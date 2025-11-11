مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي

- أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، بدعم من الديمقراطيين، وسيتم تحويله إلى مجلس النواب للموافقة النهائية. - تمت الموافقة على المشروع بأغلبية 60 صوتاً مقابل 40، ويهدف إلى تمويل الحكومة مؤقتاً حتى يناير، بعد خلافات حول الرعاية الصحية والإعانات الغذائية وقرارات فصل الموظفين. - أشاد الرئيس ترامب بالاتفاق ووصفه بأنه "جيد جدا"، مؤكداً التزامه بإعادة الموظفين الفدراليين المفصولين إلى عملهم.

أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الاثنين، مشروع قانون يهدف إلى إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة،

بدعم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، والآن سيحوّل إلى مجلس النواب ليوافق عليه في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وتمت الموافقة على النص بأغلبية 60 صوتاً مقابل 40، وسيحول مشروع القانون الآن إلى مجلس النواب للموافقة عليه ثم إرساله إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه.

ويأتي هذا التطور بعدما توصل الجمهوريون والديمقراطيون إلى اتفاق مؤقت لتمويل الحكومة حتى يناير/كانون الثاني، بعد خلافات بشأن دعم الرعاية الصحية والإعانات الغذائية وقرارات ترامب فصل موظفين فدراليين.

وأشاد ترامب، أمس الاثنين، باتفاق التسوية ووصفه بأنه "جيد جدا". وقال ترامب لصحافيين في المكتب البيضوي إن الإغلاق الحكومي سينتهي "سريعا جدا"، وأضاف ردا على سؤال بشأن التزامه شروط الاتفاق المتضمّنة إعادة موظفين فدراليين فصلوا خلال الإغلاق إلى عملهم، إنه "سيلتزم بالاتفاق" وإن "الاتفاق جيد جدا".

(فرانس برس)