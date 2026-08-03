- حركة حماس تؤكد التزامها بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الانسحاب من غزة، مشيراً إلى تهديد حماس العسكري. - اجتماع بين نيكولاي ملادينوف وفريق مجلس السلام مع نتنياهو لمناقشة نزع السلاح في غزة، حيث يؤكد مجلس السلام أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل يتطلب نزع السلاح. - الجيش الإسرائيلي يضع ثلاثة خطوط حمراء تشمل حرية العمل لإزالة التهديدات، فرض رقابة على الأسلحة، ومعارضة أي انسحاب جزئي دون تجريد حماس من سلاحها.

بينما تتمسك حركة حماس بما تم الاتفاق عليه بشأن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، أعلن مجلس السلام بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في بيان على منصة إكس اليوم الاثنين، أنه "خلافاً للتقارير غير الدقيقة، نؤكد أن الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من الخط الأصفر (في قطاع غزة) لن يحدث إلا بعد اكتمال عملية نزع السلاح وتفكيكه، كما تعهدت حماس للوسطاء"، مضيفاً أن ذلك "ينطبق على الأسلحة الخفيفة، والأسلحة الثقيلة، والأنفاق على حد سواء".

في المقابل، نقلت صفحة حركة حماس عبر حسابها الرسمي على "تليغرام"، مساء اليوم، عن مصدر مسؤول في الحركة قوله إنها "والفصائل الفلسطينية متمسكة بما تم الاتفاق عليه بشأن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك التزامات الأطراف كافة، وتنتظر رداً واضحاً ورسمياً من السيد (الممثل السامي لغزة في مجلس السلام) نيكولاي ملادينوف والإخوة الوسطاء بشأن ما تم الاتفاق عليه".

وذكر بيان مجلس السلام أنه "كجزء من عملية نزع السلاح في غزة وتمكين الانتقال إلى الحكم المدني، وخلق مستقبل أكثر أماناً في المنطقة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين في غزة، عُقد اجتماع في وقت سابق من اليوم (الاثنين في إسرائيل) بين الممثل السامي نيكولاي ملادينوف

As part of the process of decommissioning weapons in Gaza and enabling the transition to civilian governance, and creating a safer future in the region for both Israelis and Palestinians in Gaza, a meeting was held earlier today (Monday) between High Representative Nickolay… — Board of Peace (@BoardOfPeace) August 3, 2026

، مع فريق مجلس السلام، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفريقه".

وبينما وصف البيان هذا الاجتماع بـ"البنّاء"، شدد على أن "إسرائيل ومجلس السلام يملكان فهماً مشتركاً للأهداف". وتابع: "الهدف واضح وليس محل تساؤل: التعطيل الكامل للأسلحة في القطاع والانتقال من حكم السلاح إلى الحكم المدني". وأكد أن استمرار التقدم نحو التنفيذ الكامل يعتمد على وفاء كل طرف بالتزاماته بموجب الإطار المتفق عليه، مشيراً إلى أن قوة الاستقرار الدولية ولجنة التحقق من التنفيذ، والتي تضم كلاً من الولايات المتحدة ومجلس السلام، ستشرف على عملية نزع السلاح.

وأعاد ملادينوف نشر بيان المجلس قائلاً على منصة إكس: "يوم طويل في القدس، تخللته جلسة عمل مع رئيس الوزراء نتنياهو وفريقه. إنها بداية المرحلة الشاقة، ولم أدّعِ يوماً خلاف ذلك. فالعمل يتسم بالبطء والمشقة والطبيعة الفنية البحتة".

Long day in Jerusalem, sitting down with Prime Minister Netanyahu and his team. This is the start of the hard phase and I have never pretended otherwise. Not much of what we do now is dramatic. It is slow, grinding and technical work. https://t.co/KQIVRkzBTE — Nickolay E. MLADENOV (@nmladenov) August 3, 2026

وكان ملادينوف قد طلب اليوم من نتنياهو وقف إطلاق النار في قطاع غزة لإنجاح خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. فقد أعلن مجلس السلام وترامب، الجمعة الماضي، عن خريطة طريق تتضمن انسحاباً إسرائيلياً وتسليم سلاح حماس، فيما أعلنت الحركة في اليوم نفسه أن وقف إسرائيل عدوانها يمثل المدخل الأساسي لتنفيذها. وشددت "حماس" حينها على أن "الموافقة على إدراج ملف السلاح الثقيل في إطار الاتفاق قد رُبطت واشتُرطت بوقف جميع أشكال العدوان، والانسحاب من قطاع غزة، وتحقيق التعافي المبكر، ودخول اللجنة الإدارية، وانتشار قوات الحماية الدولية، وحل العصابات المسلحة والمليشيات التي شكّلها الاحتلال، وإعادة الإعمار".

نتنياهو لملادينوف: لا وقف لإطلاق النار أو انسحاب من غزة

ووسط الصمت الرسمي الإسرائيلي حيال خريطة الطريق بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم، عن مصادر إسرائيلية لم تسمها قولها إن نتنياهو أبلغ مجلس السلام برفض وقف إطلاق النار أو الانسحاب من قطاع غزة. وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو نقل هذه الرسالة إلى ملادينوف خلال لقائهما اليوم في إسرائيل.

وبحسب الصحيفة، أبلغ نتنياهو ملادينوف أن "إسرائيل لن تنسحب من المواقع التي يسيطر عليها الجيش في قطاع غزة، ولن توقف إطلاق النار"، بادعاء أن "حماس تواصل إعادة بناء قدراتها العسكرية وتشكل تهديداً مباشراً للجيش الإسرائيلي ولمستوطنات غلاف غزة". وأشارت "يسرائيل هيوم" إلى أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي كان قد نقل، قبل ذلك، جميع تحفظات نتنياهو على بنود الاتفاق إلى مجلس السلام وإلى فريق ترامب، وعلى رأسه مستشاره وصهره جاريد كوشنر، وذلك بعد توزيع مسودة الاتفاق. وصاغ مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تحفظات تل أبيب على الاتفاق تحت عنوان: "اتفاق لن يحقق نزع سلاح حماس"، مدعياً أن "الأسلحة ستنتقل من أيدٍ فلسطينية إلى أيدٍ فلسطينية أخرى، ولن تُخرج من قطاع غزة".

خطوط الاحتلال الحمراء

في سياق متصل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي يضع ثلاثة خطوط حمراء تتعلق بالاتفاق المكوّن من 15 بنداً. وقالت إنه من المتوقع أن يعرض كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي هذه المطالب خلال نقاش سيُعقد بعد غد الأربعاء مع رئيس الأركان إيال زامير.

وتتمثل المسألة الأولى في المطالبة بـ"حرية عمل كاملة" لإزالة التهديدات الناشئة من قطاع غزة، وهو ما يعني مواصلة التصدي "للعناصر الإرهابيين" الذين يشكلون "قنبلة موقوتة"، وفق زعم القناة الإسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك، يطالب الجيش الإسرائيلي، وفق هيئة البث، "بفرض رقابة على الأسلحة في غزة". وزعمت أنه "بموجب الاتفاق، ستكون الرقابة داخلية فلسطينية، أي ستُسند إلى حكومة التكنوقراط (اللجنة الوطنية لإدارة غزة التي لم تدخل القطاع بعد) المفترض أن تحكم غزة بدلاً من حركة حماس؛ غير أن الجيش يعارض هذا البند ويطالب برقابة خارجية". أما البند الذي يصر عليه الجيش، "فهو معارضة أي انسحاب جزئي أو تدريجي ما لم يتم تجريد حماس تماماً من سلاحها. ويتعارض هذا الموقف مع الاتفاق الذي ينص على انسحاب تدريجي". وفي وقت لاحق، ستُعرض جميع مطالب الجيش على المستوى السياسي، الذي سيتعين عليه اتخاذ قرارات بشأنها، بحسب هيئة البث.