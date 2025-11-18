مجلس النواب الأميركي يصوّت بالإجماع على نشر وثائق إبستين

- صوت مجلس النواب الأميركي بالإجماع على تشريع لنشر ملفات تحقيق جيفري إبستين، مع السماح لوزارة العدل بحجب هويات الضحايا، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الشيوخ. - تراجع الرئيس ترامب عن معارضته لنشر الملفات بعد ضغوط من الجمهوريين، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يخفيه، واصفًا الأمر بأنه "خدعة" من الديمقراطيين. - أكد رئيس مجلس النواب مايك جونسون أن الإفراج عن الملفات سيساعد في إنهاء المزاعم حول علاقة ترامب بانتهاكات إبستين، مع التركيز على حماية الضحايا.

صوّت مجلس النواب الأميركي بالإجماع، اليوم الثلاثاء، على تشريع لنشر ملفات التحقيق المتعلقة بالراحل جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية، وذلك تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه قبل إرساله إلى الرئيس لتوقيعه. وينص القرار الذي صوّت عليه المشرعون على أنه يجوز لوزارة العدل حجب المعلومات التي تحدد هويات الضحايا أو تنقيحها.

وجاء إقرار التشريع على ما يبدو بعدما تراجع الرئيس دونالد ترامب

عن معارضته طويلة الأمد لهذه الخطوة. وجاء تراجع ترامب في وقت متأخر من مساء الأحد، بعدما نجحت عريضة قبل أيام في مجلس النواب في حشد الدعم الكافي لفرض إجراء التصويت، في خطوة نادرة من الجمهوريين لتحدي رغبات الرئيس.

وحتى مطلع الأسبوع، سعى ترامب ومساعدوه حثيثاً لوقف إصدار المزيد من الملفات المتعلقة بالتحقيق الجنائي الذي تجريه وزارة العدل ضد إبستين، وهو مموّل ثري من نيويورك كان لفترة من الوقت صديقاً لترامب. وكتب ترامب، مساء الأحد، في رسالة على منصات التواصل الاجتماعي "يجب على الجمهوريين في مجلس النواب التصويت لصالح الإفراج عن ملفات إبستين، لأنه ليس لدينا ما نخفيه"، واصفاً الأمر بأنه "خدعة" من قبل الديمقراطيين.

ويقول الديمقراطيون، وحتى بعض مؤيدي ترامب، إنه لا يوجد ما يوحي بالخداع في نشر سجلات أصلية لوزارة العدل. وأُدين إبستين بعددٍ من التهم على مستوى ولاية فلوريدا، وعلى المستوى الفيدرالي، تتعلّق بالاعتداء الجنسي على مراهقات والاتجار بهن. وتوفي إبستين في زنزانة سجن فيدرالي في مانهاتن عام 2019 في واقعة صُنّفت انتحاراً، وذلك بعد أسابيع قليلة من اعتقاله بتهم فيدرالية أخرى تتعلق بالاعتداء الجنسي على أطفال والاتجار بهم.

وفي السياق، قال النائب عن ولاية كاليفورنيا وكبير الديمقراطيين في لجنة الرقابة بمجلس النواب روبرت غارسيا إن ترامب "حاول بكل ما أوتي من قوة إسقاط تحقيق جيفري إبستين". وأضاف في بيان "لقد فشل. والآن هو مذعور". وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض، تحدث لوكالة رويترز شرط عدم الكشف عن هويته، إن ترامب أعلن عن تغيير موقفه ليل الأحد لأنه ضاق ذرعاً بتركيز الجمهوريين على ملفات إبستين، وأراد منهم التركيز على تكاليف المعيشة وغيرها من القضايا التي تهم الناخبين أكثر.

وأعرب رئيس مجلس النواب مايك جونسون من جهته عن اعتقاده بأن التصويت على الإفراج عن الملفات يجب أن يُساعد في وضع حد للمزاعم بأن ترامب له أي صلة بانتهاكات إبستين. وأضاف جونسون، أمس الاثنين، في إشارة إلى ترامب: "لم يكن لديه أي شيء يخفيه"، وأردف "أنا وهو كان لدينا الاهتمام نفسه، وهو أننا أردنا ضمان حماية ضحايا هذه الجرائم الشنيعة من الكشف عنها بشكل كامل".

وأمر ترامب، الأسبوع الماضي، وزارة العدل بالتحقيق في علاقات الديمقراطيين البارزين بإبستين. وردت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي على ترامب بأنها ستعمل على ذلك على الفور، وقالت في وقت سابق من هذا العام إن مراجعة الملفات لم تكشف عن أي خيوط تحقيق أخرى. ويعتقد العديد من مؤيّدي ترامب الأكثر ولاء له أن الحكومة تحجب وثائق حساسة من شأنها أن تكشف عن علاقات إبستين بشخصيات عامة نافذة، تمكنت من الإفلات من التحقيق.