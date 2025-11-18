مجلس النواب الأميركي يصوّت اليوم على الإفراج عن ملفات إبستين

- مجلس النواب الأميركي يصوت على الإفراج عن ملفات جيفري إبستين بعد تراجع ترامب عن معارضته، مما يعكس تحدياً نادراً من الجمهوريين لرغباته. - جيفري إبستين أُدين بتهم الاعتداء الجنسي وتوفي في 2019، وترامب يسعى لتحويل تركيز الجمهوريين إلى قضايا أخرى مثل تكاليف المعيشة. - الإفراج عن الملفات قد يحد من المزاعم ضد ترامب، مع إمكانية حجب هويات الضحايا، وترامب يأمر بالتحقيق في علاقات الديمقراطيين بإبستين.

يجري مجلس النواب الأميركي ذو الأغلبية الجمهورية تصويتاً، اليوم الثلاثاء، على الإفراج عن ملفات التحقيق المتعلقة بالراحل جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية. وإقرار التشريع شبه مضمون على ما يبدو بعدما تراجع الرئيس دونالد ترامب

عن معارضته طويلة الأمد لهذه الخطوة. وجاء تراجع ترامب في وقت متأخر من مساء الأحد، بعدما نجحت عريضة قبل أيام في مجلس النواب في حشد الدعم الكافي لفرض إجراء التصويت، في خطوة نادرة من الجمهوريين لتحدي رغبات الرئيس.

وحتى مطلع الأسبوع، سعى ترامب ومساعدوه بشكل حثيث لوقف إصدار المزيد من الملفات المتعلقة بالتحقيق الجنائي الذي تجريه وزارة العدل ضد إبستين، وهو ممول ثري من نيويورك كان لفترة من الوقت صديقاً لترامب. وكتب ترامب مساء الأحد في رسالة على منصات التواصل الاجتماعي "يجب على الجمهوريين في مجلس النواب التصويت لصالح الإفراج عن ملفات إبستين، لأنه ليس لدينا ما نخفيه"، واصفاً الأمر بأنه "خدعة" من قبل الديمقراطيين.

ويقول الديمقراطيون، وحتى بعض مؤيدي ترامب، إنه لا يوجد ما يوحي بالخداع في نشر سجلات أصلية لوزارة العدل. وأُدين إبستين بعدد من التهم على مستوى ولاية فلوريدا، وعلى المستوى الفيدرالي، تتعلق بالاعتداء الجنسي على مراهقات والاتجار بهن. وتوفي إبستين في زنزانة سجن فيدرالي في مانهاتن عام 2019 في واقعة صُنّفت انتحاراً، وذلك بعد أسابيع قليلة من اعتقاله بتهم فيدرالية أخرى تتعلق بالاعتداء الجنسي على أطفال والاتجار بهم.

وفي السياق، قال النائب عن ولاية كاليفورنيا وكبير الديمقراطيين في لجنة الرقابة بمجلس النواب روبرت غارسيا إن ترامب "حاول بكل ما أوتي من قوة إسقاط تحقيق جيفري إبستين". وأضاف في بيان "لقد فشل. والآن هو مذعور". وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض، تحدث لوكالة رويترز شرط عدم الكشف عن هويته، إن ترامب أعلن عن تغيير موقفه ليل الأحد لأنه ضاق ذرعاً بتركيز الجمهوريين على ملفات إبستين، وأراد منهم التركيز على تكاليف المعيشة وغيرها من القضايا التي تهم الناخبين أكثر.

وأعرب رئيس مجلس النواب مايك جونسون من جهته عن اعتقاده بأن التصويت على الإفراج عن الملفات يجب أن يساعد في وضع حد للمزاعم بأن ترامب له أي صلة بانتهاكات إبستين. وأبلغ الصحافيين في وقت لاحق بأن التصويت سيجري بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بالتوقيت المحلي. وأضاف جونسون، أمس الاثنين، في إشارة إلى ترامب: "لم يكن لديه أي شيء يخفيه"، وأردف "أنا وهو كان لدينا الاهتمام نفسه، وهو أننا أردنا ضمان حماية ضحايا هذه الجرائم الشنيعة من الكشف عنها بشكل كامل".

ويقول مؤيدو الإفراج عن الملفات إنهم يشاركونه هذا القلق أيضاً، وينص القرار الذي سيصوت عليه المشرعون في مجلس النواب على أنه يجوز لوزارة العدل حجب أو تنقيح المعلومات التي تحدد هويات الضحايا. وإذا أقر مجلس النواب هذا الإجراء، فسيحال إلى مجلس الشيوخ، الذي سيتعين عليه بدوره إجراء تصويت عليه قبل إرساله إلى ترامب للتوقيع عليه. ورفض مكتب زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون التعليق على مشروع القانون.

وأمر ترامب، الأسبوع الماضي، وزارة العدل بالتحقيق في علاقات الديمقراطيين البارزين بإبستين. وردت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي على ترامب بأنها ستعمل على ذلك على الفور، وقالت في وقت سابق من هذا العام إن مراجعة الملفات لم تكشف عن أي خيوط تحقيق أخرى. ويعتقد العديد من مؤيدي ترامب الأكثر ولاء له أن الحكومة تحجب وثائق حساسة من شأنها أن تكشف عن علاقات إبستين بشخصيات عامة نافذة، تمكنت من الإفلات من التحقيق.

(رويترز)