مجلس القيادة الرئاسي يحمّل الحوثيين مسؤولية أي تصعيد يهدد أمن اليمن

- أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني على تعزيز الجاهزية الأمنية والعسكرية لحماية الجبهة الداخلية، محملاً الحوثيين مسؤولية أي تصعيد يهدد أمن البلاد والمنطقة، ومشدداً على عدم استخدام الأراضي اليمنية لتهديد أمن المنطقة. - ناقش المجلس خطط تنفيذ برنامج الحكومة لعام 2026، الذي يركز على تطبيع الأوضاع في المحافظات الحكومية، وتعزيز مؤسسات الدولة، وتحسين الخدمات الأساسية، والانتقال من الإغاثة إلى التنمية. - أعلن الجيش اليمني إحباط هجوم حوثي في جبهة رازح بصعدة، حيث تمكن من صد الهجوم وتكبيد المهاجمين خسائر.

أكد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رفع مستوى الجاهزية الأمنية والعسكرية، وحماية الجبهة الداخلية، محمّلاً جماعة الحوثيين المدعومة من إيران مسؤولية أي تصعيد يهدد أمن البلاد والمنطقة، وذلك خلال اجتماع عقده المجلس، مساء الاثنين، في الرياض برئاسة رئيس المجلس رشاد العليمي.

وقال المجلس إنّ "الدولة اليمنية لن تسمح باستخدام أراضيها منصة لتهديد أمن المنطقة أو الملاحة الدولية"، مؤكداً أنها "ستتعامل بحزم مع أي محاولات لجر البلاد إلى مواجهات تخدم أجندات خارجية". كما جدد تضامن اليمن مع السعودية ودول المنطقة، على خلفية الهجمات الإيرانية التي استهدفت عدداً من الدول، بما في ذلك هجوم استهدف منشأة سكنية في مدينة الخرج السعودية وأوقع ضحايا مدنيين.

وشدد الاجتماع على أهمية رفع الجاهزية العسكرية والأمنية، في ظل التطورات الإقليمية والتصعيد العسكري في المنطقة، مؤكداً تحميل جماعة الحوثيين وإيران المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد قد يهدد أمن اليمن والمنطقة وممراتها المائية. وحضر الاجتماع رئيس الحكومة ووزير الخارجية شائع الزنداني، ورئيس الفريق الاقتصادي وأعضاء الفريق الوزاري المكلف بإعداد البرنامج الحكومي، لمناقشة خطط تنفيذ برنامج عمل الحكومة وأولويات المرحلة المقبلة سياسياً واقتصادياً وخدمياً وأمنياً.

واستمع المجلس إلى عرض من رئيس الوزراء والفريق الوزاري حول المصفوفة التنفيذية للبرنامج الحكومي لعام 2026، التي تركز على تطبيع الأوضاع في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة، وتعزيز حضور مؤسسات الدولة، وتوحيد القرارين الأمني والعسكري، ودعم أجهزة إنفاذ القانون. كما تضمن العرض خطط تنفيذ الموازنة العامة، وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي والمالي، وتنمية الإيرادات وترشيد الإنفاق، إضافة إلى حماية العملة الوطنية والحفاظ على الاستقرار النقدي.

وبحسب الإحاطة الحكومية، تشمل أولويات البرنامج تحسين خدمات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتحويل العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة إلى نموذج إداري وخدمي للدولة. وتطرقت الخطط الحكومية أيضاً إلى برامج الحوكمة المؤسسية والتحول الرقمي والإصلاح الإداري، وتمكين الشباب والمرأة، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني، إضافة إلى تحسين كفاءة استيعاب الدعم الدولي والانتقال تدريجياً من مرحلة الإغاثة الطارئة إلى برامج التعافي والتنمية.

وأشاد مجلس القيادة الرئاسي بجهود إعداد برنامج عمل الحكومة لعام 2026 وإقرار مشروع الموازنة العامة لأول مرة منذ سنوات، معتبراً ذلك خطوة مهمة نحو استعادة انتظام العمل المؤسسي للدولة. وأكد المجلس دعمه الكامل لانتقال الحكومة من مرحلة إعداد الخطط إلى التنفيذ العملي، بما يحقق نتائج ملموسة في حياة المواطنين، مع التشديد على ضرورة تمتع البرنامج الحكومي بالمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات المحلية والإقليمية، بما يضمن استمرار تدفق السلع والخدمات الأساسية وحماية الاقتصاد الوطني من أي اضطرابات. كما شدد المجلس على ضرورة المتابعة المستمرة للأسواق والمخزون السلعي، واتخاذ إجراءات استباقية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمعيشي.

وفي سياق ميداني منفصل، أعلن الجيش اليمني إحباط هجوم شنته جماعة الحوثيين على مواقع عسكرية في جبهة رازح بمحافظة صعدة، شمالي البلاد. ونقلت وسائل إعلام عن مصادر ميدانية قولها إن الحوثيين حاولوا التقدم باتجاه مواقع الجيش في جبل الأزهور ومنطقة الحنكة، تحت قصف مدفعي مكثف وبأسلحة متوسطة، بالتزامن مع تحليق طائرات مسيّرة وقناصة، في محاولة لتحقيق اختراق ميداني.

وأضافت المصادر أن قوات الجيش التابعة لـ"لواء الواجب الأول" تمكنت من صد الهجوم وإجبار المهاجمين على التراجع، بعد تكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد. وتشهد الجبهات العسكرية في اليمن مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين رغم تراجع وتيرة المعارك منذ انتهاء الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول 2022.