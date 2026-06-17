مجلس الشيوخ يرفض محاولة جديدة لكبح صلاحيات ترامب الحربية

- أحبط مجلس الشيوخ الأميركي محاولة ديمقراطية لوقف الحرب على إيران، حيث رفض القرار بفارق ضئيل (48 مقابل 47) رغم دعم أربعة جمهوريين له، بينما عارضه السيناتور الديمقراطي جون فيترمان. - جاء التصويت بعد إعلان اتفاق إطاري بين البيت الأبيض وطهران لوقف إطلاق النار وإجراء محادثات سلام، وسط دعوات من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين للحصول على تفاصيل حول مذكرة التفاهم. - يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة، وأيد مجلس النواب قرارًا لإنهاء الحرب، بينما يستمر العمل لحشد الدعم لقرار جديد بقيادة السناتور تيم كين.

أحبط مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء بفارق ضئيل أحدث محاولة قادها الديمقراطيون لوقف الحرب على إيران إلى أن يصدر الكونغرس تفويضا بها، وهي المحاولة التاسعة التي يبادر بها الديمقراطيون منذ أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة العدوان في فبراير/شباط.

ورفض مجلس الشيوخ القرار بواقع 48 صوتا مقابل 47 صوتا مؤيدا بموجب قانون صلاحيات الحرب، وذلك في أعقاب اتفاق إطاري أعلنه البيت الأبيض وطهران هذا الأسبوع لوقف جديد لإطلاق النار وإجراء محادثات لإنهاء الصراع. وجاء التصويت على أساس حزبي إلى حد بعيد، إذ صوت أربعة جمهوريين مع معظم الديمقراطيين لصالح القرار، بينما صوت السيناتور الديمقراطي جون فيترمان من بنسلفانيا برفضه إلى جانب معظم الجمهوريين. ولم يصوت خمسة أعضاء في مجلس الشيوخ، وهم جمهوريان وديمقراطيان وعضو مستقل.

وجاء التصويت في وقت ينتظر فيه المشرعون أن تزودهم إدارة الرئيس دونالد ترامب بتفاصيل حول مذكرة التفاهم التي أعلن عنها يوم الأحد لإنهاء الحرب. ودعا الديمقراطيون وبعض زملاء ترامب الجمهوريين الإدارة إلى تزويدهم بتفاصيل محددة عن الخطة، وعبر الديمقراطيون بشكل خاص عن شعورهم بأنهم تركوا في جهل تام.

ويتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب. وأيد مجلس النواب مؤخرا قرارا يهدف لإنهاء الحرب مع إيران. وفي مؤشر على إحباط المشرعين من استمرار الصراع، صوت مجلس الشيوخ في 19 مايو/أيار لصالح النظر في القرار الثامن بشأن سلطات الحرب والذي قدمه الديمقراطيون، بتأييد نفس الجمهوريين الأربعة مع جميع الديمقراطيين باستثناء فيترمان. ويواجه ذلك الإجراء، الذي يقوده السناتور تيم كين من ولاية فرجينيا، تصويتا إجرائيا آخر قبل طرحه للتصويت على إقراره في مجلس الشيوخ. وقال مساعدون في الكونغرس إن مقدمي القرار ما زالوا يعملون على حشد الدعم، بينما ينتظرون مزيدا من المعلومات حول مفاوضات السلام.

(رويترز)