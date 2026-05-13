مجلس الشيوخ الأميركي يفشل للمرة السابعة بوقف الحرب على إيران

- فشل مجلس الشيوخ الأميركي في تمرير قرار يقيّد صلاحيات الرئيس ترامب في الحرب على إيران، حيث انضم ثلاثة جمهوريين إلى الديمقراطيين، لكن القرار سقط بفارق ضئيل. - دعا زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الجمهوريين لدعم القرار لتقليل التكاليف على المواطنين، مشيراً إلى تأثير الحرب على ارتفاع أسعار الوقود. - رغم تزايد القلق من تأثير الحرب على الاقتصاد، يواصل الجمهوريون دعم ترامب، مما يعكس نفوذه القوي، بينما يسعى الديمقراطيون لدفعهم لتسجيل مواقفهم العلنية.

فشل مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الأربعاء، في تمرير قرار يقيد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في الاستمرار بالحرب على إيران، وذلك للمرة السابعة خلال نحو شهرين ونصف من الحرب الأميركية الإسرائيلية، بعد رفض الجمهوريين في المجلس الموافقة على القرار. وشهد التصويت انضمام ثلاثة جمهوريين إلى الديمقراطيين، وهم السيناتور راند بول، الذي دأب على دعم تقييد صلاحيات الحرب في المحاولات السابقة، إضافة إلى السيناتورتين سوزان كولينز وليزا موركوفسكي. في المقابل، صوّت السيناتور الديمقراطي جون فيترمان إلى جانب الجمهوريين، ما أدى إلى سقوط القرار بفارق ضئيل بلغ 49 صوتاً مقابل 50.

وكان زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، قد دعا الجمهوريين إلى دعم قرار "صلاحيات الحرب"، الذي يهدف إلى منع ترامب من شن هجمات جديدة على إيران دون موافقة الكونغرس، مشيراً إلى ارتفاع التكاليف على المواطنين الأميركيين.

.@SenSchumer, supporting War Powers Resolution vote on Iran war: "Trump launched this war without a plan, without a clear objective, and without a thought on how it might affect the American people." pic.twitter.com/QHqQvPZfJs — CSPAN (@cspan) May 13, 2026

وكتب شومر على منصة "إكس" أن الأميركيين يدفعون أكثر من 4.50 دولارات للغالون الواحد من الوقود، معتبراً أن "استمرار الحرب يفاقم الأعباء المعيشية". وأضاف أن على "الجمهوريين، إذا كانوا حرصاء على خفض تكاليف المعيشة وحماية القوات الأميركية، دعم مشروع القرار المطروح".

“I don’t think about Americans’ financial situation. I don’t think about anyone.” – President Donald Trump pic.twitter.com/q6PJqMvG5P — Chuck Schumer (@SenSchumer) May 13, 2026

ويواصل الديمقراطيون توجيه انتقادات حادة لإدارة ترامب بسبب تداعيات الحرب على إيران، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبيتها داخل الولايات المتحدة.

وكان الديمقراطيون قد حاولوا ثماني مرات تمرير قرار يقيّد صلاحيات الرئيس العسكرية تجاه إيران، بينها محاولتان في مجلس النواب وست في مجلس الشيوخ، إلا أن جميعها باءت بالفشل نتيجة تماسك الجمهوريين خلف ترامب، باستثناء عدد محدود من الأعضاء.

ويحتفظ الحزب الجمهوري بأغلبية في الكونغرس، إذ يسيطر على مجلس النواب بـ218 مقعداً مقابل 212 للديمقراطيين، وعلى مجلس الشيوخ بـ53 مقعداً مقابل 47، ما يمنحه القدرة على تعطيل أي تشريعات لا تتوافق مع توجهات الرئيس.

ورغم تزايد القلق داخل الأوساط الجمهورية من تأثير الحرب على الأسعار والاقتصاد، فإن الحزب لا يزال يرفض دعم أي خطوات تحدّ من صلاحيات ترامب، ما يعكس استمرار نفوذه القوي داخل صفوفه.

ويسعى الديمقراطيون، من خلال تكرار طرح هذه القرارات، إلى دفع الجمهوريين لتسجيل مواقفهم العلنية من الحرب، في ظل تداعياتها الاقتصادية والسياسية، خصوصاً مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.