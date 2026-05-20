- وافق مجلس الشيوخ الأميركي على قرار يحد من صلاحيات الرئيس ترامب في شن الحرب على إيران دون تفويض الكونغرس، حيث صوت 50 سيناتوراً لصالح القرار مقابل 47 معترضاً. - القرار يستند إلى قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، ويهدف إلى كبح جماح الإدارات في شن حملات عسكرية طويلة دون موافقة الكونغرس، وسط دعم من بعض الجمهوريين مثل بيل كاسيدي. - رغم تمرير القرار في مجلس الشيوخ، يحتاج إلى موافقة مجلس النواب وأغلبية الثلثين في كلا المجلسين لتجاوز الفيتو المتوقع من ترامب.

وافق مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، على المضي قدماً في تمرير قرار من شأنه الحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في شن الحرب على إيران ما لم يحصل على تفويض من الكونغرس، بعدما صوّت 50 سيناتوراً لصالح تمرير القرار مقابل اعتراض 47 عضواً. بيد أنّ هذا التصويت الإجرائي لا يزال بعيداً بعدة خطوات عن دخول القرار حيز التنفيذ، وحتى لو جرى تمريره في نهاية المطاف في مجلس الشيوخ المكوّن من 100 عضو، إذ يجب أن يقرّه أيضاً مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وأن يحصل على تأييد أغلبية الثلثين في مجلسي النواب والشيوخ ليتغلب على حق النقض (الفيتو) المتوقع أن يستخدمه ترامب.

ويطلب القرار من الإدارة إما وقف أي عمل عسكري ضد إيران أو الحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلته، بالاستناد إلى قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 الذي أُقرّ بعد حرب فيتنام لكبح جماح الإدارات في شنّ حملات عسكرية طويلة من دون موافقة الكونغرس. وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، قبيل التصويت الإجرائي "هذا الرئيس أشبه بطفل صغير يلهو بمسدس محشو". وأضاف "إن كان هناك وقت مناسب لدعم قرارنا بشأن صلاحيات الحرب لسحب القوات من الأعمال العدائية مع إيران، فهو الآن".

وصوّت مع الديمقراطيين لصالح تمرير القرار السيناتور الجمهوري بيل كاسيدي الذي خسر الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري عن أحد مقاعد ولاية لويزيانا بعدما دعم ترامب منافسه الأسبوع الماضي، لينضم إلى الجمهوريين المؤيدين للقرار راند بول وسوزان كولينز وليزا موركوفسكي.

وأنهى ترامب الأسبوع الماضي مسيرة كاسيدي، الذي كان يسعى لإعادة انتخابه في مقعده الذي يشغله منذ عام 2015، وهاجمه ترامب ودعم منافسته جوليا ليتو، عقاباً له على التصويت لإدانته في محاولة الكونغرس عزله بعد اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في نهاية فترته الرئاسية الأولى. وتغيّب عدد من المشرعين لإجراء انتخابات تمهيدية في دوائرهم وهو ما أفاد الديمقراطيين في عملية التصويت.

وعرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ على مدى عدة أسابيع، 7 محاولات لتمرير قرار يقيد صلاحيات ترامب في شن هجمات على إيران، حيث يسيطرون على المجلس بـ53 مقعداً مقابل 47 مقعداً للديمقراطيين، بينما عرقلوا في مجلس النواب الذي يسيطرون عليه أيضاً 3 محاولات لتقييد صلاحيات ترامب.