مجلس الشعب السوري يواصل مناقشة نظامه الداخلي

- أقرّ مجلس الشعب السوري تشكيل لجنة لصياغة النظام الداخلي، واطّلع على تقارير مهمة، تمهيداً لمناقشة مواده وإقرارها ضمن مسار استكمال البناء التنظيمي للمجلس. - تناولت مناقشات المجلس مواد مشروع النظام الداخلي، بما في ذلك مهام المجلس، آلية انتخاب مكتب المجلس، وتنظيم الدورات التشريعية، حيث تبادل الأعضاء الآراء والملاحظات. - أنهت لجنة صياغة النظام الداخلي إعداد مسودة أولية للمشروع، بعد التصديق عليها قانونياً، تمهيداً لعرضها على الأعضاء والتصويت عليها، مما يعزز البنية التنظيمية للمجلس الجديد.

أقرّ مجلس الشعب السوري، اليوم الاثنين، في مستهل جلسة أعماله، تشكيل لجنة لصياغة النظام الداخلي للمجلس، كما اطّلع على تقرير مكتب الرئاسة وتقرير لجنة صياغة مشروع النظام الداخلي، في خطوة تمهّد لمناقشة مواده وإقرارها، ضمن مسار استكمال البناء التنظيمي للمجلس خلال دورته التشريعية الحالية.

وانتقل المجلس، خلال الجلسة، إلى مناقشة مواد مشروع النظام الداخلي، حيث تناولت المداولات الأحكام المتعلقة بمهام مجلس الشعب واختصاصاته، وآلية انتخاب مكتب المجلس، إضافة إلى تنظيم الدورات التشريعية العادية والاستثنائية، باعتبارها من الركائز الأساسية الناظمة لعمل المؤسسة التشريعية. كما شملت المناقشات المواد الخاصة بآلية انتخاب مكتب رئاسة المجلس، وأداء القسم، والإجراءات الداخلية التي تنظّم سير أعمال المجلس، إذ تبادل الأعضاء الآراء والملاحظات بشأن عدد من المواد المطروحة، تمهيداً لاستكمال مناقشتها وإقرارها في الجلسات المقبلة. وفي ختام الجلسة، رفع مجلس الشعب أعماله لهذا اليوم، على أن تستأنف الجلسات خلال الأيام المقبلة لاستكمال مناقشة بقية مواد مشروع النظام الداخلي والتصويت عليها.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز المهام والاختصاصات التي تناولتها مناقشات مجلس الشعب بخصوص نظامه الداخلي؟ كم عدد أعضاء لجنة صياغة النظام الداخلي وما هي المدة التي استغرقتها في إعداد المسودة الأولية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وكانت لجنة صياغة النظام الداخلي قد أنهت، يوم السبت الماضي، إعداد مسودة أولية للمشروع، بعد التصديق عليها من الناحية القانونية، تمهيداً لعرضها على أعضاء المجلس والتصويت عليها، وذلك خلال الجلسة الثانية لمجلس الشعب في الدورة التشريعية الحالية. وتضم اللجنة، التي شكّلت بقرار من رئيس مجلس الشعب، 17 عضواً، وعقدت سلسلة اجتماعات على مدار أربعة أيام خلال الأسبوع الماضي، ناقشت خلالها بنود المسودة وصاغتها في نسختها الأولية قبل إحالتها إلى المجلس.

ويأتي استكمال مناقشة مشروع النظام الداخلي في إطار استكمال البنية التنظيمية لمجلس الشعب الجديد، بعد انتخاب رئيس المجلس عبد الحميد العواك في 12 يوليو/ تموز الجاري، إذ يُنتظر أن يشكّل إقرار النظام الداخلي المرجعية الإجرائية الناظمة لعمل المجلس وآليات إدارة جلساته وتنظيم اختصاصاته خلال المرحلة المقبلة.