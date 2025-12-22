- اختتم مؤتمر "مجلس المستقبل الصومالي" في كيسمايو بانتقاد الحكومة الفيدرالية والرئيس حسن شيخ محمود، ورفض المسار الانتخابي الأحادي وتمديد الحكومة، داعيًا للعودة للدستور الوطني وحماية النظام الفيدرالي. - فشل المؤتمر في انتخاب رئيس للمجلس بسبب الخلافات الداخلية، مما يعكس التحديات في بلورة بديل سياسي منظم وقادر على التأثير في المشهد الصومالي. - دعا البيان الختامي لاجتماع تشاوري جديد في 20 يناير 2026، مع تأكيد الرئيس الصومالي على انفتاح الحكومة للحوار، رغم استمرار الخلافات حول الانتخابات والدستور.

بعد ثلاثة أيام من الاجتماعات المكثفة، اختُتمت مساء أول من أمس السبت، أعمال مؤتمر "مجلس المستقبل الصومالي" المعارض في مدينة كيسمايو، عاصمة إقليم جوبالاند، للتوصل إلى صيغة تشاركية لمقاطعة الحكومة الفيدرالية ورفض النموذج الانتخابي المباشر. وانتقد المجتمعون في البيان الختامي للمؤتمر أداء الحكومة الفيدرالية والرئيس حسن شيخ محمود، محمّلين إياهما مسؤولية الأزمة السياسية والأمنية في الصومال. وأعلن "مجلس المستقبل الصومالي" في البيان، رفض المسار الانتخابي الأحادي (تمديد من جانب الحكومة)، مؤكداً مواعيد انتهاء الشرعية الدستورية للمؤسسات القائمة، إذ من المقرر إجراء الانتخابات الفيدرالية في 2026، حيث تنتهي ولاية الحكومة والرئيس في 15 مايو/ أيار المقبل.

في المقابل، فشل المجتمعون في التوصل إلى توافق بشأن انتخاب رئيس يقود المجلس في المرحلة المقبلة، ما ألقى بظلاله على مستقبل هذا الكيان ودوره في المشهد السياسي الصومالي المتأزم. وعلى الرغم من مشاركة طيف واسع من القيادات السياسية، من بينها رؤساء ولايات سابقون وأعضاء في البرلمان الفيدرالي، ورؤساء حكومات سابقون، إلى جانب رئيس بونتلاند سعيد عبد الله دني ورئيس جوبالاند أحمد إسلام مدوبي، إلا أن الخلافات الداخلية حول آلية القيادة، وتباين الرؤى بشأن الأولويات السياسية، حالت دون التوافق على قيادة موحدة للمجلس. ويعد هذا الإخفاق مؤشراً مبكراً على حجم التحديات التي تواجه أي إطار سياسي معارض يسعى لبلورة بديل منظم وقادر على التأثير في المشهد الصومالي.

وتأسس "مجلس المستقبل الصومالي"، خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في نيروبي، وذلك بعد لقاء جمع مدوبي ودني، إلى جانب أعضاء من قيادات المعارضة، أبرزهم رئيس الوزراء الأسبق حسن علي خيري، والنائب عبد الرحمن عبد الشكور، ورئيس الحكومة السابق محمد حسين روبلي. وبحث اللقاء في نيروبي حينها الوضع القائم في البلاد، ولا سيما القضايا المتعلقة بالسياسة والأمن، بالإضافة إلى سبل دعم الاستقرار الاقتصادي ومسار الانتقال السياسي.

طرح التفاوض مع الحكومة

ودعا البيان الختامي لمؤتمر "مجلس المستقبل الصومالي" الذي انعقد في كيسمايو بين 18 إلى 20 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، الحكومة الفيدرالية إلى العودة الصارمة إلى الدستور الوطني، ورفض أي تعديلات أو إجراءات سياسية تخالفه. كذلك طالب بحماية النظام الفيدرالي من محاولات الإضعاف، مؤكداً أن الحكومة الصومالية الحالية فقدت شرعيتها الدستورية، وخصوصاً بعد تجاوزها الإطار الدستوري المتفق عليه عام 2012 (الدستور المؤقت الذي أسس لجمهورية فيدرالية برلمانية مع مجلسين؛ الشيوخ والشعب، بالإضافة إلى رئيس للدولة ورئيس وزراء).

كذلك حمّل المؤتمر حسن شيخ محمود المسؤولية الكاملة عن التدهور السياسي والأمني، وعن فشل تنظيم الانتخابات السابقة لعام 2022، وسوء إدارة الموارد الوطنية، واستغلال مؤسسات الدولة لأغراض سياسية. وطالب بإجراء اجتماع تشاوري جديد بين الشركاء السياسيين في البلاد، وحدد 20 يناير/ كانون الثاني 2026 موعداً لبدء مسار وطني تشاوري شامل يهدف إلى إنقاذ البلاد من الانهيار السياسي. ويحث البيان الختامي البرلمان الفيدرالي على تحمّل مسؤولياته الدستورية، وحماية النظام الفيدرالي، والعمل على إعادة الاستقرار السياسي، وتعزيز الأمن، ومواجهة الجماعات الإرهابية.

وكان الرئيس الصومالي قد أعلن، أول من أمس السبت، انفتاح الحكومة الفيدرالية الكامل على الحوار والتسوية مع قادة المعارضة، مضيفاً خلال كلمة في مقديشو بذكرى مرور 82 عاماً على تأسيس الشرطة الصومالية، أن الاجتماع المنعقد في كيسمايو يجب أن يتمخض عن أفكار بناءة يمكن للحكومة والجمهور الصومالي التفاعل معها والتفاوض حولها. ودعا إلى تجاوز الخلافات من أجل المصلحة الوطنية، موجهاً رسالة إلى "مجلس المستقبل الصومالي" قائلاً: "للإخوة في كيسمايو: إذا اجتمعتم وتوصلتم إلى اتفاق، فلتأتوا بشيء يمكن للشعب الصومالي استيعابه". وشدد على حرية العمل السياسي، قائلاً: "نحن لا نقول لكم لا تذهبوا إلى كيسمايو، ولم نغلق المطارات في وجوهكم. قدّموا مقترحات يمكن للشعب الصومالي قبولها. نحن مستعدون للتسوية".

وكشف شيخ محمود عن محادثات سياسية غير معلنة جرت بين الحكومة وشخصيات معارضة على مدار الشهرين الماضيين، تركزت حول ما وصفه بـ"القضايا الوطنية المصيرية". وأشار إلى تباين ردود الفعل السياسية، إذ قبل بعض السياسيين بوجهات نظر الحكومة، بينما رفضها آخرون، موضحاً أن القضايا التي جرى التوافق عليها قد أُحيلت بالفعل إلى البرلمان الفيدرالي للنظر فيها قانونياً والبدء في تنفيذها.

تركيز على الانتخابات

في هذا الصدد قال عبد النور محمد أحمد، مدير مكتب القصر الرئاسي السابق، عضو حزب اتحاد الهيبة الوطني، والمشارك في مؤتمر كيسمايو، إن مخرجات المؤتمر "إيجابية نوعاً ما، إلا أن نقاشاته تركزت فقط على النموذج الانتخابي المباشر". واستدرك في حديث لـ"العربي الجديد"، أن طلبهم (المجتمعون في كيسامو) بعقد مؤتمر تشاوري من قبل الحكومة الفيدرالية ولمدة شهر لحل الأزمات العالقة، يشير إلى أنهم يريدون حلاً للمعضلة السياسية الراهنة والخروج من حالة الجمود السياسية في البلاد.

عبد النور محمد أحمد: بما أن المعارضة طرحت فكرة التفاوض مع الحكومة فهناك ملتقى للحوار

أما عما إذا كانت الحكومة الفيدرالية ستستجيب لمطالب المعارضة، فرأى أحمد أن "ثمة ضغوطاً كانت تفرض على المعارضة لطرح جدل واقعي، وبما أنها طرحت فكرة التفاوض مع الحكومة الفيدرالية، يبدو أن هناك ملتقى للحوار بين الأطراف الصومالية وكل طرف عليه أن يوقف أجنداته الانتخابية، وخصوصاً الحكومة الفيدرالية التي تحاول تنظيم انتخابات مباشرة في مقديشو" (انتخابات المجالس المحلية في إقليم بنادر).

وبشأن سيناريوهات الحل السياسي في البلاد، اعتبر أحمد أن هناك ثلاثة سيناريوهات تحدد مصير الأزمة السياسية في البلاد، وتمثَّل السيناريو الأول بأن تنظم الحكومة الفيدرالية مؤتمراً تشاورياً في غضون شهر والتوصل إلى إجراء انتخابات مباشرة لوقف حالة الانزلاق إلى فوضى سياسية. أما الثاني، فإذا فشلت الحكومة الفيدرالية في تنظيم هذا المؤتمر، فالمعارضة، وخصوصاً رئيسي بونتلاند وجوبالاند، تصعّد موقفها لتشكيل برلمان وحكومة موازية. والسيناريو الثالث، استمرار الوضع على ما هو عليه، فيما تدخل أطراف إقليمية أو دولية لممارسة الضغوط على الأطراف الصومالية.

انقسامات داخل "مجلس المستقبل الصومالي"

بدوره رأى المحلل السياسي الصومالي، ياسين علي عيسى، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "مؤتمر كيسمايو بين أقطاب المعارضة، عكس تعقيدات وصراعات متعددة بين فصائل المعارضة والحكومة"، موضحاً أن "الصراعات الداخلية بين المعارضين، تبيّن احتمالية غياب التوافق والاتفاق على أهداف عامة تمثل تطلعات الشعب". واعتبر أن "الانتهازية والتنافس على المصالح الشخصية يظهران بشكل جلي في عدم وجود مبادئ جامعة، إلى جانب الافتقار إلى الحنكة السياسية والتجديد في الخطاب المعارض يُحد من فعالية المعارضة".

ياسين علي عيسى: غياب توافق حول القيادة في المنتدى المعارض يقوّض جهوده السياسية

فالتصريحات القديمة والمكررة، وفق عيسى، لا تلبي احتياجات الشعب الصومالي، "بل تزيد من اليأس الاجتماعي". وقال إن "غياب توافق على القيادة في المنتدى المعارض يقوّض جهودهم (المعارضة) السياسية، ما يظهر انقسامات واضحة"، لافتاً إلى أن "أوجه الشبه بين هذا الوضع وما حدث في عام 2021 (تمديد فترة الرئاسة الصومالية وما رافقها من احتجاجات شعبية ومواجهات مسلحة في مقديشو رفضاً للقرار البرلمان الفيدرالي بتمديد فترة الرئيس لمدة عامين) تعكس المخاوف المستمرة للنخب المحلية من الخيانة أو تكرار السيناريوهات السابقة".

ووفق عيسى، فقد "أدت الخلافات بين الحكومة والمعارضة إلى تفاقم الأزمات، خصوصاً في ما يتعلق بالانتخابات المقبلة وتعديل الدستور، ما أصبح عقبة أمام أي تسوية". في ضوء ذلك، قال عيسى إن "الحاجة قد تكون ملحة لتسوية ترتكز على حوار حقيقي وتفاهم شامل"، مضيفاً أن "من المهم أن تستمع الأطراف المعنية لمطالب الشعب وتعمل على بناء توافق وطني حقيقي يستند إلى المصالح المشتركة".