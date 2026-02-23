مجلس النواب الأردني يعبر عن غضبه حيال تصريحات السفير هاكابي

- شهد مجلس النواب الأردني مداخلات غاضبة ضد تصريحات السفير الأميركي مايك هاكابي حول "حق إسرائيل في الاستيلاء على أراضي دول عربية"، ورفض المجلس هذه التصريحات واعتبرها انتهاكاً للقانون الدولي. - دعا النواب الأردنيون إلى تعميم بيان رفض تصريحات هاكابي على البرلمانات العربية، وطالبوا الحكومة باستدعاء السفير الأميركي، كما وافقوا على شطب كلمة "إسرائيل" من محضر الجلسة. - أدان رئيس الاتحاد البرلماني العربي تصريحات هاكابي، واعتبرها انتهاكاً للأعراف الدبلوماسية، ودعا المجتمع الدولي لحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

شهدت جلسة مجلس النواب الأردني، اليوم الاثنين، مداخلات غاضبة ومنددة بتصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، والتي تحدث فيها عن "حقّ إسرائيل الاستيلاء على أراضي عدة دول عربية"، وفق تفسيرات دينية ومزاعم بـ"حق توراتي". وأيّد النواب بياناً تلاه رئيس المجلس مازن القاضي، أكد فيه رفض المجلس تصريحات السفير الأميركي، مشيراً إلى أن تلك التصريحات تفتح الباب لمزيد من تطرف حكومة الاحتلال وإجرامها، كما أنها تصريحات استفزازية، تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومساساً خطيراً بسيادة الدول.

وقال رئيس المجلس إن "صدور مثل هذه التصريحات عن مسؤول يمثل دولة كبرى ترأسُ مجلس السلام، إنما يضع بلاده في إطار خطاب يهدد أمن المنطقة واستقرارها، ويغذي التطرف والصراع بدل أن يسهم في احتوائهما". وأكد القاضي أن "الضفة الغربية، وقطاع غزة، هي أراضٍ فلسطينية لا سيادة لإسرائيل عليها، أو على أي أرض عربية محتلّة، مندداً بالطروحات التي تستند إلى روايات دينية مرفوضة، وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وتبنّى النواب البيان باسم المجلس، فيما دعا رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي النيابية صالح لتعميمه على البرلمانات العربية ودعوتها لتبنيه. ودعا النائب علي الخلايلة رئيس الوزراء جعفر حسان إلى استدعاء السفير الأميركي لدى الأردن وإبلاغه رسالة المملكة والحكومة حول تصريحات هاكابي. وشدّد على أن تلك التصريحات خطيرة وتمسّ الأردن. ووافق مجلس النواب بإجماع غالبية الحضور على شطب كلمة دولة "إسرائيل" من محضر الجلسة، بعد تقديم مقترح نيابي بذلك.

وأدانت وزارة الخارجية الأردنية، السبت الماضي، تصريحات سفير هاكابي بخصوص قبول سيطرة إسرائيل على الشرق الأوسط بأكمله، بالإضافة للضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن تلك التصريحات "عبثية واستفزازية". وقال هاكابي في مقابلة تلفزيونية إنه لا يرى بأساً في استيلاء إسرائيل على منطقة الشرق الأوسط بأكملها، مستنداً في ذلك إلى تفسيرات دينية ومزاعم بـ"حق توراتي يمتد من نهر النيل إلى الفرات".

وقالت وزارة الخارجية إن هذه التصريحات "عبثية واستفزازية وتمثل انتهاكاً للأعراف الدبلوماسية، ومساساً بسيادة دول المنطقة، ومخالفة صريحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة". وأضافت أن تلك التصريحات "تتناقض مع موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب المعلن في رفض ضم الضفة الغربية المحتلة".

رئيس الاتحاد البرلماني العربي يدين تصريحات هاكابي

بدوره، دان رئيس البرلمان الجزائري إبراهيم بوغالي، الذي يتولى أيضاً رئاسة الاتحاد البرلماني العربي، التصريحات التي أدلى بها هاكابي. وأكد بيان لرئيس الاتحاد البرلماني العربي، اليوم، أن "مثل هذه التصريحات العبثية تمثّل إساءةً فاضحةً للأعراف الدبلوماسية، وانحيازاً سافراً للعدوان والاحتلال، فضلاً عن كونها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد عدم شرعية الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية والعربية، وتمنع الاستيلاء على الأراضي بالقوة".

وعبر بوغالي عن "الاستنكار الشديد والرفض القاطع للتصريحات غير المسؤولة التي تزعم أنه من المقبول أن يسيطر الكيان الصهيوني على الشرق الأوسط بأكمله، بما في ذلك الضفة الغربية المحتلة"، مشيراً إلى أن "هذه التصريحات تُعدّ تجاوزاً خطيراً لمبدأ احترام سيادة الدول واستقرار المنطقة، وتشكّل مساساً مباشراً بحقوق الشعوب العربية وكرامتها".

ووصف تلك التصريحات بـ"غير المسؤولة"، وأنها "تتناقض مع الموقف الذي أعلنه رئيس الولايات المتحدة برفضه ضمّ الضفة الغربية، كما تتعارض مع الالتزامات الدولية للولايات المتحدة بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن"، مشيراً إلى أن الاتحاد البرلماني العربي يشدد على أن "هيمنة القوة وشرعنة الاحتلال لا يمكنهما أن تؤسِّسا للسلام أو الأمن في المنطقة، بل تزيدان من حدّة التوتر وتُعمِّقان العداء ومنطق اللاستقرار".

وجدد البيان التأكيد أن "الأمة العربية متمسكة بثوابتها القومية وحقوقها التاريخية، ولن تقبل أيَّ مساسٍ بسيادتها أو تزييفٍ لحقائق التاريخ والجغرافيا"، داعياً المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس الشريف".