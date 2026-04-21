- أجرى مجلس السلام الذي أطلقه ترامب محادثات مع شركة "دي بي ورلد" لإدارة سلاسل التوريد ومشاريع البنية التحتية في غزة، بهدف تحسين الخدمات اللوجستية والمساعدات الإنسانية. - تقدر تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 71.4 مليار دولار، مع الحاجة إلى 26.3 مليار دولار خلال الأشهر الـ18 الأولى لاستعادة الخدمات الأساسية وإعادة بناء البنية التحتية. - تشمل الأفكار المطروحة إنشاء ميناء جديد في غزة أو على الساحل المصري، وإقامة منطقة تجارة حرة، ضمن جهود إعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي.

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" اليوم الثلاثاء نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة أن ممثلين عن ما يعرف بـ"مجلس السلام" الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجروا محادثات مع شركة "دي بي ورلد" المملوكة لحكومة دبي، حول إدارة سلاسل التوريد ومشاريع البنية التحتية في قطاع غزة.

وأشارت تقديرات مؤسسات عالمية إلى أن تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة، حيث دمرت حرب الإبادة الإسرائيلية التي استمرت عامين أربعة أخماس المباني، تبلغ نحو 70 مليار دولار. ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها إن المحادثات ركزت على إمكانية دخول دي بي ورلد في شراكة مع مجلس السلام لإدارة الخدمات اللوجستية. وأضافت أن هذه الجهود ستشمل المساعدات الإنسانية وغيرها من السلع الداخلة إلى غزة، بما يشمل التخزين وأنظمة التتبع والترتيبات الأمنية.

وقالت الصحيفة إن من بين الأفكار الأخرى التي طرحت خلال المحادثات إنشاء ميناء جديد إما في غزة أو على الساحل المصري القريب، تبنيه الشركة التي تتخذ من الإمارات مقراً، والتي يمكنها أيضاً إقامة منطقة تجارة حرة في القطاع الذي دمرته الحرب.

واقترح ترامب إنشاء مجلس السلام في سبتمبر/أيلول الماضي للإشراف على خطته لإنهاء الحرب على غزة، قبل أن يقول لاحقاً إن المجلس سيتعامل أيضاً مع نزاعات أخرى. وتنص خطة ترامب الخاصة بغزة على انسحاب القوات الإسرائيلية وبدء إعادة الإعمار مع تخلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عن أسلحتها.

وأصدر الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الاثنين التقييم النهائي السريع للأضرار والاحتياجات في غزة، وهو تقييم أُنجز بالتعاون مع البنك الدولي لقياس حجم الأضرار والخسائر الاقتصادية، وتحديد احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بعد 24 شهراً من العدوان الإسرائيلي.

وتُقدَّر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في غزة، بحسب التقييم، بنحو 71.4 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة. ومن هذا المبلغ الإجمالي، هناك 26.3 مليار دولار مطلوبة خلال الأشهر الـ18 الأولى فقط، وهي مرحلة يعتبرها التقييم حاسمة لاستعادة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية، وتهيئة الظروف الأولية للانتعاش الاقتصادي.

(رويترز، العربي الجديد)