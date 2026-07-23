مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون بميزانية ضخمة للدفاع

أقر مجلس النواب الأميركي الأربعاء بأغلبية ضئيلة مشروع قانون ضخم يتعلق بالسياسة الدفاعية، على الرغم من مخاوف الديمقراطيين بشأن تكلفته الباهظة والحرب على إيران وبند من شأنه تعزيز علاقات البنتاغون مع إسرائيل.

ووافق مجلس النواب على قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027، الذي يخصص أكبر ميزانية على الإطلاق للجيش تبلغ 1.15 تريليون دولار، بموافقة 216 صوتا مقابل معارضة 212 صوتا. وصوت جميع الجمهوريين باستثناء سبعة لصالح مشروع القانون، ورفضه جميع الديمقراطيين باستثناء ستة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب الرئيسية لاعتراض الديمقراطيين على بند تعزيز علاقات البنتاغون مع إسرائيل؟ ما هي المبررات التي قدمها الجمهوريون لتخصيص ميزانية دفاعية ضخمة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

واعترض الديمقراطيون على المبلغ الضخم الذي خُصص للبنتاغون، في وقت يخفض فيه الرئيس دونالد ترامب والجمهوريون الإنفاق على البرامج الاجتماعية. ويعترض الديمقراطيون أيضا على الحرب المتواصلة على إيران، التي لا تلقى تأييدا، وقال البنتاغون إن تكلفتها بلغت 37.5 مليار دولار حتى الآن.

وقال الجمهوريون إن الإنفاق البالغ تريليون دولار ضروري لدعم الجيش في وقت يخوض فيه حربا على إيران، ولتمويل تطوير أنظمة الدفاع وشراء المعدات، وتوفير مزايا للجنود مثل زيادات في الرواتب تصل إلى سبعة بالمائة، وبناء ثكنات ومساكن لأسرهم. ومن الإجراءات الأخرى التي أثارت قلق الديمقراطيين بند من شأنه توسيع نطاق التعاون التكنولوجي العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل كبير، على الرغم من دعوات كثير من الأميركيين -لا سيما من اليسار- إلى تقليص الدعم الأميركي لإسرائيل بسبب المخاوف من سقوط العديد من الضحايا المدنيين الفلسطينيين جراء الحرب على غزة.

تقارير دولية ازدياد نسبة النواب الديمقراطيين المؤيدين لوقف المساعدات عن إسرائيل

وفي وقت سابق هذا الشهر، صوّت أكثر من نصف الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي، لإلغاء مساعدات أميركية لإسرائيل بقيمة 3.3 مليارات دولار، في أقوى مؤشر حتى الآن على تآكل الدعم الحزبي التقليدي لإسرائيل، في أعقاب حرب الإبادة على غزة.

(رويترز، العربي الجديد)