكومي سينتهي "سريعا جدا"، وأضاف ردا على سؤال بشأن التزامه شروط الاتفاق المتضمّنة إعادة موظفين فدراليين فصلوا خلال الإغلاق إلى عملهم، إنه "سيلتزم بالاتفاق" وإن "الاتفاق جيد جدا".

ومن شأن الاتفاق أن يعيد تمويل الوكالات الاتحادية الذي سمح المشرعون بإنهائه في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، كما أنه سيعطل حملة ترامب لتقليص القوى العاملة الاتحادية وسيمنع أي تسريح للعمال حتى 30 يناير/كانون الثاني. وسيجري تمديد التمويل حتى 30 يناير، تاركاً الحكومة الاتحادية في الوقت الحالي على مسار الاستمرار في إضافة حوالي 1.8 تريليون دولار سنويا إلى ديونها البالغة 38 تريليون دولار.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)