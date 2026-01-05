مجلس الدولة الليبي ينتخب رئيساً جديداً لمفوضية الانتخابات

- انتخب المجلس الأعلى للدولة الليبي صلاح الدين الكميشي رئيساً للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، حيث حصل على 63 صوتاً من أصل 107، خلفاً لعماد السائح. - جاء انتخاب الكميشي وسط تصعيد سياسي بين مجلسي الدولة والنواب، حيث اعتبر مجلس الدولة قرار النواب بشأن المفوضية مخالفاً للاتفاقات السياسية، والتي تنص على تغيير كامل للمجلس. - أكدت البعثة الأممية في ليبيا على أهمية إعادة تشكيل المفوضية وتعديل القوانين الانتخابية، محذرة من اقتراح "آلية بديلة" في حال فشل المجلسين في التوصل لاتفاق.

انتخب المجلس الأعلى للدولة الليبي، خلال جلسة رسمية عقدت اليوم الاثنين، صلاح الدين الكميشي رئيساً للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خلفاً لرئيسها عماد السائح الذي تولّى رئاستها منذ عام 2012. وجرت الجلسة برئاسة رئيس المجلس محمد تكالة، الذي أوضح في كلمته الافتتاحية أن عدد الأعضاء المشاركين بلغ 107 أعضاء من أصل 134، وهو ما يحقق النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجلسة، والمحدد بمشاركة ثلثي أعضاء المجلس.

وأسفرت عملية التصويت عن حصول الكميشي على 63 صوتاً، فيما توزعت بقية الأصوات على ستة مترشحين آخرين. والكميشي أكاديمي شغل، منذ تأسيس المفوضية عام 2012، منصب مدير مكتب التخطيط والمتابعة، قبل أن يتولى لاحقاً منصب مدير إدارة العمليات بالمفوضية إلى حين انتخابه رئيساً لها.

ويأتي قرار مجلس الدولة في سياق تصعيد سياسي بينه وبين مجلس النواب، على خلفية قرار أصدره رئيس مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، بشأن "استكمال" مجلس المفوضية، إذ اعتبر مجلس الدولة القرار مشوباً بـ"خلل إجرائي وقانوني"، ويمثل "إجراءً أحادياً" يتعارض مع التوافقات السياسية المعلنة بين المجلسَين، والتي تنص على "تغيير" مجلس المفوضية بالكامل "لا استكماله"، وفق الاتفاق الموقع بين الطرفَين في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ودعا مجلس الدولة أعضاءه إلى عقد جلسة اليوم تنفيذاً لاتفاق بوزنيقة، الذي جاء نتاج حوارات بين مجلسي النواب والدولة خلال عامَي 2020 و2021 بشأن تسمية شاغلي المناصب السيادية، والذي جرى فيه الاتفاق على توزيع هذه المناصب وفق مبدأ المحاصصة بين أقاليم ليبيا الثلاثة: الغرب والشرق والجنوب، إذ أُدرج منصب رئاسة المفوضية ضمن حصة مجلس الدولة.

وفي تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، أوضحت عضو مجلس الدولة أمينة المحجوب أن اتفاق بوزنيقة، المعتمد من البعثة الأممية، نصّ صراحة على محاصصة المناصب السيادية، ومن بينها المفوضية التي خُصّصت لإقليم الغرب، موضحة أن المجلسَين اتفقا على آلية واضحة لاختيار رئيس المفوضية، تقضي بإحالة مجلس الدولة سبعة أسماء إلى مجلس النواب للتصويت عليها، على أن تُعاد ثلاثة أسماء إلى مجلس الدولة لاختيار الرئيس من بينها، وأشارت إلى أن مجلس الدولة فوجئ بقيام مجلس النواب باختيار ثلاثة أسماء "مكملين" لمجلس المفوضية، في مخالفة صريحة للاتفاق ودون الرجوع إليه.

وفي ظلّ غياب أي موقف رسمي حتّى الآن من مجلس النواب، ينص الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات عام 2015 على اشتراك مجلسَي النواب والدولة في تعيين شاغلي المناصب السيادية، ومنها: محافظ المصرف المركزي، والنائب العام، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، وديوان المحاسبة. غير أن الخلافات المستمرة بين المجلسين حالت دون تنفيذ هذه الترتيبات، ما دفع البعثة الأممية إلى رعاية حوار بوزنيقة، الذي انتهى إلى اتفاق المحاصصة، دون أن يُترجم الاتفاق إلى خطوات عملية ملموسة على الأرض.

وأعادت خريطة الطريق الأممية، التي أعلنتها المبعوثة الأممية في 23 أغسطس/آب الماضي، المفوضية العليا للانتخابات إلى واجهة المشهد السياسي، إذ نصّت في مرحلتها الأولى على "إعادة تشكيل" مجلس المفوضية، إلى جانب تعديل القوانين الانتخابية. وعلى إثر ذلك، اتفق مجلسا النواب والدولة على تشكيل لجنة مشتركة للنظر في شغل المناصب السيادية، ووقّعا اتفاقاً في الرابع من أكتوبر يقضي بالبدء في تسمية شاغلي هذه المناصب، مع إعطاء أولوية للمفوضية وضبط آلية اختيار رئيسها.

وفي هذا السياق، حمّل رئيس مجلس الدولة محمد تكالة مجلس النواب مسؤولية عرقلة تغيير إدارة المفوضية، متهماً إياه باتخاذ إجراءات أحادية في ملف استكمال مجلس المفوضية، دون الالتزام بالاتفاق القاضي بـ"تغيير" المجلس بالكامل، كما اتهم تكالة، في بيان متلفز مساء الأحد، رئيس المفوضية السابق عماد السائح بعرقلة الاستفتاء على مشروع الدستور المنجَز منذ عام 2017.

في المقابل، اعتبر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن تغيير رئيس المفوضية "لا مبرّر له"، مشيراً إلى أن رئيس وأعضاء مجلس المفوضية اكتسبوا خبرة كافية في إدارة العمليات الانتخابية، واستشهد بنجاح المفوضية في تنظيم الانتخابات البلدية خلال العام الماضي، كما رأى صالح، في تصريحات بثّتها قناة فضائية محلية مقربة منه ليل البارحة، أن اتفاق بوزنيقة تعرّض للتعطيل رغم التنازلات التي قدّمها مجلس النواب، وطالب صالح بتنفيذ اتفاق بوزنيقة "كاملاً كما هو، أو الإبقاء على المؤسسات الموحدة الحالية إلى حين تجاوز المرحلة الراهنة".

وتساءل صالح عن دوافع توجه مجلس الدولة في هذا التوقيت إلى تغيير مجلس المفوضية ورئيسه، "خاصة بعد أن أكدت المفوضية أن لديها القدرة على إجراء الانتخابات في شهر إبريل المقبل".

ومع تصاعد الخلاف بين مجلسَي النواب والدولة، جدّدت البعثة الأممية في ليبيا التذكير بما ورد في إحاطة المبعوثة الأممية أمام مجلس الأمن الدولي في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، التي أكدت فيها أنها ستقترح "آلية بديلة" في حال فشل المجلسَين في التوصل إلى اتفاق بشأن استحقاقات خريطة الطريق السياسية. واعتبرت أن هذا التعثّر يعكس غياب الثقة والانقسامات الداخلية، مع غياب أفق واضح لتعديل الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، مؤكّدة أن إعادة تشكيل المفوضية وتعديل القوانين الانتخابية تمثّلان أولوية قصوى للوصول إلى انتخابات ذات مصداقية.