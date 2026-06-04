مجلس النواب الأميركي يدعم قراراً يدعو لوقف الحرب على إيران

- أقر مجلس النواب الأميركي قرارًا لوقف حرب إيران حتى إصدار تفويض من الكونغرس، حيث صوت 215 نائبًا لصالح القرار، بما فيهم أربعة جمهوريين، مما يعكس القلق المتزايد بشأن الحرب. - يستند القرار إلى قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، الذي يمنع استخدام القوة العسكرية دون موافقة الكونغرس، ويشترط إنهاء العمليات العسكرية بعد 60 يومًا ما لم يوافق الكونغرس على استمرارها. - فشل مجلس النواب والشيوخ في تمرير قوانين لإنهاء الحرب، بينما يسعى الديمقراطيون لدفع الجمهوريين لتحديد مواقفهم مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.

دعم مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، قرارا طرحه الديمقراطيون يهدف إلى وقف حرب إيران إلى حين إصدار تفويض بالأعمال القتالية من الكونغرس، مما يعكس تزايد القلق حتى بين الجمهوريين الذين ينتمي إليهم الرئيس دونالد ترامب بشأن هذه الحرب. وصوت المجلس بأغلبية 215 صوتا مقابل 208، بعدما انضم أربعة جمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح القرار.

وكان مجلس النواب قد فشل في أكثر من مرة، خلال الأشهر الماضية، بتمرير إجراء يهدف لإنهاء الحرب على إيران، ويلزم الرئيس ترامب بالحصول على موافقة الكونغرس، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه إدارة ترامب مساعيها للضغط على إيران للوصول لاتفاق مع استمرار وقف إطلاق النار الحالي.

تقارير دولية الحرب في المنطقة | تفاؤل أميركي رغم جمود المفاوضات وتهديدات إيران

ويستند قرار مجلس النواب إلى بند في قرار صلاحيات الحرب لعام 1973، والذي يحظر على الرئيس استخدام القوة العسكرية دون الحصول على تفويض من الكونغرس، ويشترط إنهاء أي عملية عسكرية تتم بعد مرور 60 يوماً ما لم يوافق الكونغرس على استمرارها". وفي الثاني من مايو/أيار الماضي، انتهت مهلة الـ60 يوما المنصوص عليها قانونيا لإدارة ترامب وبدأت مهلة 30 يوما لسحب القوات من المنطقة، ورغم ذلك لا تزال القوات الأميركية تفرض حصارا على السفن الإيرانية حول مضيق هرمز.

ومنذ بداية الحرب على إيران، فشل مجلس النواب في تمرير أي قانون بهذا الشأن، فيما فشل مجلس الشيوخ في إجراء مماثل سبع مرات منذ بدء الهجمات الأميركية على إيران. وكان الديمقراطيون، من خلال تكرار طرح هذه القرارات، يهدفون إلى دفع الجمهوريين لتسجيل مواقفهم العلنية من الحرب، في ظل تداعياتها الاقتصادية والسياسية، خصوصاً مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)