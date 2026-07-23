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مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون بميزانية ضخمة للدفاع

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23 يوليو 2026
قاعة مجلس النواب الأميركي بمبنى الكابيتول، 3 يناير 2025 (Getty)
قاعة مجلس النواب الأميركي بمبنى الكابيتول، 3 يناير 2025 (Getty)
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أقر مجلس النواب الأميركي الأربعاء بأغلبية ضئيلة مشروع قانون ضخم يتعلق بالسياسة الدفاعية، على الرغم من مخاوف الديمقراطيين بشأن تكلفته الباهظة والحرب على إيران وبند من شأنه تعزيز علاقات البنتاغون مع إسرائيل.

ووافق مجلس النواب على قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027، الذي يخصص أكبر ميزانية على الإطلاق للجيش تبلغ 1.15 تريليون دولار، بموافقة 216 صوتا مقابل معارضة 212 صوتا. وصوت جميع الجمهوريين باستثناء سبعة لصالح مشروع القانون، ورفضه جميع الديمقراطيين باستثناء ستة.

واعترض الديمقراطيون على المبلغ الضخم الذي خُصص للبنتاغون، في وقت يخفض فيه الرئيس دونالد ترامب والجمهوريون الإنفاق على البرامج الاجتماعية. ويعترض الديمقراطيون أيضا على الحرب المتواصلة على إيران، التي لا تلقى تأييدا، وقال البنتاغون إن تكلفتها بلغت 37.5 مليار دولار حتى الآن.

وقال الجمهوريون إن الإنفاق البالغ تريليون دولار ضروري لدعم الجيش في وقت يخوض فيه حربا على إيران، ولتمويل تطوير أنظمة الدفاع وشراء المعدات، وتوفير مزايا للجنود مثل زيادات في الرواتب تصل إلى سبعة بالمائة، وبناء ثكنات ومساكن لأسرهم. ومن الإجراءات الأخرى التي أثارت قلق الديمقراطيين بند من شأنه توسيع نطاق التعاون التكنولوجي العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل كبير، على الرغم من دعوات كثير من الأميركيين -لا سيما من اليسار- إلى تقليص الدعم الأميركي لإسرائيل بسبب المخاوف من سقوط العديد من الضحايا المدنيين الفلسطينيين جراء الحرب على غزة.

قاعة مجلس النواب الأميركي بمبنى الكابيتول، 3 يناير 2025 (Getty)
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(رويترز، العربي الجديد)

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