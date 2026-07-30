مجلس الشعب السوري يستعد للتصويت على نظامه الداخلي

أنهى مجلس الشعب السوري، اليوم الخميس، مناقشة جميع مواد مشروع نظامه الداخلي البالغة 227 مادة، تمهيداً لإجراء التصويت النهائي عليه خلال الجلسة الختامية للدورة الاستثنائية الأولى للدور التشريعي الأول، ليكون أول تشريع يصدر عن المجلس منذ تشكيله عقب الانتخابات التي جرت في إطار المرحلة الانتقالية.

وذكر المجلس على معرفاته الرسمية أن مناقشة المشروع استغرقت خمسة أيام، تخللتها جلسات مطولة تناولت مختلف المواد المتعلقة بتنظيم عمل المجلس، بدءاً من اختصاصاته وآليات انتخاب مكتب الرئاسة، وصولاً إلى تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة، وإجراءات انعقاد الجلسات، وآليات التصويت على مشاريع القوانين والقرارات، فضلاً عن تنظيم الدورات التشريعية العادية والاستثنائية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز المواد التي أثارت جدلاً خلال مناقشة النظام الداخلي؟ ما هي أهم الصلاحيات التي سيحددها النظام الداخلي الجديد لمكتب رئاسة المجلس؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وقالت عضو مجلس الشعب، نجوى قصاص، لقناة الإخبارية السورية إن النقاشات شهدت طرح وجهات نظر متعددة، ووصفتها بـ"المثمرة"، مشيرة إلى أن وتيرة العمل تسارعت في الأيام الأخيرة مع الانتقال إلى المواد المتعلقة بآليات عمل المجلس وإجراءاته الداخلية، مع المحافظة على انضباط الجلسات رغم وجود بعض المداخلات المطولة وتكرار عدد من الآراء.

بدوره، قال أمين سر المجلس، مؤيد حبيب، إن المناقشات تناولت خلال الأيام الماضية الهيكل التنظيمي للمجلس، وصلاحيات مكتب الرئاسة، وآليات تشكيل اللجان الدائمة واختصاصاتها، موضحاً أن النظام الداخلي يهدف إلى وضع إطار ينظم عمل أعضاء المجلس، ويحدد صلاحياتهم وآليات تواصلهم مع المواطنين.

وشهدت المناقشات، الثلاثاء جدلاً، بعدما خلت المسودة الأولية للنظام الداخلي من لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين، الأمر الذي أثار اعتراضات من عدد من أعضاء المجلس، الذين اعتبروا أن غياب لجنة مختصة بالشؤون الخارجية يحد من الدور الرقابي للسلطة التشريعية في ملفات السياسة الخارجية والعلاقات الدولية. وعقب تلك الاعتراضات، أقر المجلس استحداث لجنة الشؤون الدبلوماسية والقنصلية، لتتولى عملياً المهام التي كانت تضطلع بها لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين، بما يشمل متابعة عمل وزارة الخارجية، والعلاقات البرلمانية الدولية، ودراسة الاتفاقيات، ومناقشة السياسة الخارجية، ومساءلة وزير الخارجية، ورفع التوصيات إلى المجلس. وبذلك ارتفع عدد اللجان الدائمة في مجلس الشعب إلى 25 لجنة.

تقارير عربية لجنة للشؤون الدبلوماسية في مجلس الشعب السوري: جدل الرقابة

ويعد النظام الداخلي المرجعية القانونية التي تنظم عمل البرلمان، إذ يحدد اختصاصات هيئة الرئاسة واللجان وآليات الرقابة البرلمانية وإجراءات تقديم مشاريع القوانين ومناقشتها والتصويت عليها، إضافة إلى تنظيم حضور الأعضاء وغيابهم وآليات مساءلة الحكومة، والإجراءات الواجب اتباعها خلال الجلسات العامة. ويأتي إقرار النظام الداخلي باعتباره أول استحقاق تشريعي للمجلس الجديد، الذي عقد أولى جلساته في 26 يوليو/تموز الجاري، بعد اكتمال تشكيله.

ومن المنتظر أن يجري المجلس، في وقت لاحق اليوم الخميس، التصويت النهائي على مشروع النظام الداخلي، ليصبح نافذاً ويشكل الإطار القانوني والتنظيمي الذي سيحكم عمل المؤسسة التشريعية خلال المرحلة المقبلة، وسط ترقب لانتقال المجلس إلى مناقشة مشاريع القوانين والملفات التشريعية والرقابية المدرجة على جدول أعماله.