مجلس النواب الأميركي يمرر قراراً غير ملزم يوجه ترامب بوقف حرب إيران

- أقر مجلس النواب الأميركي قراراً غير ملزم يوجه الرئيس ترامب بوقف الأعمال القتالية مع إيران وسحب القوات، حيث انضم أربعة جمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح القرار، الذي يُعد رمزياً ولا يحتاج لتوقيع الرئيس. - يُعتبر القرار إعلاناً للموقف السياسي للكونغرس ويحتاج لموافقة مجلس الشيوخ، بينما يناقش مجلس الشيوخ قراراً مشتركاً لوقف الحرب على إيران، يتطلب موافقة الغرفتين وتوقيع الرئيس ليصبح قانوناً ملزماً. - وفقاً لقانون صلاحيات الحرب، يمكن لأي عضو في الكونغرس طرح مشروع قرار يتعلق بصلاحيات الحرب، مما يسمح بتجاوز القيادة السياسية والتصويت الإجباري إذا لم تمرر اللجنة المختصة القرار.

أقر مجلس النواب الأميركي قراراً غير ملزم يوجه الرئيس دونالد ترامب بوقف الأعمال القتالية مع إيران وسحب القوات الأميركية من القتال. ويُعدّ هذا القرار الثاني من نوعه في الأشهر الأخيرة، بعد قرار مماثل أُقر في الأسبوع الأول من يونيو/ حزيران الماضي. ووافق مجلس النواب على القرار بأغلبية 214 صوتاً مقابل 208 أصوات، حيث انضم أربعة جمهوريين إلى الديمقراطيين، وهم النواب توماس ماسي، وبرايان فيتزباتريك، ووارن ديفيسون، وتوم باريت، الذين صوتوا خلافا لتوجهات حزبهم، غير أن هذا القرار يُعدّ رمزياً وغير ملزم للرئيس ولا يحتاج لتوقيعه، وإنما يحتاج إلى تمريره فقط في مجلس الشيوخ.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الآلية التي يمكن أن يتبعها مجلس الشيوخ لتجاوز حق النقض الرئاسي إذا استخدمه الرئيس ترامب ضد قرار ملزم؟ ما هو الفرق بين القرار المتزامن والقرار المشترك في سياق صلاحيات الحرب؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ويمثل هذا القرار إعلاناً للموقف السياسي للكونغرس، ويطلق عليه اسم قرار متزامن (Concurrent Resolution) ويحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ ولا يحتاج إلى توقيع الرئيس. ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ قراراً آخر مشتركاً (Joint Resolution)، لوقف الحرب على إيران يحتاج لموافقة الغرفتين، مجلسي النواب والشيوخ، ثم لتوقيع الرئيس، ليصبح قانوناً ملزماً، ويمكن للرئيس استخدام حق الفيتو، ليعود القرار إلى مجلس الشيوخ حيث يستلزم موافقة ثلثي أعضائه.

وتاريخياً، أصدر الكونغرس مثل هذه القرارات للتعبير عن موقفه تجاه قضية ما دون اشتراط موافقة الرئيس، غير أن المحكمة العليا قضت عام 1983 بأنه لكي تتحول القرارات إلى "قانونية ملزمة"، فإنه يجب أن تمر عبر المسار التشريعي المعتاد، بما في ذلك عرضها على الرئيس للتوقيع وإصدارها باعتبارها قانوناً، ما يعني أن أي محاولة لإصدار قانون ملزم لسحب القوات الأميركية من العمليات العسكرية ضد إيران يتطلب موافقة الرئيس دونالد ترامب، أو تصويت ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ لتجاوز حق النقض الرئاسي.

وطبقاً لقانون صلاحيات الحرب، يمكن لأي عضو في مجلس النواب أو الشيوخ طرح مشروع قرار يتعلق بصلاحيات الحرب، حيث يتمتع هذا النوع من القرارات بميزة مختلفة عن القوانين العادية، إذ يسمح لأي عضو بتجاوز القيادة السياسية، فلا يمكن لرئيس المجلس أو رؤساء اللجان عرقلة القرار، كما يسمح بالتصويت الإجباري إذا لم تمرر اللجنة المختصة القرار. واستند هذا الإجراء إلى بند في قرار صلاحيات الحرب لعام 1973، والذي يحظر على الرئيس استخدام القوة العسكرية دون الحصول على تفويض من الكونغرس، ويشترط إنهاء أي عملية عسكرية تتم بعد مرور 60 يوماً ما لم يوافق الكونغرس على استمرارها.